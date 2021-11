Powstała kolekcja prac najciekawszych młodych artystów

Do 12 grudnia w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie można oglądać wystawę „m jak młodość”. To pierwsza publiczna odsłona kolekcji mBanku złożonej z prac najciekawszych młodych polskich artystów.

Bank stworzył kolekcję w ramach projektu „m jak malarstwo”. Wcześniej sprzedał klasyczne dzieła sztuki, by zbudować niezwykłą kolekcję współczesną. Dzięki temu, ma ambicję zaktywizować polski rynek sztuki i sprawić, że będzie on dla wschodzących polskich twórców bardziej otwarty.

– Wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest zwieńczeniem rocznej pracy naszej komisji zakupowej, składającej się z wybitnych przedstawicieli świata sztuki. Zgromadziliśmy 50 obiektów, które dziś debiutują przed szeroką publicznością – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Bank ma długoletnią tradycję kolekcjonowania sztuki. Jego pierwszy zbiór (jeszcze pod marką BRE Banku) był tworzony w latach 90., kiedy kupowało się przede wszystkim polskie malarstwo klasyczne. – Dziś inaczej patrzymy na sztukę. mBank się zmienia, zmieniają się nasi klienci. Mamy inną nazwę, logo, kolory. Odmłodziliśmy się i chcemy, aby nasze zbiory odzwierciedlały wartości i charakter marki mBanku – przypomina prezes mBanku.

Kanon młodego polskiego malarstwa

Kolekcja to zróżnicowany zbiór dzieł sztuki nowoczesnej skoncentrowany na malarstwie i… młodości. Znalazły się w niej zarówno prace publicystyczne, komentujące rzeczywistość, jak i bardzo osobiste; humorystyczne, jak i skłaniające do głębszej refleksji; reprezentujące śmiałe malarskie gesty, jak i zamiłowanie do dopracowywania najmniejszych detali. Tym co łączy artystów i ich dzieła, jest ponadprzeciętna wrażliwość, oryginalność artystycznej wizji, a niekiedy zaskakująca dojrzałość spojrzenia na świat.

– Wspólnie z mBankiem stworzyliśmy kolekcję, która tworzy pewien kanon młodego polskiego malarstwa, jest wiarygodnym dokumentem czasu, miejsca, pokolenia. I choć istnieje w Polsce wiele prywatnych, publicznych, a także kilka korporacyjnych kolekcji sztuki współczesnej, do tej pory nie było ani jednej, która koncentrowałaby się na sztuce najmłodszego, dopiero wchodzącego w artystyczną dorosłość pokolenia. Podobnie jak nikt dotychczas nie wpadł na pomysł, by skupić się na królowej sztuk pięknych – malarstwie – mówi Piotr Sarzyński, kurator wystawy „m jak młodość” i przewodniczący komisji zakupowej projektu „m jak malarstwo”.

Młode malarstwo w trzech odsłonach

Wystawa „m jak młodość” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie została podzielona na trzy sekcje. W pierwszej, pod nazwą „Obserwatorzy świata” zgromadzono prace zorientowane na otaczającą rzeczywistość, której artyści przyglądają się niekiedy przez powiększające szkło, a innym razem przez szerokokątny obiektyw wrażliwości.