Prestiżowa lokalizacja i klasyki wzornictwa. Zaglądamy do biura kancelarii prawniczej projektu MoodWorks

Międzynarodowa firma prawnicza Allen & Overy zaprezentowała wnętrza swojej siedziby w Browarach Warszawskich. Królują tu ciepłe kolory, ponadczasowa elegancja i szyte na miarę detale.

Allen & Overy LLP to międzynarodowa firma prawnicza. Jest członkiem brytyjskiego Magic Circle. Właśnie otworzyła swoją siedzibę w Browarach Warszawskich.

We wnętrzach biura znajdziemy klasyki wzornictwa, m.in. meble marki ClassiCon zaprojektowane w okresie Bauhausu przez Eileen Gray, czy też meble wypoczynkowe włoskiego Flexform.

Za projekt wnętrz odpowiada duet MoodWorks – Dora Kuć i Karina Snuszka.

– Niniejszy projekt to odpowiedź na potrzeby naszego inwestora. Biuro miało pokazać otwarte podejście firmy do klientów, ale też do pracowników. W zamyśle cała aranżacja wnętrz podkreśla prestiż i stabilność międzynarodowej kancelarii prawnej w Polsce. Zarówno nam, jak i klientowi zależało, by stworzyć funkcjonalne biuro z silnym indywidualnym rysem. I takie, które odpowiada specyfice pracy prawników, potrzebujących na co dzień skupienia – opowiadają Dora Kuć i Karina Snuszka, architektki z MoodWorks, które na swoim koncie mają już dwie inne realizacja dla dużych międzynarodowych kancelarii prawnych.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia MoodWorks, fot. Marco Bertolini

Wchodząc do biura Allen & Overy trafiamy do strefy hospitality. To ona ma najbardziej reprezentacyjny charakter. Nowe podejście firmy podkreśla ulokowana nietypowo z boku recepcja w formie wyspy. Można podejść do niej z każdej strony, co symbolizuje transparentność. Tym samym odwiedzający kancelarię mogą też podziwiać piękny widok na zielone założenia nowo wybudowanego kompleksu Browarów Warszawskich.

Sztuka i design

Prestiż siedziby Allen&Overy podkreśla najwyższej próby design. Tutaj więc swoje miejsce znalazły klasyki wzornictwa, jak meble marki ClassiCon zaprojektowane w okresie Bauhausu przez Eileen Gray, czy też ustawione w kręgu meble wypoczynkowe włoskiego Flexform. Ale szczególnie wzrok przyciąga ceramiczna płaskorzeźba. Wykonała ją Majolika Nieborów według projektu Dory Kuć. Jej autorstwa jest również wzór dywanu, który tradycyjnymi rzemieślniczymi metodami wykonała firma CC-Tapis oraz lampy z alabastru, zrobione przez lokalnych rzemieślników. Znakiem firmowym projektów duetu Kuć i Snuszka jest sztuka. Tym razem architektki zaproponowały dzieła współczesnych polskich artystów. Zobaczymy w biurze obraz „Cisza spokój” autorstwa Wiktora Dyndo, dwa reliefy Paula Bika. Ale też dzieła Pawła Bownika z serii „Kolory straconego czasu” i „Disassembly”. Oba wykonane w różnych technikach odwołują się do połączenia natury i człowieka.

Za unikalnym projektem siedziby Allen & Overy w Warszawie stoi uznany duet projektowy MoodWorks – Dora Kuć i Karina Snuszka, fot. Marco Bertolini

Komfort pracowników

Przechodząc dalej trafiamy do przestrzeni pracy oraz miejsc różnego rodzaju relaksu. Tutaj ergonomia w udany sposób połączona została z estetyką. Aranżacja sprzyjać ma skupieniu, ale także pracy w mniszych lub większych zespołach. Właściwą akustykę zapewniają duże połacie specjalistycznych wyciszających drewnianych sufitów. Najlepszym przykładem zapewnienia pracownikom komfortowych i przyjaznych warunków jest wyjątkowo duża przestrzeń wspólna, na którą składają się pomieszczenia o różnym przeznaczeniu. Największym z nich jest strefa lounge, będąca miejscem mniej formalnych spotkań. Znajdziemy tam wygodną kuchnię z wyspą oraz dużym stołem i wieloma siedziskami. Do strefy lounge przylegają również biblioteka, czytelnia, pokój dla pracujących w firmie mam oraz pokój do relaksu. Aby zachęcić wszystkich do codziennej interakcji usytuowano tu atrakcyjny coffee point. Jest to o tyle ważne, że biuro nie ma charakteru open space’u. Tutaj pracuje się w dwuosobowych pokojach, co daje wyższy komfort i możliwość koncentracji na wymagającej pracy. Funkcjonalne jest też usytuowanie sal konferencyjnych zarówno w strefie klienckiej, jak i pracowniczej. Każda z nich zyskała nazwę dzielnicy Warszawy, a jedna z nich jest zielonym pokojem pełnym roślin. Również taras został zaaranżowany tak, by goście i pracownicy mogli odetchnąć w zieleni i przeprowadzić tam spotkania.