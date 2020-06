Powstaje multimedialna wystawa "Ziemia Obiecana" w Muzeum Miasta Łodzi

Wirtualna przejażdżka po dawnej Łodzi, interaktywna makieta miasta, historia fortun Scheiblerów, Poznańskich i Geyerów czyli jak powstaje multimedialna wystawa „Ziemia Obiecana" w pałacowych podziemiach rezydencji Poznańskich.

W czerwcu 2020 roku zakończy się ponad dwuletni remont Pałacu Izraela Poznańskiego, siedziby Muzeum Miasta Łodzi. Pałac jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych i najcenniejszych zabytków Łodzi.

Inwestycja objęła swoim zakresem: naprawę elewacji całego budynku, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii, balustrad, detali architektonicznych, figur wieńczących fasadę, izolację fundamentów oraz wymianę pokrycia dachu i rynien, a także wymianę stolarki okiennej. Przywrócone zostało wejście do budynku od strony ulicy Zachodniej, muzeum zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- To jeden z tych projektów w Zarządzie Inwestycji Miejskich, który kończy się nie tylko oddaniem do użytkowania wyremontowanego budynku, ale pokazuje co w odnowionych przestrzeniach można zrobić. Dziś prezentujemy powstawanie nowej stałej ekspozycji ,,Ziemia Obiecana – wczoraj i dziś”. Przy produkcji wystawy ściśle współpracujemy z pracownikami merytorycznymi muzeum. Nowa wystawa mam nadzieję przyciągnie do muzeum stałych bywalców, ale również gości spoza Łodzi – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Wystawa jest integralną częścią projektu inwestycyjnego, jej wartość to 2 808 850 zł.

- Wystawa powstaje w nowej przestrzeni ekspozycyjnej, w podziemiach pałacu. Eksponaty prezentowane na wystawie będą pochodzić ze zbiorów muzeum. Wystawa będzie składała się z pięciu bloków tematycznych, obejmujących historię miasta Łodzi od czasów średniowiecza do czasów współczesnych. Najwięcej miejsca na wystawie zajmie ostatnie 200 lat czy historia rozwoju Łodzi przemysłowej – dodaje Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi.

- Na wystawie znajdzie się m.in. wirtualna przejażdżka po dawnej Łodzi, interaktywna makieta miasta, historia fortun Scheiblerów, Poznańskich i Geyerów. Nie zabraknie gier edukacyjnych dla najmłodszych. Wystawa będzie w pełni przystosowana do odbioru przez osoby z niepełnosprawnościami – dodaje Tomasz Zalewski, projektant wystawy.

Wystawa prezentować będzie historię Miasta Łodzi oraz całego regionu. Na wystawie znajdziemy dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich. Wystawa podzielona będzie na pięć obszarów.

Pierwsza część to Prolog i Ludzie, czyli wstęp do dziejów miasta. Kolejny obszar to Postęp - będzie to prezentacja najważniejszych dokonań w takich dziedzinach jak: polityka, edukacja, czy gospodarka. Kolejna część to Sukces, czyli jak powstawały łódzkie fortuny Scheiblerów, Poznańskich i Geyerów. Metropolia to obszar, w którym znajdziemy atrybuty wielkiego miasta: komunikacja i media.

Uzupełnieniem wystawy będzie strefa Biblioteki, czyli zupełnie nowe miejsce w muzeum.