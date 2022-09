Powstał prototyp ekologicznej toalety przyszłości. To współpraca Samsunga i Fundacji Billa i Melindy Gatesów

Samsung opracował wydajną energetycznie toaletę mającą możliwość oczyszczania ścieków. Projekt powstał w ramach projektu realizowanego z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Samsung poinformował o zakończeniu prac nad projektem realizowanym wspólnie z Fundacją Billa i Melindy Gatesów w ramach konkursu „Reinvent the Toilet Challenge”.

Efektem podjętych działań jest prototyp bezpiecznej, przeznaczonej do użytku domowego, toalety przyszłości.

Wydajna energetycznie toaleta posiada możliwość oczyszczania ścieków, a jej parametry odpowiadają wymaganiom określonym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Toaleta jest gotowa do komercjalizacji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia oraz UNICEF około 3,6 miliarda ludzi na całym świecie jest zmuszonych do korzystania z niebezpiecznych dla ich zdrowia rozwiązań sanitarnych. Przyczyniają się one każdego roku do śmierci pół miliona dzieci w wieku poniżej 5 lat, które umierają z powodu chorób biegunkowych wywoływanych ograniczonym dostępem do czystej wody i brakiem higieny.

Konkurs „Reinvent the Toilet Challenge” jest inicjatywą powołaną w roku 2011 przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, której celem jest opracowanie przełomowych technologii w zakresie produkcji toalet, dzięki którym będą działać wydajnie, a ich użytkowanie będzie bezpieczniejsze oraz bardziej ekologiczne .

Prototyp toalety oczyszczającej ścieki, fot. mat. prasowe Samsung

Samsung poinformował, że zakończył proces opracowywania kluczowych technologii zastosowanych w innowacyjnej toalecie, prototyp nabrał fizycznego kształtu oraz został przetestowany.

Toaleta z oczyszczaniem ścieków

Podczas trwających trzy lata prac Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), czyli jednostka badawczo-rozwojowa Samsung Electronics, opracowała ogólny projekt rozwiązania, a także jego poszczególne komponenty i technologię modułową. Wydajna energetycznie toaleta posiada możliwość oczyszczania ścieków, a jej parametry odpowiadają wymaganiom określonym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Wszystko to sprawia, że domowa toaleta przyszłości jest gotowa do fazy komercjalizacji.

Do kluczowych technologii opracowanych przez firmę Samsung należą: procesy obróbki cieplnej i oczyszczania biologicznego, które pozwalają na wyeliminowanie ze ścieków wszelkich patogenów oraz gwarantują, że opuszczające urządzenie nieczystości płynne i stałe będą bezpieczne dla środowiska. System umożliwia także pełen recykling oczyszczanej w nim wody. Odpady stałe są odwadniane, osuszane i spalane na popiół, zaś frakcja płynna jest poddawana procesowi oczyszczania biologicznego.

Produkcja masowa

W fazie komercjalizacji produktu Samsung planuje bezpłatnie przekazać krajom rozwijającym się licencje na związane z projektem patenty. Firma będzie również nadal blisko współpracować z Fundacją Billa i Melindy Gatesów starając się wdrożyć najnowsze technologie do produkcji masowej.

Obydwie organizacje połączą także siły w procesie identyfikacji partnerów biznesowych, którzy będą w stanie skomercjalizować technologię po dopracowaniu projektu pod kątem produkcji masowej.

Wiceprezes Samsung Electronics Jay Y. Lee 16 sierpnia spotkał się z Billem Gatesem, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Fundacji Billa i Melindy Gatesów, w celu omówienia wyników prac nad innowacyjnym projektem toalety. Panowie wymienili się również pomysłami dotyczącymi globalnych inicjatyw społecznych.

Podczas spotkania Bill Gates opowiedział o swojej wizji związanej z działalnością filantropijną oraz poinformował o aktualnych działaniach Fundacji. Jay Y. Lee wyraził natomiast wolę zaangażowania firmy Samsung i wykorzystania jej technologii do rozwiązania problemów, z jakimi zmaga się ludzkość.

W odbywającej się w koreańskim mieście Suwon uroczystości, podczas której ogłoszono zakończenie prowadzonych przez SAIT prac nad rewolucyjną toaletą, uczestniczyli: Gyoyoung Jin – Prezes i Dyrektor Generalny SAIT; Doulaye Kone – Zastępca Dyrektora ds. Rozwiązań Wodnych, Sanitarnych i Higienicznych, Sun Kim – Menedżer Programów Wodnych, Sanitarnych i Higienicznych w Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Yong Chae Lee – zewnętrzny doradca Fundacji. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy SAIT zaangażowani w prace nad projektem.