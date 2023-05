Prezenty na Dzień Matki: wnętrzarskie pomysły

Dzień Matki to święto obchodzone na całym świecie. Eksperci Salonów Agata przygotowali pięć pomysłów na wnętrzarskie akcenty, które można wykorzystać jako prezent dla mamy.

Eksperci Salony Agata proponują pięć różnych pomysłów na prezent na Dzień Matki.

Wśród propozycji są ramki na rodzinne zdjęcia, które będą pretekstem do wspólnych wspomnień, dodatki wnętrzarskie do urządzenia kąciku relaksu, którego mamy tak bardzo potrzebują czy zastawa stołowa.

Dzień Matki to wyjątkowe święto, które jest obchodzone na całym świecie. To najlepsza okazja w roku do wyrażenia swoich uczuć i podarowania ukochanej osobie czegoś niezapomnianego. Eksperci Salonów Agata przygotowali pięć pomysłów na wnętrzarskie akcenty, które można wykorzystać, aby okazać miłość oraz wdzięczność za poświęcenie i nieustającą troskę.

Mamy odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka. Już starożytni Grecy doceniali jej wkład w wychowanie potomstwa i zapoczątkowali celebrację Dnia Matki. Współczesne obchody w kształcie, jaki znamy obecnie, miały swój początek w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Od tej pory Dzień Matki stał się powszechnym świętem obchodzonym na całym świecie. W niektórych krajach dzień ten celebrowany jest w innym terminie, na przykład w Polsce jest to 26 maja, a w Stanach Zjednoczonych – data pozostaje ruchoma i przypada na drugą niedzielę maja.

W Polce przyjęło się, że tego dnia pragniemy choć trochę czasu spędzić z mamą, złożyć jej życzenia i podarować coś od serca. Wiadomo, że najlepsze, co można dać tak ważnej osobie w swoim życiu to wspólne wspomnienia. Dlatego, jeśli jeszcze nie masz pomysłu na to, jak spędzić ten dzień, oto kilka propozycji na prezent, które pomogą stworzyć wyjątkowe momenty.

Oprawa dla pamiątek ze wspólnych chwil

Pomóż mamie zorganizować przestrzeń na przechowywanie wspólnych rodzinnych wspomnień. Zdjęcia w wersji drukowanej są obecnie czymś wyjątkowym. Na co dzień robimy ich dziesiątki i przechowujemy głównie w formie cyfrowej. Nierzadko nie mamy czasu na ich selekcję. Dlatego wyrazem miłości będzie obdarowanie bliskiej osoby swoim czasem na ich staranne przygotowanie i oprawienie.

Oprawa dla pamiątek ze wspólnych chwil to dobry pomysł na prezent dla mamy. fot. mat. Salony Agata

W zależności od potrzeb, może to być pojedyncza, większa ramka, w której umieścimy jedno lub kilka zdjęć i postawimy na półce. Tutaj warto zastanowić się nad tym, w jakim stylu powinna ona być – czy mama preferuje bardziej klasyczne czy nowoczesne elementy dekoracyjne? Drugą możliwością jest stworzenie minigalerii zaaranżowanej na ścianie przedpokoju lub klatki schodowej czy salonu, ze starannie dobranych do wystroju wnętrz kilku ramek.

Bukiet dla mamy

Niespieszne wyprawy z maluchami w wiosenne dni, ich radość na widok pierwszych kwiatów i wzruszenie, kiedy po każdym wyjściu wręczały mamie własnoręcznie skomponowane bukiety, jakby to były największe skarby. Wspomnienie licznych wazoników i szklaneczek poustawianych na stole tak, by te małe cuda ocalić. To obrazy w pamięci, które sprawiają, że serce bije szybciej. A gdyby odtworzyć taki moment i powtórzyć go w dorosłości? Ulubione kwiaty w pięknym wazonie albo roślina w doniczce to idealny prezent dla mamy ceniącej kontakt z przyrodą.

