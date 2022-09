Prace francuskiego artysty w galerii Art Walk na placu Europejskim

Ghelamco Poland i Fundacja Sztuka w Mieście zapraszają na nową wystawę w galerii Art Walk. „Layering of the World” to efekt pierwszej zagranicznej współpracy fundacji. Już 14 września francuski artysta Guillaume Airiaud przybliży swoją twórczość w ramach autorskiego oprowadzania po ekspozycji.

Artysta pochodzący z Nantes studiował sztuki wizualne na Akademii Sztuk Pięknych oraz historię sztuki na Uniwersytecie w Nantes i na Freie Universität w Berlinie. Jego prace pokazywane były w Polsce po raz pierwszy w 2013 roku na zbiorowej wystawie w warszawskiej galerii Kordegarda. W tym roku publiczność będzie mogła zapoznać się bliżej z jego twórczością odwiedzając indywidualną wystawę artysty w galerii Art Walk na placu Europejskim.

- Bogata w odniesienia kulturowe, a jednocześnie intymna twórczość Guillaume’a Airiauda porusza zakamarki naszych wewnętrznych bibliotek doświadczeń i obrazów. Tworzy wielowymiarowy odbiór i buduje nowe kierunki postrzegania świata. Warsztat Guillaume’a – zarówno jego pracownia, jak i zasób gestów jakim posługuje się ten artysta, to miejsce niemal rytualne, w którym dekonstruuje przyjęte realia i buduje napięcie między kadrem a tym, co niewidoczne – mówi Marta Czyż z rady programowej Art Walk i kuratorka wystawy.

Dzieła francuskiego artysty funkcjonują na styku rzeźby i instalacji, jednak w większości operują w dwóch wymiarach. On sam określa je jako “rzeźby-obiekty”. Na wystawie przedstawione zostaną nie tylko wybrane prace z ostatnich lat, ale również nowe dzieła, w tym instalacje typu site specific, zrealizowane specjalnie na tę okoliczność.

- Prace Guillaume’a bazują na języku ikonografii oraz tradycyjnym rzemiośle, poprzez które stwarza własny, oryginalny świat. Dojrzewamy w otoczeniu obiektów, form i wzorców, budując własne skojarzenia na podstawie znajomych nam kodów kulturowych. Airiaud wykorzystuje ten zestaw, sięgając po takie techniki jak haft, złotnictwo czy markieteria oraz materiały jak tekstylia, słoma czy metal, przetwarzając je w autorską, współczesną formę – mówi Karolina Wlazło-Malinowska z Fundacji Sztuka w Mieście, jedna z kuratorek wystawy.

Autorskie oprowadzanie po wystawie odbędzie się w ramach otwarcia ekspozycji w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 18:30 przy galerii Art Walk na placu Europejskim w Warszawie. Spotkanie zostanie poprowadzone w języku angielskim. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Francuski w Polsce.