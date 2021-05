Powrót do biura: jak zadbać o komfortowe warunki pracy?

Po trwającym ponad rok okresie pracy zdalnej, pracownicy firm powoli wracają z domów do biur. Potrzeba zapewnienia pracownikom komfortowych warunków pracy, prowadzenia rozmów i spotkań w ciszy i skupieniu staje się bardzo aktualna, zwłaszcza po długim okresie odosobnienia, do którego wszyscy przywykliśmy.

REKLAMA

Kabiny akustyczne pod marką HIDE, firmy Aqustec Sp z o.o. idealnie się do tego celu nadają. Izolują od głośnego biura, jednocześnie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy przez cały dzień.

– Każdy z założycieli naszej firmy, na początku swojej kariery zawodowej, przez wiele lat pracował w dużej korporacji – mówi Natalia Lipińska, New Business Manager w firmie Aqustec. – Wszyscy poznaliśmy na własnej skórze czym jest problem braku możliwości skupienia się w głośnym biurze. Przede wszystkim praca w takich warunkach trwa dłużej i sama w sobie jest mniej efektywna. Pojawiają się też błędy przy wykonywanych zadaniach. Na koniec dnia czujemy się zmęczeni, pragniemy ciszy i spokoju – dodaje.

Jakość i troska o środowisko

Firma Aqustec posiada w swoim asortymencie 1 osobowe budki telefoniczne, kabiny do pracy indywidualnej, oraz salki spotkań 2 i 4 osobowe. W ostatnim czasie firma rozszerzyła swoje portfolio o kurtyny wiszące wykonane z PET oraz ścianki stojące.

– Ostatnio odnotowaliśmy wyraźny wzrost zainteresowania kurtynami wiszącymi wykonanymi z materiału PET- mówi Aleksandra Brdak, Key Account Manager w firmie Aqustec. Być może wynika to z rosnącej świadomości ekologicznej klientów. Nasze kurtyny powstają w 100% z plastikowych butelek poddanych recyklingowi. To pozwala na ponowne wykorzystanie tysięcy zużytych opakowań, których biodegradacja w środowisku trwałaby setki lat. Proces powstawania nowych produktów z recyklingu nie tylko ogranicza zużycie zasobów naturalnych, lecz także przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu mamy poczucie, że dokładamy swoją cegiełkę do ratowania środowiska – wyjaśnia.

Najważniejszą cechą wyróżniającą kabiny akustyczne HIDE jest ich stosunek jakości do ceny. Budki są przystępne cenowo, a ich jakość sprawdzi się przez wiele lat użytkowania nawet w najbardziej obleganych biurach. Potwierdzeniem jakości może być fakt, iż producent zapewnia możliwość zwrotu budki w ciągu 30 dni od daty montażu.

Kabiny występują w dwóch wariantach kolorystycznych co sprawia, że są one dostępne od ręki a ich montaż u klienta odbywa się zaledwie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Bezpieczeństwo i elastyczność

Konstrukcja budek HIDE jest modułowa tzn. są one łatwe i proste w montażu, dzięki czemu w przypadku zmiany biura mogą być one w łatwy sposób zdemontowane i zabrane do nowej lokalizacji.

Firma daje możliwość wynajmu krótko i długoterminowego.

Dodatkowo w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, producent budek stosuje lakier antybakteryjny, którym powlekane są uchwyty przy drzwiach oraz wewnętrzna półka. Dzięki zawartym w powłoce jonom srebra, powłoka antybakteryjna zmniejsza namnażanie bakterii aż o 99%. Lakier nie zawiera biocydów i nie emituje substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Dodatkowo powłoka nie ściera się i jest odporna na działanie środków czyszczących.