Prime Property Prize 2020: Która przestrzeń komercyjna warta jest nagrody?

Kawiarnia Green Caffè Nero w warszawskim biurowcu Generation Park, Cambridge Innovation Center Warsaw, siedziba Microsoft Polska w Warszawie, lobby w biurowcach Innova Work Station i Signum Work Station w Warszawie, Coca-Cola HBC Polska w Business Garden w Warszawie - te pięć miejsc zostało nominowanych w kategorii Przestrzeń Komercyjna w konkursie Prime Property Prize 2020.

REKLAMA

Kawiarnia Green Caffè Nero w biurowcu Generation Park w Warszawie (Green Coffee, Grażyna i Marcin Piotrowscy)

Nowa kawiarnia Green Caffè Nero może pochwalić się nie tylko niezwykłym wystrojem, ale przede wszystkim bardzo ciekawą historią. Na tę lokalizację firma zdecydowała się ponad 1,5 roku temu, a w oczekiwaniu na powstanie kompleksu biurowego przed placem budowy postawiła mikrokawiarnię, która była zapowiedzią przyszłej kawiarni w budynku Generation Park. Przez cały ten czas budowała się świadomość marki, a firma przyzwyczajała lokalną społeczność do kawiarni w tej lokalizacji. W wystroju wnętrza projektanci Grażyna i Marcin Piotrowscy nawiązali do dekoracji cerkwi, a w szczególności do powstałych w latach 70. witraży obecnych w jednej z warszawskich świątyń. Ich kolorystyka, forma i gra świateł została odzwierciedlona w przesłonach ze szkła widocznych w nowej kawiarni. Dodatkowo, zaprojektowano bar oraz meble, które czerpią ze stylu Biedermeier. Dzięki temu udało się stworzyć tradycyjne, przytulne wnętrze w ultranowoczesnym biurowcu Generation Park. To wkład firmy w łączenie pokoleń.

Cambridge Innovation Center Warsaw (CIC Poland, Workplace)

Kampus Innowacji Cambridge Innovation Center to platforma rozwoju ekosystemu innowacyjnego w Warszawie. Głównym celem Kampusu jest budowanie, wspieranie i promocja innowacji w regionie CEE oraz współpraca z lokalną tkanką innowatorów. Na 6 tys. mkw. są elastyczne biura CIC Warsaw: coworking premium oraz wspólna przestrzeń pracy dla start-upów i biznesów. Przestrzeń 2000 mkw. zarz. przez fundację Venture Café to platforma innowacji społecznych District Hall oraz TrendHouse – klub ekosystemu innowacji zaprojektowany dla liderów, innowatorów i twórców. Główni autorzy to CIC Design Studio, Workplace (design CIC Warsaw i proj. wykonawczy) oraz mode:lina (design TrendHouse), aranż. meblowa - Bene.

Sercem Kampusu Innowacji jest dostępny dla wszystkich District Hall i przestrzeń eventowa. To przestrzeń społeczna z otwartą strefą do pracy, kawiarnią oraz miejscem do networkingu. Kolaborację przedsiębiorców, naukowców i korporacji umożliwia TrendHouse i jego składowe: restauracja, przestrzeń klubowa oraz pokoje kreatywne.



Elastyczne przestrzenie CIC Warsaw zaspokajają potrzeby innowacyjnych firm. Strefy coworkingowe, prywatne biura, miejsca do pracy w zespołach, w pełni wyposażone kuchnie, strefy relaksu i różnorodne sale spotkań zapewniają możliwość koncentracji, jednocześnie wspierając spontaniczną wymianę idei i budowanie globalnej społeczności CIC.



Design opowiada historię świata nauki i innowacji, nawiązując do wielkich postaci, wynalazców i innowacyjnych dziedzin. Przestrzeń miejscami „gra” z użytkownikiem np. odwróconą formą domków, pobudzając kreatywność i skłaniając do przełamywania schematów myślowych.



Wszystkie te części tworzą harmonijny, połączony ekosystem pracy.