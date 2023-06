Poznańska Concordia Taste wśród najlepszych restauracji w Europie. Zaglądamy do środka!

Restauracja Concordia Taste w Poznaniu znalazła się w zestawieniu 35 najlepszych europejskich restauracji przygotowanym przez brytyjski The Guardian. Chwalono nie tylko kuchnię, ale i wnętrza.

Concordia Taste z Poznania znalazła się w zestawieniu najlepszych europejskich

restauracji opublikowanym przez brytyjski dziennik The Guardian. Jest to jedyna restauracja z Polski, która została wyróżniona w publikacji.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wyróżnienie. Cieszymy się, że nasze starania ostały docenione. Zwyczajnie kochamy to, co robimy i wspaniale, że dostrzegają to inni – mówi Tomasz Tarkowski, Director F&B Concordia Taste Poznań.