Poznaliśmy najlepsze przestrzenie biurowe w kraju

Grupa Żywiec, GSK Tech Poznań, LPP, Clariant Services, Eurofins GSC IT, FMC Technologies i Callstack znaleźli się w gronie laureatów organizowanego przez CBRE konkursu na Office Superstar na najlepszą przestrzeń biurową.

Pomimo pandemii przestrzeń biurowa pozostaje wizytówką firmy i miejscem, które buduje relacje pracowników. Tylko w pierwszej połowie br. powierzchnia biurowa w Warszawie urosła o 226 tys. mkw., a w regionach o 124 tys. mkw. – wynika z danych CBRE, organizatora konkursu Office Superstar na najlepszą przestrzeń biurową w Polsce.

Najlepsza przestrzeń biurowa w regionach

Podobnie jak w poprzednich edycjach wybrani zostali zwycięzcy w poszczególnych regionach. Za najlepsze biuro w Katowicach uznano biuro Eurofins GSC IT. W Krakowie zwyciężyło biuro TechnipFMC, a wyróżnienie otrzymała siedziba Cavatina Holding. Wnętrza zaprojektowane przez The Design Group, pracownię która stoi za aranżacją biura TechnipFMC zostały również nagrodzone w Łodzi - tam nagrodę otrzymało biuro Clariant. Biuro GSK Tech Poznań zostało wybrane najlepszych biurem w Poznaniu, a w Trójmieście zwyciężyła przestrzeń biurowa LPP Fashion Lab 2 w Gdańsku, której wnętrza zaprojektowało Studio 1:1, a wyróżnione zostało biuro Flowair. Najlepszym biurem w stolicy została siedziba Grupy Żywiec, a wyróżnienie powędrowało do siedziby Polpharma Biologics. We Wrocławiu zwycięzcą zostało biuro firmy z branży IT, Callstack.

Kapituła konkursu, złożona z ekspertów w dziedzinie nieruchomości, architektury, środowiska pracy czy zarządzania zmianą oraz designu, oceniała zgłoszenia m.in. pod kątem estetyki, elementów wspierających dobrostan pracowników i user experience, a także rozwiązań przestrzennych, materiałowych i ekologicznych oraz technologicznych.

Nagrodzone współpraca i innowacje

Poza główną kategorią za „Najlepsze biuro” w podziale na największe miasta w Polsce, w konkursie przyznawano nagrody jeszcze w dwóch kategoriach – „Przestrzeń do współpracy” oraz „Innowacje i Technologie”.

Przystosowanie biur do nowych realiów wymagało od firm m.in. rozwoju technologii ułatwiających współpracę podczas pracy zdalnej, ale nie tylko kwestie techniczne były oceniane w tej kategorii. Jury dużą wagę przykładało do rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem i proekologicznym podejściem firm do przestrzeni, w której przebywają pracownicy. Najbardziej wyróżniającymi się biurami w kategorii „Innowacje i technologie” w tegorocznej edycji konkursu CBRE Office Superstar okazały się biura mBank, Rockwool Polska i - ponownie - LPP.

W okresie pandemii wzrosło również znaczenie przestrzeni do współpracy w biurze. Odpowiednio zaaranżowane miejsce spotkań wpływa nie tylko na relacje, ale również kreatywność. W kategorii „Przestrzeń do współpracy” najlepsza okazała się firma GSK Tech Poznań, a wyróżnienia zdobyły biuro Redbull w warszawskim Forcie Mokotów, którego wnętrza zaprojektowali MXCF Architekci oraz siedziba Immofinanz Services Poland.