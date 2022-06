Prace największych ikon sztuki do wylicytowania na aukcji

21 i 23 czerwca w Warszawie pod młotek trafią grafiki najznakomitszych artystów w historii sztuki, których prace znajdują się w najbardziej prestiżowych muzeach i galeriach świata.

Podczas dwóch aukcji, dedykowanych oddzielnie sztuce dawnej i współczesnej, DESA Unicum zaprezentuje aż 216 prac twórców różnych epok i kierunków w sztuce.

Do wylicytowania będą dzieła takich sław jak Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Salvador Dali, Francis Bacon, Marc Chagall, Bruno Schultz czy Wojciech Fangor.

Sensacją są wyjątkowo rzadka kompozycja Bruno Schulza, unikatowa teka „Gusła Słowian” Zofii Stryjeńskiej oraz kolekcja 124 grafik laureatów konkursu „Małe Formy Grafik” sprzed 1981 roku. Wśród najwyżej wycenianych prac są dzieła poszukiwanych przez kolekcjonerów Leona Wyczółkowskiego, Romana Opałki, Izabelli Gustowskiej czy Jerzego Nowosielskiego. Licznie reprezentowana będzie popularna École Paris, ze słynnymi aktami Mojżesza Kislinga na czele. Wszystkie prace, stanowiące różnorodny i bogaty przegląd grafiki artystycznej, będzie można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.

Miniaturowy teatr, którego strzegą tajemnicze postacie Pierrota i Śmierci – pochodzący z 1919 roku „Exlibris Stanisława Weingartena” („Teatrum życia i śmierci") autorstwa Bruno Schulza jest wielką kolekcjonerską rzadkością. Praca drohobyckiego artysty, łączącego w niezwykły sposób światy literatury i malarstwa, otworzy aukcję „Grafika artystyczna. Sztuka dawna”, która odbędzie się 21 czerwca. Wśród jej największych atrakcji są także dwie teki Zofii Stryjeńskiej, w tym „Magie Slave” (Gusła Słowian) z 1934 roku zawierająca osiem niezwykle barwnych i dynamicznych plansz. Świat słowiańskiej mitologii fascynował Stryjeńską przez całe jej życie twórcze, a prezentowane przez DESA wydawnictwo w wydaniu francuskim to szczytowe osiągnięcie „księżnej malarstwa polskiego” w tej dziedzinie.

Z okresu Międzywojnia pochodzą również dwa akty Mojżesza Kislinga, barwnej postaci wysoko cenionego wśród kolekcjonerów kręgu artystów École de Paris. Praca z 1925 roku przedstawia Kiki, najsłynniejszą modelkę Montparnassu, w którym kwitło życie artystyczne szalonych lat 20. Niezwykle zmysłowy portret wykonany został w technice akwatinty. Tak, jak autoportret Leona Wyczółkowskiego z 1906 roku, jednej z trzech różnorodnych grafik wielkiego mistrza Młodej Polski wystawionych na czerwcowej aukcji. Praca zachwycająca psychologiczną przenikliwością i techniczną śmiałością, zaliczana jest to najwspanialszych wizerunków Wyczółkowskiego.

Grafikę sprzed wieków reprezentują dwa akwaforty podmalowane gwaszem autorstwa Franciszka Smuglewicza, w tym „Mars i Wenus zaskoczeni przez bogów” (Vestigia delle Terme di Tito) z 1776 roku czy kolekcjonerska gratka – drzeworyt „Ofiarowanie Marii w świątyni z cyklu „Życie Marii” wykonany przez Albrechta Dürera ok. 1503 roku. Ten urodzony w Norymberdze malarz, grafik i rysownik uważany jest za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu. Wśród największych światowych sław, które odmieniły historię sztuki pojawią się również Salvador Dali z zamyśloną postacią proroka Jeremiasza z Sykstyny, Marc Chagall niezwykłymi rycinami zapraszającymi do onirycznego świata czy Pablo Picasso z pasterz z teki „La flûte double”.

