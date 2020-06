Prace studentów katowickiej ASP na wystawie Design out of the box

Klienci Galerii Tetmajera 83 mają okazję zobaczyć wyjątkową wystawę prac studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, inspirowaną nowym, unikalnym programem kształcenia magisterskiego. Na “Design out of the box” można podziwiać innowacyjne narzędzia, kroje pism, projekty wystaw czy urządzeń medycznych. Wystawa potrwa do 20 lipca.

REKLAMA

W tym roku ta wyjątkowa wystawa inspirowana jest nowym, unikalnym programem kształcenia magisterskiego. Specjalności, takich jak: projektowanie graficzne, komunikacja wizualna, projektowanie produktu i multimedia, zostają poszerzone o dwa sprecyzowane cele.

Pierwszy to Inclusive Design: Health and Social Well-Being. Jest to nowy, interdyscyplinarny program kształcenia projektantów, przygotowujący absolwentów do podejmowania złożonych wyzwań projektowych w obszarach związanych z podnoszeniem jakości życia i troską o zdrowie odbiorców poprzez włączenie ich w proces projektowy w różnych dyscyplinach projektowych: od usług czy aplikacji, poprzez projektowanie sprzętów medycznych, do współtworzenia miejsc lub wydarzeń oraz wzmacniania więzi lokalnych społeczności.

Z kolei drugi to Designing Reading Experience and Interactive Storytelling rozwijający umiejętności związane z projektowaniem doświadczenia czytania i opowiadania historii w oparciu o narrację, interakcję i time-based media. Efektem nowego programu nauczania jest podniesienie kompetencji językowych i pracy zespołowej. Dodatkowo uczestnicy zyskują dostęp do aktualnych zasobów i trendów projektowych, dzięki współpracy z ekspertami z zagranicy.

Na wystawie można zobaczyć innowacyjne narzędzia, projekty urządzeń medycznych czy kroje pism. Wybrane prace charakteryzuje wnikliwa obserwacja rzeczywistości i odważna postawa. Na “Design out of the box” znalazły się prace studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: Joanny Ambroz, Klaudii Gołaszczyk, Aleksandra Kaszuby, Weroniki Mehr, Katarzyny Olejarczyk, Martyny Piątek, Dajany Wejchert, Karoliny Wiśniewskiej i Klaudii Żmudy.

W większości na wystawie znalazły się prace dyplomowe powstałe na kierunkach: Wzornictwo oraz Projektowanie Graficzne na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Celem tej inicjatywy jest chęć dzielenia się dobrymi praktykami oraz zwrócenie uwagi na obszary, które mogą być rozpatrywane w kontekście pracy projektanta.

Podczas wydarzenia można podziwiać m.in. projekt obudowy urządzenia telemedycznego umożliwiającego zdalne badanie USG pacjenta, który został wykonany przez Klaudię Żmudę. Nie zabrakło także ekologicznych rozwiązań w postaci obiektów wyrażających pamięć o zmarłym w myśl nurtu less waste zaprojektowanych przez Martynę Piątek. Z kolei Katarzyna Olejarczyk stworzyła wyjątkowy projekt animowanej identyfikacji wizualnej Interference Festival - Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej. Ciekawym eksponatem jest także praca Weroniki Mehr, czyli zestaw krojów inspirowanych mikołowskimi szyldami. Dodatkowo na wystawie można podziwiać projekt materiałów informacyjnych “Jak zostać rodziną zastępczą”. Jego autorką jest Dajana Wejchert, która współpracowała z fundacją Przystanek Rodzina. Wystawa jest nie tylko różnorodna, piękna, ale także użyteczna, w końcu projektowanie może zmieniać świat.

Wystawę można obejrzeć do 20 lipca w Galerii Tetmajera 83 w godzinach otwarcia tzn. poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 20.00, sobota oraz niedziela handlowa w godz. 10.00 - 18.00.