Ulubione kwiaty w pięknym wazonie albo roślina w doniczce to idealny prezent dla mamy ceniącej kontakt z przyrodą. fot. mat. Salony Agata

Pomysłem, który pomoże przywołać wspomnienie, w którym z każdego spaceru wręczało się mamie mały bukiecik, może być zaaranżowanie półki lub regału z licznymi, małymi i większymi wazonikami – następnie umieszczenie w każdym z nich kwiatowych lub roślinnych kompozycji. Umiejętne dobranie kształtów, kolorów i materiałów, z których będą wykonane, doda całości niepowtarzalnego charakteru - przekonuje Natalia Nowak, ekspert Salonów Agata ds. aranżacji wnętrz.

Relaks, spokój i wyciszenie

Gdyby zapytać mamę o to, czego najbardziej potrzebowała podczas nielicznych chwil dla siebie, wtedy, gdy jej dzieci były jeszcze malutkie, najpewniej wymieniłaby właśnie te trzy elementy. Po latach, okaż jej zrozumienie i w symboliczny sposób podaruj to, o czym kiedyś tak mocno marzyła. Pomogą w tym dodatki do zaaranżowania domowego kącika wytchnienia.

Dodatki do zaaranżowania domowego kącika wytchnienia to kolejna propozycja na prezent na Dzień Matki. fot. mat. Salony Agata

Stwórz razem z mamą przestrzeń dla niej, w której będzie mogła złapać chwilę oddechu. Wygodna kanapa to nie wszystko. Domowy kącik relaksacyjny powinien być przytulny. Tym, co zapewni miły dla oka i duszy klimat, są dodatki. Podaruj swojej mamie puchaty koc, którym będzie mogła się otulić. Warto się również zastanowić nad wprowadzeniem do wnętrza koloru zielonego. Wpływa on pozytywnie na układ nerwowy, relaksuje i koi nerwy. Pomysłem, który nigdy nie zawodzi, są ozdobne poduszki z motywem natury. Przydatne mogą się okazać obrazy, wazony na kwiaty, czy aromatyczne świece.

Niemniej jednak warto pamiętać, że rearanżacja salonu jest tylko środkiem do celu, jakim jest wspólny relaks. Usiądźcie razem i odpocznijcie, cieszcie się każdą powolną chwilą w swoim towarzystwie. Świetnym sposobem może być też włączenie nastrojowej muzyki i powspominanie ulubionych momentów z dzieciństwa.

Wspólny podwieczorek

Nie ma to jak picie kawy i rozmowa w miłym towarzystwie. Wspólny podwieczorek to idealna okazja na podziękowanie mamie za to, co robi dla nas każdego dnia. Powspominajcie stare czasy, podzielcie się swoimi przemyśleniami, porozmawiajcie od serca. Zadbaj o to, by ten wspólnie spędzony czas był celebracją. W końcu Dzień Mamy jest wyjątkowym świętem. Domowe ciasto i elegancka zastawa na pewno się przydadzą.

Wspólny podwieczorek z mamą będzie cieszył szczególnie jeżeli towarzyszyć mu będzie nowa, sprezentowana mamie zastawa stołowa. fot. mat. Salony Agata

Domowe SPA

Twoja mama jest fanką troszczenia się o siebie? Poświęca znaczną ilość czasu na dbanie o urodę? Ma swoje niezachwiane rytuały poranne i wieczorne? Każda kobieta zasługuję na trochę rozpieszczenia. Z okazji Dnia Matki podaruj jej chwilę dla siebie i dla urody. Ona dbała o ciebie oraz pielęgnowała przez lata – czas zadbać o nią.

Zaproponuj swojej mamie domowe SPA. fot. mat. Salony Agata

Zaproponuj swojej mamie domowe SPA. Będzie to rewelacyjny sposób na relaks i celebrację tak ważnego dnia. Maseczka, masaż dłoni, relaksująca kąpiel, manicure, pedicure – to tylko kilka pomysłów na to, jak można zadbać o siebie, bez potrzeby wyjazdu do ośrodka odnowy biologicznej. Nie zapomnij o przygotowaniu klimatycznej przestrzeni. Podaruj mamie dodatki do stworzenia stylowego, domowego SPA. Mogą to być miękkie ręczniki i przyjemne dla oka koszyki na kosmetyki, aromatyczne świece czy też toaletowe lusterko. Każdemu należy się chwila dla siebie, nie tylko od święta.