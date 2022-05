Prezent na Dzień Matki. Dla mam kochających design i styl vintage

Prezenty od serca będą zawsze najlepsze. Szczególnie jeśli chcemy wręczyć wyjątkowy prezent na Dzień Matki. Dla mam kochających dobry design, styl vintage, a w sztuce doceniające ponadczasowe wartości - mamy ciekawe zestawienie niezwykłych prezentów na Dzień Matki, przypadający już 26 maja.

DESA Home przygotowała ciekawe zestawienie prezentów od serca, które sprawią radość wszystkim kobietom, które kochają design, styl vintage, a w sztuce dostrzegają ponadczasowe wartości.

Biżuteria i dodatki na Dzień Matki

W kolekcji DESA Home znajdują się unikatowe obiekty designu i sztuki, każdy z nich niepowtarzalny i z wyjątkową historią do odkrycia. Wśród nich starannie wykonana, niepowtarzalna biżuteria vintage z lat 20. i 30. Biżuteria jest idealnym prezentem – małym dziełem sztuki, które możemy nosić zawsze przy sobie. Dobrana ściśle do obdarowywanej osoby, potrafi podkreślić jej indywidualny styl, dodać elegancji i szyku nawet do najskromniejszej stylizacji.

W kolekcji DESA Home znajduje się wiele inspiracji na prezenty: pierścionki z białego złota z diamentami lub szafirami, zegarek z dekoracyjną złotą tarczą inkrustowaną kamieniami, bransoleta ze szlachetnymi koralami, naszyjniki, kolczyki i broszki. Na wyjątkowe miejsce zasługują podręczne zegarki, które łączą biżuterię z aspektem funkcjonalności.

Figurki. Kameralne piękno

Sztuka we wnętrzu zazwyczaj kojarzy się ze współczesnymi płótnami na ścianach, plakatami i fotografiami, które niezależnie od stylu mieszkania wprowadzają do nich element ponadczasowości. Tymczasem w małych formach rzeźbiarskich drzemie kameralne piękno, które nie krzyczy, a subtelnie i z wdziękiem wprowadza do czterech ścian harmonię i spokój.

W ofercie DESA Home znajdują się figurki tworzone w różnorodnych stylach. To syntetyczne i oszczędne formy o opływowych kształtach, często przedstawiające zwierzęta: pingwina, żyrafę, konika czy zająca. Do klasyki designu przeszły te z lat 60. produkowane w słynnych Zakładach Porcelany Stołowej "Ćmielów". Wśród obiektów w kolekcji znajdziemy również rozrzeźbione figurki tancerek i baletnic, tak dokładnie oddanych, że zaznaczone jest każde załamanie materiału na spódnicy.

Figurki są dobrym pomysłem na prezent, dla wszystkich tych, którzy marzą o sztuce we wnętrzu w nieoczywistej formie.

Majowe inspiracje

Wiosenne kwiaty zaprezentują się wspaniale w kolorowych wazonach. Szczególnie te, którym towarzyszą ciepłe życzenia od bliskich. Jak żadne inne obiekty przyciągają wzrok i zmieniają nastrój wnętrza. Wazony współgrają z pięknymi bukietami i tworzą niezapomniane kompozycje. Czy to szklane dzieła sztuki Zbigniewa Horbowego, Czesława Zubera lub Kazimierza Krawczyka, czy geometryczne bryły Danuty Duszniak, a nawet ręcznie malowane XIX-wieczne naczynia. W DESA Home znajdą się perełki designu, które cieszyć będą przez wiele lat.