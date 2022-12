Prace Mariusza Gliwińskiego i inne eksponaty z bursztynu na wystawie w Krakowie

Kilkaset prac z kilku wystaw promujących w tym roku Gdańsk będący Światową Stolicą Bursztynu można oglądać na wystawie w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie „Bursztyn. Skarb Polski”. Wśród eksponatów m.in. prace Mariusza Gliwińskiego.

W środę, 14 grudnia w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN w Krakowie otwarto wystawę „Bursztyn. Skarb Polski”.

W ramach ekspozycji można obejrzeć kilkaset prac z kilku wystaw promujących w tym roku Gdańsk - Światową Stolice Bursztynu.

Wśród nich znalazły się m.in. eksponaty z kolekcji Muzeum Bursztynu w Gdańsku - od XIX wiecznych fajek poprzez obiekty dekoracyjne art deco aż do współczesnego wzornictwa.

Wystawę będzie można zobaczyć do 10 marca 2023.

W Krakowie pokazywane są także prace z wystawy „Moda na bursztyn” autorstwa Mariusza Gliwińskiego, którą od lipca do września 2022 można było oglądać w Muzeum w Helu, prace członków Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych z wystawy „W bursztynowym kadrze” pokazywanej od lipca do sierpnia w Międzyzdrojach oraz eksponaty z wystawy Trend Book 2022 pokazywanej od marca do września w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Ekspozycje uzupełnia kolekcja brył i inkluzji z zasobów Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie. Wystawa „Bursztyn. Skarb Polski” będzie dostępna dla zwiedzających od 15 grudnia 2022 do 10 marca 2023.

Otwarcie wystawy „Bursztyn. Skarb Polski”, fot. Marcin Makowski

Bursztynnictwo to jedna z dziedzin, w której Gdańsk stał się światowym liderem, a bursztynowa biżuteria sygnowana marką „made in Poland” jest dzisiaj niekwestionowaną gwarancją najwyższej jakości i wyróżnikiem markowego produktu klasy „premium”.

Wystawa „Bursztyn. Skarb Polski” pokazuje, że najważniejszym czynnikiem, który twórcom bursztynowej biżuterii pozwolił odnieść spektakularny międzynarodowy sukces, stało się wzornictwo. Gdańsk zyskał dzisiaj renomę globalnego bursztynowego trendsettera, do czego walnie przyczyniły się międzynarodowe targi Amberif, które w skali świata stały się kluczową imprezą targową i promocyjną poświęconą bursztynowi. Niemała w tym zasługa także gdańskiego Muzeum Bursztynu.

Bursztyn w wydaniu Mariusza Gliwińskiego

Ekspozycja w Krakowie to kolejna w tym roku wystawa z cyklu „Gdańsk - światowa stolica bursztynu prezentuje”. Zwiedzający mogą podziwiać kolekcje Mariusza Gliwińskiego, które inspirowane są modą, sztuką, architekturą i podróżami. Jest on nie tylko projektantem biżuterii, ale również autorem prac z pogranicza instalacji i rzeźby, które stanowią czasem dowcipny, a czasem nawet bulwersujący komentarz do otaczającego świata.

Mariusz Gliwiński jako pierwszy polski projektant prezentował swoje prace w prestiżowej sekcji Design Center na targach brylantów JCK Las Vegas oraz na Design Week w Pekinie. Dowodem uznania dla artysty jest także wieloletni udział w rządowym programie „Design in Poland”, promującym polskie wzornictwo za granicą.

Artysta stale współpracuje z kreatorami mody. Należąca do niego Ambermoda jest jedną z pierwszych polskich firm, które wprowadziły bursztyn do świata mody: kolekcje prezentowane były na wybiegach w Chinach, USA, Belgii, Niemczech i Hiszpanii. Biżuterię sygnowaną MG mają w swoich zbiorach m.in. Kylie Minogue, Rod Stewart i Venus Williams.

Podczas wystawy w Krakowie można także oglądać eksponaty członków Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych pokazywane latem w Międzyzdrojach podczas Festiwalu Gwiazd. Twórcy otrzymali zadanie prezentacji prac autorskich inspirowanych szeroko pojętą tematyką z zakresu kultury, nawiązujących do kina i teatru.

Wystawę „W bursztynowym kadrze” uzupełniają fotografie znanych osób obdarowanych bursztynem oraz kilka prezentów dyplomatycznych, typu bransoletka podarowana Michelle Obama autorstwa Leszka Górskiego, bransoleta dla Roda Stewarta autorstwa Mariusza Gliwińskiego czy naszyjnik dla księżnej Kate i spinki dla księcia Williama wykonane przez S&A Jewellery Design. Można także podziwiać Bursztynową Perukę autorstwa Jagi Hupało przy współpracy z Emilią Kohut oraz Bursztynowego Słowika wykonanego przez Bogdana Mirowskiego dla Małgorzaty Ostrowskiej.

Przyszłe trendy w bursztynnictwie

Wystawa „Trend Book 2022” pokazuje z kolei to, co będzie modne w nieodległym czasie. Celem projektu jest implementacja aktualnych trendów stylistycznych w projektowaniu biżuterii. Trend Book to dwanaście lat nieprzerwanych analiz, których efektem jest seria publikacji i wystaw. To również kompleksowa dokumentacja przemian technologicznych, stylistycznych i marketingowych bursztynnictwa, czyli ważnego wyróżnika nie tylko gdańskiej kultury materialnej.

Gdańsk wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich od 3 lat promuje miasto Gdańsk jako światową stolicę bursztynu, popularyzuje bursztyn bałtycki i inne atrakcje miasta w miejscowościach nadmorskich, w których w sezonie wakacyjnym przebywają tłumy turystów. Do tej pory wystawy odbyły się w Helu, w Krokowej, Krynicy Morskiej, Łebie, Władysławowie, Jarosławcu, Darłówku, Mielnie, Międzyzdrojach i Pucku. Wystawa w Krakowie to kolejny wspólny projekt, prezentujący eksponaty z tegorocznych letnich wystaw w jednym miejscu.

Organizatorami wystawy są miasto Gdańsk, Związek Miast i Gmin Morskich oraz Muzeum Gdańska i Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN w Krakowie. Partnerami są Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych i Ambermoda Mariusz i Danuta Gliwińscy.