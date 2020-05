Pracownicy chcą "powrotu do normalności". Biura wejdą w nową rzeczywistość

Z rozmów przeprowadzonych przez biurowego operatora Business Link wynika, że użytkownicy biur coraz częściej deklarują chęć "powrotu do normalności". Operator zauważa, że nowa rzeczywistość będzie wymagała także nowego podejścia do stylu pracy.

REKLAMA

Business Link zauważa, że nowa rzeczywistość będzie wymagała także nowego podejścia do stylu pracy. Operator zwraca przy tym uwagę, że w post-pandemicznym świecie postępujące zmiany, obok rosnącej roli bezpieczeństwa, będą podyktowane jednak także względami ekonomicznymi. Potwierdza to przewidywany wzrost znaczenia w umowach najmu rozwiązań mieszanych – część powierzchni będzie wynajmowana w tradycyjnym biurze i w oparciu o standardową umowę, a pozostała część będzie uzupełniona elastyczną usługą dostępu do biur serwisowanych.

– Rosnąca popularność elastycznego najmu powierzchni biurowych widoczna jest na rynku już od dłuższego czasu, a z przestrzeni tych coraz częściej korzystają duże firmy i korporacje. Poszukują one przede wszystkim optymalizacji kosztów związanych z najmem tradycyjnym i wybierają biura flex, bo dzięki takiemu rozwiązaniu mogą w dowolnym momencie zwiększyć lub zredukować użytkowaną powierzchnię, dostosowując ją do aktualnych potrzeb biznesowych. To właśnie z myślą o klientach korporacyjnych wprowadziliśmy do oferty Business Link elastyczne rozwiązania Unlimited oraz Stretch, umożliwiające dostęp do naszych przestrzeni dla całych zespołów firm bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Nowe modele dostępu do powierzchni Business Link pomogą klientom pracodawcom w zorganizowaniu pracy zmianowej lub połączeniu pracy z domu, z tą która musi być wykonywana z biura – podkreśla Maciej K. Król, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego Business Link.