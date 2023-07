Prace polskich malarek w biurowych wnętrzach

Prace Mai Aleksandry Gackowskiej i printy Róży Puzanowskiej można oglądać we wnętrzach warszawskiego biurowca Adgar Park West.

We wnętrzach warszawskiego biurowca Adgar Park West trwa wystawa prac Mai Aleksandry Gackowskiej.

Maja Aleksandra Gackowska to ceniona młoda malarka. Przez 2 lata współtworzyła MAG Modern Art Gallery. Jest projektantką, designerką, malarką.

Wystawa obejmuje również printy prac artystki, powstałych we współpracy z Różą Puzynowską.

Róża Puzynowska-Roza studiowała m.in. sztuki piękne na brytyjskiej University College of Falmouth oraz na nowojorskiej National Academy Museum & School.

Część prac będzie można obejrzeć w technologii VR.

Entuzjaści sztuki nowoczesnej powinni odwiedzić wnętrza warszawskiego biurowca Adgar Park West, w których trwa wernisaż prac cenionej malarki młodego pokolenia, Mai Aleksandry Gackowskiej. Wystawa obejmuje również printy prac artystki, powstałych we współpracy z Różą Puzynowską. 13 lipca odbędzie się finisaż projektu, podczas którego zaprezentowane zostaną oryginalne płótna artystek. Część prac będzie można obejrzeć w technologii VR. Wstęp na wydarzenie nie jest biletowany.

Wielu pracowników firm, których siedziby mieszczą się w warszawskich budynkach biurowych Adgar Poland, z pewnością nie jest zaskoczonych, gdy w drodze do pracy towarzyszy im sztuka. Deweloper chętnie realizuje projekty, w których biurowa przestrzeń nabiera funkcji artystycznych, a biznesowe korytarze wypełnia sztuka.

Po wielu ciekawych inicjatywach, jak choćby zorganizowana w ubiegłym roku wystawa „Recykling Art” w amfiteatrze przy Adgar BIT na warszawskim Służewcu, Adgar Poland tym razem zaprasza wszystkich amatorów sztuki nowoczesnej do Adgar Park West.

Do 13 lipca potrwa tu wernisaż prac Mai Aleksandry Gackowskiej, szerzej znanej pod pseudonimem artystycznym The PopArt Princess. Wystawa to połączenie reprodukcji obrazów artystki oraz artystycznej kolaboracji z Różą Puzynowską. Artystki w swoich pracach połączyły motywy autorskich obrazów i stworzyły inspirującą, limitowaną edycję kolekcjonerskich wydruków.

Ostatniego dnia wystawy odbędzie się uroczysty finisaż, podczas którego katalog dotychczas prezentowanych printów wzbogacą oryginalne płótna obu artystek. Prace, które skradną serca widzów można nabyć na miejscu, a ich ekskluzywne, drukowane i certyfikowane reprodukcje to doskonała, budżetowa okazja dla szerszego grona odbiorców.

Odwiedzający finisaż wystawy będą mogli także obejrzeć prace Mai Aleksandry Gackowskiej w technologii VR, a za ich multimedialną prezentację odpowiada Artdorre VR Gallery. To innowacyjny projekt Kamili Sitak, malarki figuratywnej i projektantki wnętrz oraz DJ-a Lawrence'a, amerykańskiego artysty słowa mówionego i hip hopu.

Idea wprowadzania sztuki do przestrzeni biurowej jest nam bardzo bliska. Wierzymy, że tego typu inicjatywami wpisujemy się w naturalne potrzeby każdego człowieka. Otaczanie się sztuką przekłada się na nasze umiejętności kreatywnego myślenia. Nie bez znaczenia jest również aspekt promowania polskich artystów i budowania świadomości aktualnych trendów w sztuce i kulturze – mówi Wiktoria Frej, Marketing & PR Specialist w Adgar Poland.

Maja Aleksandra Gackowska przez 2 lata współtworzyła MAG Modern Art Gallery. Jest projektantką, designerką, malarką. W swoich pracach odnosi się do współczesnej popkultury, czepie z blichtru kultowych marek, popularnych filmów, teledysków czy reklam. Swobodnie przetwarza postaci i wzory, to co popularne i tanie z tym, co pożądane i dostępne dla nielicznych.

Róża Puzynowska-Roza studiowała m.in. sztuki piękne na brytyjskiej University College of Falmouth oraz na nowojorskiej National Academy Museum & School. W swojej twórczości odwołuje się często do stereotypów kulturowych i tematyki gender. Wykorzystuje motywy kwiatowe i dostojności aktu do rozmów o problemach współczesnej kultury i szeroko pojętego człowieczeństwa.

Patronat nad wystawą w Adgar Park West objęła galeria Arsenic Art Temple, kierowana przez Patrycję Krześniak.

Finisaż projektu odbędzie się 13 lipca w godz. 17.00-19.00, w Adgar Park West, al. Jerozolimskie 181, Warszawa. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.