Poznański Punkt Bukowska przeszedł metamorfozę. Zaoferuje pomoc Ukraińcom

Miejski punkt przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu zaprezentował nową odsłonę. W odnowionych i wyposażonych salach goście z Ukrainy już wkrótce otrzymają kompleksową pomoc. Znajdą tam nie tylko najważniejsze informacje, ale również będą mogli wziąć udział w kursach języka polskiego czy skorzystać z pomocy prawników.

REKLAMA

Punkt Bukowska przeszedł kompleksowy remont. Przy modernizacji pomieszczeń współpracowało niemal 70 wolontariuszy, wśród których byli m.in. pracownicy firm Aquanet i McKinsey EMEA Services, radni miejscy, osoby pracujące w urzędzie miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

O wyposażenie wnętrz zadbała IKEA, która już wcześniej zaopatrzyła w meble i zabawki kąciki dla dzieci w miejscach, gdzie trafili goście z Ukrainy (m.in. w Arenie, halach na MTP, salach POSiR, na Politechnice Poznańskiej czy w Galerii Malta). Firma wspomogła też Centrum Wspierania Rodzin dla Uchodźców w starym Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28, przekazując w sumie ponad 28 tys. mebli i artykułów wyposażenia wnętrz (Centrum prowadzi Caritas, a Miasto przekazało budynek i pokrywa koszty eksploatacji).

W środę, 13 kwietnia, do transportu humanitarnego jadącego do Charkowa zostały przekazane dary, które w ostatnich tygodniach mieszkańcy Poznania przekazali do Punktu Bukowska. To m.in. koce, śpiwory, latarki, powerbanki, pieluchy i środki higieniczne.

Punkt przy ul. Bukowskiej w pełni zacznie działać tuż po świętach, od 19 kwietnia. Osoby z Ukrainy, które schroniły się w Poznaniu przed wojną, znajdą w nim kompleksową pomoc. Już teraz funkcjonuje tam punkt informacyjny, w którym mogą dowiedzieć się więcej o oferowanym przez Miasto wsparciu, a także otrzymać rzetelne informacje na temat ich praw i obowiązków w Polsce, edukacji, ochrony zdrowia, pracy czy przemieszczania się po Poznaniu. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00 (z wyjątkiem 2 maja). Za jego organizację odpowiedzialna jest Międzynarodowa Fundacja OPEN, która dostała na ten cel miejskie dofinansowanie.