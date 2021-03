Praca biurowa w erze nowej normalności

Jaka będzie praca przyszłości? Jaką rolę odgrywać w niej będą przestrzenie biurowe i jak bardzo się zmienią?

Eksperci szacują, że tylko w ubiegłym roku zapotrzebowanie na powierzchnie biurową spadło o prawie 215 mln m2, a dane te dotyczą tylko Europy i Ameryki Północnej. Badania Gallupa pokazują, że w samych Stanach Zjednoczonych prawie dwie trzecie (62%) pracowników biurowych pracuje obecnie zdalnie z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Jednocześnie, jak podaje PwC, pracodawcy deklarują, że 44% pracowników było bardziej wydajnych w domu.

Bez wątpienia mamy do czynienia z nową rzeczywistością w pracy biurowej. O tym, jak będą wyglądały nowe modele pracy, mówią eksperci w opracowaniu „Reshaping modern workplaces to face the new normal” wyróżniającym trzy zasadnicze zagadnienia, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w najbliższym czasie. Hand Book pokazuje nie tylko potencjalne scenariusze pracy przyszłości, ale mierzy się także z obecnymi wymaganiami, z którymi spotykają się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Bezpieczny powrót do biura

Proces powrotu do biur już się rozpoczął. Jak donoszą analitycy instytutu Gallupa oraz PwC, 1 na 3 pracowników chce koniecznie wrócić do biura, z uwagi na problemy techniczne, słabe łącze czy po prostu brak odpowiedniej przestrzeni w domu, w której mogliby pracować. Szacuje się, że stopniowy powrót do biur potrwa mniej więcej do 2025 roku. Kluczowe w tym procesie stają się systemowe, a nie doraźne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo pracownikom. Pracodawcy powoli zaczynają myśleć o tym, jak stworzyć sale konferencyjną, która pozwala na bezdotykową obsługę wyposażenia.

– Wyobraźmy sobie sytuacje, w której pracownik wchodzi do sali konferencyjnej i całe otoczenie audiowizualne – projektor wraz z ekranem, wzmacniacz czy nawet rolety w oknach – przechodzi automatycznie w tryb prezentacji. Ogranicza to potrzebę korzystania z pilotów i dodatkowych kontrolerów. Całe sterowanie urządzeniami odbywa się automatycznie, przy wsparciu urządzenia mobilnego np. organizatora spotkania – mówi Adam Kaczmarek Product Manager w Veracomp. To tylko jeden z aspektów obrazowo pokazujących konieczność dostosowania przestrzeni biurowej do nowych oczekiwań i wymagań związanych z bezpieczeństwem. Jednak mimo adaptacji do nowych warunków, nie wszyscy będą chcieli wrócić do biur w pełnym wymiarze godzin. Tu z pomocą może przyjść model pracy hybrydowej.

Praca hybrydowa

Cushman&Wakefield szacuje, że odsetek pracowników pracujących w systemie hybrydowym może wzrosnąć z 34 % w 2020 roku, do co najmniej 50% na koniec 2025 roku. Perspektywa najbliższych czterech lat, to czas na wdrożenie rozwiązań, które będą mogły sprostać tym oczekiwaniom.