Powstał pierwszy w tym mieście selfieroom

Miłośników fotografii z pewnością ucieszy fakt, że swoją działalność rozpoczął właśnie pierwszy w Łodzi selfieroom. Przy ul. Wólczańskiej 127, pod szyldem SelfieArt.pl, powstał dla nich prawdziwy raj.

Za stworzeniem miejsca tak unikalnego na skalę miasta stoją trzy łodzianki. Agnieszka, Oliwka i Ola znają się od wielu lat, razem tworzą warsztaty kreatywne dla firm, ale ponieważ – jak same o sobie mówią – nie lubią tkwić w jednym punkcie, postanowiły podjąć się nowego wyzwania: – Powolutku staramy się realizować nasze marzenia, z których korzystać będą mogli także inni, tak samo jak my zakręceni na punkcie sztuki, kreatywnego podejścia do życia. Chciałyśmy tchnąć życie w miejsce, gdzie można będzie bawić się fotografią. Gdzie będzie wiele możliwości wykorzystania różnych scenografii do tworzenia wyjątkowych zdjęć – opowiada Agnieszka.

Ambicją dziewczyn od początku było powołanie do życia przestrzeni, w której odnajdą się zarówno amatorzy selfie, jak również fani Instagrama, TikToka i wszelkich narzędzi, jakie można w oryginalny sposób wykorzystać. SelfieArt to nic innego, jak kreatywna przestrzeń do robienia zdjęć. Artystyczne tła, feerie barw, nietypowe połączenia – wszystko poświęcone jednemu celowi: świetnej zabawie w robieniu zdjęć, filmików, wymyślaniu nietypowych ujęć.

Już pierwsze kroki postawione w kamienicy przy Wólczańskiej 127 pokazują, że pomysłowości w projektowaniu nie brakowało. Budynek naszpikowany jest ciekawymi rozwiązaniami: neony, instalacje, szachownice, kolorowe przestrzenie robią wrażenie – na odwiedzających czeka aż 50 różnorodnych scenografii!

– Nasz największy pokój urządziłyśmy w klimacie… fluorescencyjnego oświetlenia, wymieszałyśmy motywy kosmiczne ze światem podwodnym. Jest też pokój pełen lustrzanych odbić, można przejść się alejką pod wstążkami, wyciszyć się w pełni księżyca, osłodzić sobie świat w lodach i lizakach, usiąść na podniebnej huśtawce, a nawet polecieć balonem! – wylicza Ola.