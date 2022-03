Powstało nowe miejsce dla dobrego designu w Poznaniu

Tradycja dobrego wzornictwa, przestrzeń do rozwoju i wymiany myśli to łączy w sobie Intu showroom - nowy adres na mapie poznańskiego designu. Za aranżację wnętrz showroomu odpowiadają projektantki ze studia SUPERGIRLS DO DESIGN, czyli: Matylda Halkowicz, Anna Sarnowska, Marta Szostek i Natalia Wojciechowska.

Tradycja dobrego wzornictwa, przestrzeń do rozwoju i wymiany myśli to wszystko łączy w sobie Intu showroom - nowy adres na mapie poznańskiego designu. Za koncepcją Intu stoi Magdalena Kałach wraz z kobiecym zespołem Galerii Noti. Pasja do dobrego wzornictwa to jej tradycja rodzinna. Magda jest córką Ryszarda Balcerkiewicza, twórcy Noti i Balma.

Wnętrze tworzy mapa spójnych stylistycznie ekspozycji. Powstała też specjalna przestrzeń przeznaczona na spotkania klientów z projektantami. Można w niej wspólnie szukać pomysłów na indywidualne wnętrza. Sprzyja temu kameralna strefa wyposażona w bibliotekę materiałową z zestawem próbników. Intu jest również miejscem warsztatów, spotkań i wydarzeń tematycznych.

- Pomysł powstania nowego showroomu narodził się już kilka lat temu, gdy rozwijając ofertę Galerii Noti, chcieliśmy sięgać po oryginalne polskie i zagraniczne marki, które łączy dobry design. Współpracujemy na co dzień z projektantami i architektami, ale także z klientami indywidualnymi, którzy szukają inspiracji. Zrealizowaliśmy również wiele realizacji kontraktowych typu: hotele, restauracje, biura. Chcieliśmy, by Intu nie był zwykłym sklepem z meblami i przedmiotami do aranżacji wnętrz, a przestrzenią wymiany myśli, do której zapraszamy każdego, kto interesuje się dobrym wzornictwem - mówi Magdalena Kałach, właścicielka i założycielka Intu.

Za aranżację wnętrz showroomu Intu odpowiadają projektantki ze studia SUPERGIRLS DO DESIGN, czyli: Matylda Halkowicz, Anna Sarnowska, Marta Szostek i Natalia Wojciechowska. - To, co wyróżnia markę to przytulność, ciepłe barwy, wyoblone narożniki, jakie pojawiają się w większości mebli - to one określają wizualną tożsamość showroomu. Chciałyśmy, żeby zaprojektowana przez nas przestrzeń dawała komfort i ciepło, żeby można było się w niej przyjemnie rozsiąść, zanurzyć… czyli po prostu intu - mówi projektantka Marta Szostek.

Intu showroom to przede wszystkim przemyślana architektonicznie przestrzeń i fascynacja naturalnymi, szlachetnymi i ponadczasowych materiałami. Wnętrze zostało podzielone na strefy, a każda z nich to inna koncepcja projektowa. Każda, poprzez dobór dodatków, tkanin, czy form wyróżnia się charakterystycznym stylem. Są wśród nich m.in.: Mid Century, SkandiCountry oraz Modern Folk. W jednej z głównych stref wykorzystano na ścianie granit Santorini o bardzo wyraźnym rysunku wprowadzającym element natury do klimatu wnętrza. Większość ścian zdobią włoskie tynki naturalne Matteo Brioni w różnych kolorach, z subtelnymi różnicami faktur. W strefie dla architektów użyto glinianej farby na suficie, która miękko odbija światło, tworząc wyjątkową atmosferę do pracy i spotkań. Charakterystycznym elementem tworzącym oś estetyczną wnętrza jest filar wykończony włoskim fornirem modyfikowanym Alpi, który cechuje się niesamowitym bogactwem naturalnych wzorów powstających z ułożenia plastrów drewna.

- Wybrałyśmy czeczoty orzechowe, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają do końca jak drewno — podoba nam się element zaskoczenia odbiorcy - komentuje projektantka, Marta Szostek.