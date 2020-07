Praca zdalna nie sprawi, że biura znikną

Pandemia Covid-19 stała się istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę funkcji biura i modelu pracy. W przyszłości przestrzenie biurowe staną się kreatywnym miejscem służącym do spotkań pracowników i współpracy w zespole - przewidują eksperci Colliers International w oparciu o raport „Exploring post-COVID-19 Workplace”, analizujący wyniki globalnej ankiety „Work from Home” i omawiający przyszłe trendy w miejscu pracy.

REKLAMA

W ankiecie Colliers „Work from Home” udział wzięło ponad 5000 respondentów z 18 branż. Zdecydowana większość z nich chciałaby chociażby częściowo kontynuować zdalny tryb pracy po zakończeniu pandemii, jednocześnie zachowując możliwość powrotu do biura w celu współpracy z kolegami. Niektórzy respondenci zaznaczali potrzebę postawienia jasnej granicy między życiem zawodowym a prywatnym. Z raportu wynika więc, że w przyszłości biura nie opustoszeją, jednak będą musiały być dostosowane do bardziej elastycznego modelu pracy.

- Globalna pandemia całkowicie zmieniła podejście do pracy zdalnej. Największą niespodzianką dla wielu firm było odkrycie, że ich organizacja może funkcjonować w modelu zdalnym, bez uszczerbku na produktywności i utrzymać stały kontakt z pracownikami i klientami. To sprawiło, że wiele firm, zaczęło się zastanawiać jaka jest przyszłość ich miejsca pracy. Biuro pozostanie ważnym aspektem w tym temacie, ponieważ ciężko jest tworzyć kulturę organizacji podczas pracy zdalnej - mówi JanJaap Boogaard, szef Workplace Advisory na region EMEA w Colliers International. Ekspert uważa też, że potrzebujemy interakcji twarzą w twarz, aby budować prawdziwe i znaczące relacje.

- Można przytoczyć wiele przykładów firm, które przekształciły swoje środowiska pracy tak, aby sprzyjało ono zwiększeniu wydajności pracy zespołowej, współpracy i kreatywności, jednak wciąż jest wiele organizacji, które muszą pójść w te ślady. Przewidujemy, że COVID-19 będzie katalizatorem nowego podejścia do projektowania środowiska pracy. Większość organizacji wdroży modele elastyczne, które pozwalają na bardziej efektywne wsparcie zarówno pracy indywidualnej i zadań wymagających skupienia, jak i współpracy oraz interakcji. Oznacza to, że sposób projektowania i użytkowania przestrzeni biurowej zostanie zmodyfikowany, aby był jeszcze bardziej spójny z kulturą, wartościami i dominującymi w firmie stylami pracy – dodaje JanJaap Boogaard.

– Taka zmiana wymaga wykształcenia nowych nawyków, zmodyfikowania podejścia do zarządzania zespołami oraz wdrożenia narzędzi pozwalających efektywnie zarządzać wykorzystaniem nowej elastycznej przestrzeni. Dla wielu organizacji może to być wyzwanie, dlatego warto zacząć od precyzyjnej oceny potencjału pracy zdalnej oraz diagnozy gotowości kadry menedżerskiej do zarządzania zespołem rozproszonym - dodaje Dorota Osiecka, dyrektor działu Workplace Innovation w Colliers International w Polsce. Zdaniem ekspertki warto również przemyśleć kwestie cyfrowej warstwy nieruchomości, aby odpowiednio dobrać rozwiązania technologiczne, które pomogą nam wdrożyć nowy sposób funkcjonowania.

- Wiele innowacji powstaje nieoczekiwanie, często w wyniku interakcji ad hoc, o które trudno podczas zaplanowanych rozmów wideo. Strukturyzacja czasu w biurze również wydaje się nie wspierać owej przypadkowości. Jednak organizacje powinny znaleźć równowagę między zapewnieniem wystarczającej przestrzeni do spotkań w biurze, a zarządzaniem wydajnością tej przestrzeni i zdolnością do równomiernego rozplanowania liczby osób korzystających z biura, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia w niektórych dniach tygodnia lub okresach korzystania z biura – uważa Sven Moller, dyrektor w dziale Workplace Advisory na region EMEA w Colliers International.