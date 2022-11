Pozwól meblom urządzić się na nowo. IKEA promuje circular hub

Z okazji zbliżającego się Black Friday IKEA startuje z kampanią, w której inspiruje do robienia odpowiedzialnych zakupów i zachęca do tego, by dać meblom drugie życie. Jak to zrobić? Sprzedając te już niepotrzebne i zyskując do 50 proc. ich wartości lub kupując używane z korzyścią dla nich oraz dla siebie w IKEA circular hub.

Agata Czachórska, IKEA: "Od grudnia 2021 r. do września 2022 r. w ramach usługi „Oddaj i Zyskaj” nadaliśmy drugie życie prawie 1000 produktów".

Regał na książki, który zbiera kurz, u kogoś innego będzie zbierał książki. Krzesełko do karmienia, z którego wyrosło już dziecko, może posłużyć innym maluchom jeszcze kilka lat. Z okazji Black Friday rynek zachęca konsumentów do okazyjnych zakupów. IKEA swoim klientom w ramach usługi „Oddaj i Zyskaj” IKEA oferuje odkupienie niepotrzebnych mebli lub zakup używanych przedmiotów z pewnego i sprawdzonego źródła, jakim jest IKEA circular hub.

Usługę „Oddaj i Zyskaj” IKEA wprowadziła już w listopadzie 2021 r. i od tego czasu stale ją rozwija. Niedawno marka stworzyła także circular hub online, dzięki któremu można przeglądać dostępne produkty w danym sklepie, zarezerwować wybrany artykuł na 24 godziny i w tym czasie odebrać go oraz zapłacić na miejscu.

Od grudnia 2021 r. do września 2022 r. w ramach usługi „Oddaj i Zyskaj” nadaliśmy drugie życie prawie 1000 produktów. Wiemy, że to dobre rozwiązanie zarówno dla planety, jak i portfeli naszych klientów i klientek, dlatego przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad jego rozwojem. Między innymi, stworzyliśmy cyfrową wersję circular hub. Warto tutaj podkreślić, że Polska zajmuje drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę produktów, które zyskują nowy dom, dzięki tejże wersji. W działach circular hub w Polsce od kwietnia br. sprzedaliśmy już ponad 6000 produktów. W roku finansowym 2021 na całym świecie udało się uratować ponad 42 mln produktów, z czego 32 mln poprzez ponowną sprzedaż, m.in. właśnie w tych działach – mówi Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska.

Oddaj meble z zyskiem dla nich i dla siebie

Niepotrzebny regał, szafka RTV, która nie pasuje do nowego wystroju, biurko, z którego wyrosło już dziecko – te i inne niepotrzebne lub niechciane już meble, zakupione nie wcześniej niż w 2016 roku, można przynieść do sklepu i odzyskać nawet do 50 proc. ich wartości na karcie refundacyjnej IKEA. Co więcej, marka rozumie, jak szybko zmieniają się potrzeby rosnących dzieci, za którymi czasem trudno jest nadążyć organizacyjnie i finansowo, dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, od tego roku poszerzyła listę produktów, które mogą zostać odsprzedane o meble dziecięce. Teraz biurka, szafki, łóżka czy krzesełka, z których dzieci wyrastają szybko, można przekazać dalej i przedłużyć ich życie. Szczegółowe informacje, wykaz mebli dostępnych w usłudze oraz zasady wyceny i działania karty refundacyjnej dostępne są na stronie marki IKEA i w Aplikacji Mobilnej IKEA.

Używane, a jak nowe! Kupuj meble IKEA z zaufanego źródła

Jak pokazują badania ponad 70 proc. Polaków deklaruje, że kupuje rzeczy z drugiej ręki, a 84 proc. twierdzi, że takie działanie jest oznaką zaradności i sposobem na zaoszczędzenie. W obszarze produktów dziecięcych 44 proc. Polaków zanim podejmie decyzję o zakupie nowych produktów, najpierw sprawdza opcję zakupu produktów używanych, a 40 proc. badanych deklaruje, że kupuje rzeczy używane dla swoich dzieci. Zainteresowanie produktami z drugiej ręki wyraźnie widać na platformach sprzedażowych, forach i grupach w mediach społecznościowych. IKEA w swoich circular hub daje klientom możliwość kupienia używanych mebli z zaufanego źródła, bez ryzyka i niespodzianek. Co więcej, wszystkie meble kupione w dziale circular hub podlegają rękojmi.