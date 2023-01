Prace znanej ilustratorki Anny Glik w nowej komunikacji galerii wnętrz Home Concept

Tworzyła kolaże dla słynnego, francuskiego domu mody Hermès, pięciogwiazdkowych hoteli Hilton, a także magazynów Vogue i Elle. Ilustratorka Anna Glik, bo o niej mowa, tym razem nawiązała współpracę z galerią wnętrz Home Concept.

REKLAMA

Prace ilustratorki Anny Glik są elementem nowej kampanii wizerunkowej galerii wnętrz Home Concept.

W ramach współpracy powstało pięć kolaży zapraszających do świata wnętrz i designu.

Anna Glik tworzyła kolaże dla słynnego, francuskiego domu mody Hermès, pięciogwiazdkowych hoteli Hilton, magazynów Vogue i Elle, projektantki Barbary Bui, a jej animacje uświetniały pokazy mody marki Paprocki Brzozowski.

W rzeźbie liczy się wyobraźnia przestrzenna, forma, kształt, struktura materiału. Malarstwo to kolor, sztuka łączenia odcieni, dostrzegania gry światła, zachwytu. A dobry design, jak kolaż łączy obie te dziedziny i tworzy z nich użytkowe dzieła sztuki. Tę synergię doskonale oddają prace kolażystki Anny Glik, stworzone dla Home Concept, w ramach nowej kampanii wizerunkowej galerii wnętrz Home Concept.

Skąd pomysł na współpracę Home Concept i Anny Glik? Zarówno markę, jak i artystkę wyróżnia chęć włączenia do codzienności piękna i designu. Kolażystka Anna Glik robi to za pomocą sztuki, marka Home Concept dzięki wysokiej jakości ofercie wykończenia wnętrz zgodnej z trendami i stylem swoich klientów.

Jeśli nie patrzymy tylko na funkcjonalność wnętrza, ale zaczynamy je postrzegać jako przestrzeń, którą możemy wypełniać własnymi pomysłami i swobodą, to wtedy aranżacja przestrzeni do złudzenia przypomina artystyczny proces twórczy – mówi ilustratorka Anna Glik, która specjalnie dla Home Concept stworzyła serię niezwykłych kolaży obrazujących estetykę, ducha i wartości tej marki.

Mój dom, moje inspiracje

Seria kolaży przygotowanych przez ilustratorkę Annę Glik to cykl opowieści stworzonej w ramach nowej kampanii wizerunkowej „Mój dom, moje inspiracje”. W ramach współpracy powstało pięć kolaży zapraszających do świata wnętrz i designu. Inspiracje do aranżacji każdego z tych pomieszczeń można znaleźć w Home Concept.

Mój dom, moje inspiracje - Home Concept x Anna Glik, fot. mat. prasowe

Wolność wyboru obrazują wplecione w kolaże artystki niebieskie ptaki. Każdy z nas bowiem ma swój unikatowy styl, uniwersalne piękno nie istnieje, a w Home Concept wszyscy znajdą coś dla siebie.

Jeżeli nie trzymamy się sztywno zasad, trendów, nie boimy się eksperymentowania, aranżacja wnętrza staje się sztuką - mówi kolażystka Anna Glik.

W jej kolażach elementy typowo wnętrzarskie przeplatają się z różnymi kształtami, postaciami ludzkimi i motywami botanicznymi. Kasztanowiec nawiązuje do słynnej, zabytkowej katowickiej Alei Kasztanowców, przy której znajduje się Home Concept Design Park. Kolorystyka prac oddaje elegancję obecnych trendów panujących na rynku i ducha Home Concept, marki z segmentu premium.

Kolaż nie ma nic wspólnego z wizerunkiem katalogowym czy typowo architektonicznym, choć podobnie jak design jest sztuką zaskakujących, nieszablonowych połączeń. Przypomina moodboardy wiszące w pracowniach wnętrzarskich, czyli w dosłownym tłumaczeniu „tablice nastrojów”, na których projektanci zestawiają wszystkie koncepcje i inspiracje, weryfikują swoje wyobrażenia i wizualizują oczekiwania. Kolażystka Anna Glik nadała tym warsztatowym, użytkowym pracom artystyczną formę.

Jej kolaże pokazują proces twórczy, przyciągają uwagę, pobudzają wyobraźnię, angażują wszystkie zmysły, inspirują do kreatywnych zestawień, jak cała przestrzeń Home Concept - mówi Krzysztof Kołaszewski, prezes zarządu Home Concept.

Twórcze kuluary

Sztuka daje ukojenie podobnie jak dobrze zaaranżowane wnętrze. Dlatego prace ilustratorki Anny Glik, można podziwiać w najbardziej wysmakowanych lokalizacjach. Tworzyła kolaże dla słynnego, francuskiego domu mody Hermès, pięciogwiazdkowych hoteli Hilton, magazynów Vogue i Elle, projektantki Barbary Bui, a jej animacje uświetniały pokazy mody marki Paprocki Brzozowski.

Jej prace urzekają wielością kulturowych odniesień i nietuzinkowymi pomysłami. Inspiruje ją człowiek i otaczający go świat, architektura, natura, moda, codzienność.

Niezmiennie zachwyca mnie papier, jego faktura, możliwość łączenia go ze sobą tak, by układać różne historie. Lubię też zabawę perspektywą i skalowaniem. Dzięki temu mogę nadać moim pracom trójwymiarowość i surrealistyczny nastrój - mówi artystka.

Przygotowując serię kolaży dla Home Concept, zaczęła od przeglądania archiwalnych wystaw i instalacji w MoMa. Śledziła włoskie targi designu, zwracając uwagę nie tylko na to, co jest pokazywane, ale też, w jaki sposób jest prezentowane. Podczas samego procesu twórczego, kierowała się już jednak przede wszystkim własną twórczą intuicją i doświadczeniem. Efekt zachwyca, intryguje, wciąga w niezwykle inspirujący świat, w którym sztuka użytkowa, nie jest ani trochę mniej wartościowa od tej, z którą obcujemy w teatrze czy galerii.