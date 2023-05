Prace Witolda-K do zobaczenia w galerii Artinfo

Na wystawie w galerii Artinfo prezentowane będą prace na papierze oraz płótna autorstwa Witolda-K. Wernisaż z udziałem artysty odbędzie się w czwartek 18 maja.

Do 11 czerwca w galerii Artinfo przy ul. Dzielnej 5 w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac Witolda-K, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografa, scenografa, architekta.

Wernisaż z udziałem artysty odbędzie się 18 maja (czwartek) o godz. 19:00.

Na wystawie w galerii Artinfo prezentowane będą prace na papierze oraz płótna. Pochodzą z jednego z najbardziej znanych cykli Witolda-K pod tytułem Ludzie. Kompozycje powstawały od końca lat 80. XX wieku.

Witold-K rozwinął własny styl z pogranicza abstrakcji i świata realnego. Jego trzy główne cykle, motywy do których wraca od początku swojej twórczości, to Ludzie, Czarne i Zielone Dziury oraz Samotność. Kaczanowski należy do pokolenia, które było świadkiem szczególnego zła w historii ludzkości. Jako mały chłopiec obserwował wojnę, która odcisnęła na nim swoje piętno. Doświadczenie wojny oraz dzieciństwo spędzone na terenie szpitala psychiatrycznego (ojciec Artysty Feliks Kaczanowski był dyrektorem Szpitala Tworkowskiego) przeniósł na płótno; stały się inspiracją do Ludzi.

fot. mat. pras. Artinfo

Pierwsze prace z tego cyklu artysta stworzył już w latach 50. Na obrazach i rysunkach pojawiają się małe, skulone postacie, nie posiadające rysów twarzy, są w bliżej nieokreślonej przestrzeni, jakby w zawieszeniu. Anonimowe sylwetki ludzkie symbolizują samotność, zagubienie, wszechobecną bezsilność i bezradność wobec otaczającego ich świata.

Wojna uświadamia, że pozycja człowieka jest niezwykle ulotna i krucha. Postacie zmierzają w niewiadomym kierunku, wydają się szukać wyjścia - z położenia, w którym się znalazły. Sytuacja nie jest jednak tak beznadziejna, jakby się mogło pierwotnie wydawać - istnieje promyk nadziei. Pojawiające się w pracach motywy drzwi, drabin i ciemne otwory symbolizują jakieś wyjście, dają nadzieję na istnienie innej, lepszej rzeczywistości.

Szczególne zainteresowanie Witolda-K tym, co może istnieć po drugiej stronie znalazło swoje ujście już na emigracji w latach 60. Drugi, najsłynniejszy cykl - Czarne dziury - powstał wyniku zainteresowania kosmosem, astronomią i fizyką. Artysta zastanawia się na tym, co może znajdować się w tej czarnej dziurze, co by się stało gdyby do niej wszedł - czy istnieje coś więcej?

Twórczość Witolda-K zainspirowana jest refleksją nad kondycją ludzką, samotnością, tym co nieznane, ale też jest pełne nadziei i wiary, że świat nie jest poznany i stale nas zaskakuje.

Witold Kaczanowski (ur. 1932) to malarz, rzeźbiarz, grafik, fotograf, scenograf, architekt. Jest m.in. twórcą największego w Polsce plafonu (408 mkw) znajdującego się w Oświęcimskim Centrum Kultury.