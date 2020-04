Pracownia Decoroom pokazała swój pomysł na stół wielkanocny

Jeżeli wciąż zastanawiacie się, jak udekorować stół na zbliżające się święta, weźcie pod uwagę sprawdzone pomysły pracowni architektonicznej Decoroom, mistrzów od kreowania niebanalnych aranżacji wnętrz. Warto zadbać o świąteczną atmosferę w tym trudnym czasie, nawet jeżeli do stołu zasiądziemy we dwójkę lub pojedynkę.

Rozpoczynające Wielkanoc uroczyste niedzielne śniadanie to wyjątkowy czas w większości domów. Warto więc zadbać o estetyczną oprawę stołu, niezależnie od tego, czy w tym roku zgromadzi się wokół niego cała rodzina czy też siądziecie do niego we dwójkę lub sami.

Ład kolorystyczny

Aby uniknąć kolorowego chaosu na wielkanocnym stole, wybierzmy dwa lub trzy kolory, które w zupełności wystarczą, by stworzyć piękny wystrój. Może być to np. niebieski i żółty. Oczywiście możliwości jest wiele, najważniejsze będzie tu odpowiednie połączenie kolorów. Jeżeli macie z tym problem, warto poszukać inspiracji w Internecie W prasie i na kanałach społecznościowych Decoroom można znaleźć wiele informacji na ten temat, a poznanie pewnych schematów zdecydowanie ułatwi „pracę z kolorami”, nie tylko podczas komponowania świątecznych aranżacji.

W stronę natury

Jeżeli mamy już ogólny zamysł, jak będzie wyglądał nasz stół tzn. wybraliśmy bazowy kolor, naczynia i sztućce, to kropką nad „i” będą odpowiednio dobrane dekoracje. Mamy wiele rzeczy, którymi możemy ozdobić stół, zaczynając od nakrapianych jajek, baranków i innych ozdób dostępnych w domu, po własnoręcznie wykonane dekoracje. Naturalne ozdoby w stylu eko z gałązek wierzbowych i białych piór, w towarzystwie ręcznie malowanych jajek, będą jednymi z najpiękniejszych dekoracji jakie można sobie wyobrazić i w dodatku do ich wykonania nie potrzeba wcale wielkich talentów manualnych.

Wiosenne kwiaty

Niezastąpione na wielkanocnym stole będą także kwiaty. Wprowadzą do naszego domu świeżość, zapach i piękno. Świetnie prezentować się będą wiosenne tulipany, hiacynty czy krokusy. Pamiętajmy też o klasycznych baziach, czy pierwszych gałązkach owocowych drzew, które równie dobrze mogą zastąpić nam cięte kwiaty. Niech na stole nie zabraknie zieleni. Możemy wykorzystać rzeżuchę, bukszpan czy mech.