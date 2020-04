Producent smartfonów z nową kampanią. W centrum internetowi twórcy i zaskakujące fotografie

W ramach nowej kampanii, Samsung, wspólnie z zaproszonymi do współpracy influencerami pokaże, jak można zmienić spojrzenie i odkryć na nowo znane nam rzeczy czy sytuacje, które rejestrujemy wokół nas. Każdemu z twórców, irma rzuci wyzwanie i wyznaczy 12 zadań z gwiazdką, jak np. portret, który nie pokazuje twarzy czy zachód słońca, na którym nie widać słońca.

REKLAMA

Nietuzinkowe fotografie zrobione Galaxy S20 opanują już wkrótce instagramowe konto marki Samsung. W ramach najnowszej kampanii, firma wyznaczy znanym twórcom 12 nietypowych zadań, po to, by pokazać na jak wiele sposobów możemy postrzegać te same rzeczy czy sytuacje.

Na kanale marki pojawił się dziś wideo manifest z główną ideą kampanii, a jeszcze w tym tygodniu instagramowe konto Samsung Polska przejmie Krzysztof Gonciarz – jeden z najbardziej kreatywnych twórców wideo. Krzysztof współpracuje z firmą Samsung już od kilku lat, pokazując jak wykorzystać możliwości najnowszych smartfonów Galaxy. Nie wychodząc z domu, Gonciarz zmieni spojrzenie m.in. na takie tematy, jak miłość, bliskość czy portret.

– Galaxy S20, nasza nowa seria smartfonów podnosi poprzeczkę temu, co technicznie możliwe w zakresie fotografii. Chcemy pokazać rzeczywistość z innej, unikalnej, oryginalnej i niespotykanej perspektywy oczami bardzo różnorodnych osób – powiedziała Magdalena Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing w Samsung Electronics Polska.

Kampania jest elementem działań komunikacyjnych promujących Galaxy S20, nową serię flagowych smartfonów firmy Samsung, które wyróżniają się m.in. profesjonalnym aparatem. Zaawansowane rozwiązania sprzętowe oraz wspierane przez sztuczną inteligencję oprogramowanie pozwalają wykonać doskonałe zdjęcia w dowolnych warunkach.

Kampanię przygotowała agencja VML. Zakup mediów koordynuje Starcom, a za działania PR odpowiada d*fusion communication.