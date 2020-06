Powrót do biura. Jak zorganizować przestrzeń w nowej normalności?

Coraz więcej firm decyduje się na przynajmniej częściowy powrót do biura. Jak zorganizować bezpieczną przestrzeń do pracy, spełniającą warunki nowej normalności? Zachęcamy do przeczytania, co radzi Danuta Barańska, Creative Director, Tétris.

Jedną z oczywistych zasad nowej normalności jest utrzymanie dystansu społecznego, który wolimy nazywać fizycznym. Sposób jego przestrzegania powinien być przekazany przez pracodawcę zarówno w postaci instrukcji dotyczącej nowego standardu użytkowania biura, jak również w formie fizycznych oznaczeń które wspomogą użytkowników w nowym standardzie zachowania.

Nowa normalność zaczynająca się od wejścia do budynku powinna skupić się na ukierunkowaniu ruchu osób, wprowadzając ruch jednokierunkowy w ciągach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych) ilustrując kierunek za pomocą strzałek na posadzce lub ścianach. Tu ciekawym pomysłem są oznaczenia na ścianie w formie postaci ludzkich rozmieszczonych w zalecanej odległości od siebie tak aby przypominać użytkownikom o zalecanym dystansie. Ważne jest również określenie, które stanowiska pracy można zająć, a które zostały wyłączone z użytkowania na czas utrzymania dystansu.

Większym wyzwaniem z punktu widzenia zarządzania przestrzenią oraz pod kątem efektywności jej wykorzystania są zamknięte pomieszczenia w postaci sal konferencyjnych, w których może przebywać dużo mniej osób niż pierwotnie było to zaprojektowane. Tu z pomocą przychodzą nowoczesne technologie prowadzenia spotkań online, dzięki którym do osób fizycznie znajdujących się w pomieszczeniu mogą dołączyć wirtualni uczestnicy.

Powyższe rozwiązania dotyczą sformalizowanych przestrzeni biurowych. Co zatem z przestrzeniami mniej formalnymi typu kuchnie, przestrzenie pracy zespołowej, obszary spotkań nieformalnych, drukarki, czy coffee pointy? Tu oczywiście również z pomocą przychodzą nam odpowiednie instrukcje i oznaczenia, które za pomocą piktogramów, symboli i linii na podłodze wyznaczają zalecaną odległość czy ilość osób mogących przebywać w tych miejscach. W tym celu wykorzystać można różnego rodzaju nośniki z folii samoprzylepnej, które mogą być bezpiecznie usuwane bez uszkodzenia posadzki zarówno LVT jak i dywanowej.

Sposób na przekazywanie informacji wizualnej powinien być atrakcyjny, intuicyjnie czytelny i przede wszystkim widoczny, tak aby informacja i przekaz nie pozostawiał wątpliwości jak należy zachowywać się w nowej normalności.