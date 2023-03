Profesor Akademii Sztuk Pięknych zaprojektował nowe pociągi Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie jeszcze w tym roku wzbogacą się o 12 nowych pociągów. Nowoczesne pojazdy Elf 2 zaprojektował profesor ASP, dr hab. Bartosz Piotrowski.

Nowe pociągi Kolei Dolnośląskich na tory mają wyjechać jeszcze w tym roku, donosi Gazeta Wrocławska. Pociągi Pesa Elf 2, który powiększy tabór Kolei Dolnośląskich zaprojektował profesor Akademii Sztuk Pięknych, dr hab. Bartosz Piotrowski.

Pociąg Elf 2, Koleje Dolnośląskie, fot. mat. Pesa

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony Peda, Elf 2 to nowoczesne pociągi przeznaczone do ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Co ważne, w zależności od długości trasy, dają możliwość dostosowania zabudowy. W trosce o komfort pasażerów, Elfy 2 zostały wyposażone w systemy informacji pasażerskiej i WiFi. Są także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (windy i dostosowana kabina WC).

Wartość zakupu 12 Elfów dla Dolnego Śląska w tym roku to 348,5 mln zł.