Na aukcji będzie można wylicytować prace Wojciecha Fangora, kultowej postać światowego op-artu, fot. mat. prasowe

Wielkich mistrzów nie zabraknie również 23 czerwca na aukcji „Grafika artystyczna. Sztuka współczesna”. Jednym z nich jest Francis Bacon, autor głośnego obrazu „Trzy studia do portretu Luciana Freuda”, sprzedanego w 2013 roku za rekordowe 142,2 mln dolarów. W twórczości irlandzkiego malarza dominują obrazy wykonane olejem na płótnie. Wykorzystywał on jednak również pastel czy włókna w połączeniu z farbą olejną. Ważnym momentem w jego karierze artystycznej było zainteresowanie grafiką, czego przykładem jest prezentowana praca „Study after Velasquez”, jak cała twórczość Bacona przepełniona grozą i dramatyzmem. Po różnorodne techniki sięgał również Wojciech Fangor, kultowa postać światowego op-artu. DESA zaprezentuje hipnotyzujące serigrafię „M74” z lat 1970/2001 oraz akwafortę z 1967 roku. Akwaforty artysty mają wszystkie cechy jego najbardziej rozpoznawalnych, kolistych kompozycji. Tak samo jak obrazy olejne, grafiki Fangora wzbudzają u widza złudzenie wibracji powierzchni dzieła.

Kwasoryt „Adam i Ewa” z 1968 roku należy do wielokrotnie nagradzanego cyklu Romana Opałki „Opisanie świata”. Oprócz przedstawienia pierwszych rodziców, które ukazuje prezentowana kompozycja, znalazły się w nim również obrazy dotyczące innych zagadnień z Księgi Rodzaju: „Wieża Babel”, „Potop” czy „Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarenka pyłu ziemi”. W czasie tworzenia „Opisywania świata” Opałka tworzył już słynną serię „1965/1 - ∞", w której pokrywał płótna (nazywane przez siebie „detalami”) rzędami kolejnych cyfr. Obrazy liczone przyniosły mu międzynarodową sławę i do dziś należą do najwyżej wycenianych na polskim rynku sztuki.

Wśród najciekawszych obiektów aukcji są także kompozycja „Względne cechy podobieństwa 7" z 1980 roku autorstwa Izabelli Gustowskiej, trzy grafiki zafascynowanego kobiecością i kobiecym ciałem Jerzego Nowosielskiego oraz teka z 1981 roku, w której zgromadzono aż 124 grafiki zawierające miniaturowe prace artystów takich jak Stanisław Fijałkowski, Antoni Starczewski czy Ryszard Gieryszewski. Unikatowy zestaw przyjechał na aukcję DESA wprost z Lizbony, a jego górna estymacja cenowa sięga 90 tys. złotych.

– Dwie czerwcowe aukcje grafiki artystycznej, na której prezentowane są prace tworzone na przestrzeni kilku stuleci, należą do najbardziej przekrojowych projektów poświęconych temu medium na polskim rynku sztuki. Znakomite nazwiska i unikatowe prace, niekiedy w przystępnych cenach, przyciągają zarówno miłośników grafik, rycin czy linorytów, jak i liczne grono bibliofilów oraz kolekcjonerów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką – mówi Marek Wasilewicz, koordynator aukcji Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna.

– Wśród prac sztuki dawnej uwagę przykuwają teka niezwykle lubionej Zofii Stryjeńskiej poświęcona mitologii słowiańskiej, wybitny autoportret Leona Wyczółkowskiego, rzadka praca Bruno Schulza, XVIII – wieczne akwaforty Franciszka Smuglewicza czy kompozycje artystów École Paris, wśród których nie mogło zabraknąć aktów Mojżesza Kislinga. Ponownie pojawiają się także sławy światowe budzące na polskim rynku coraz większe zainteresowanie: Albrecht Dürer, Salvador Dali, Marc Chagall czy Pablo Picasso. Grafikę współczesną reprezentują tak wielcy mistrzowie, jak Francis Bacon, Wojciech Fangor, Roman Opałka czy Jerzy Panek. Ciekawym obiektem jest również teka ze 124 miniaturowymi grafikami artystów takich jak Stanisław Fijałkowski, Antoni Starczewski czy Ryszard Gieryszewski – wylicza.

Wystawa zgromadzonych prac dostępna jest dla zwiedzających w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A do 21 (Sztuka Dawna) i 23 czerwca (Sztuka Współczesna), od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19, w soboty 11-16. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.

Wszystkie aukcje organizowane przez DESA Unicum dostępne są w formule prelicytacji online, uruchamianej na kilkanaście dni przed aukcją live.