Projekt Connected z ujemnym śladem węglowym

Meble powstałe w ramach projektu Connected przyczyniły się do wyeliminowania z atmosfery większej ilości CO2 niż same wygenerowały.

Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego – American Hardwood Export Council (AHEC), zakład produkcji mebli Benchmark Furniture oraz Muzeum Designu zwrócili się do dziewięciorga uznanych na świecie projektantów z propozycją stworzenia pomysłowych i oryginalnych projektów stołów i siedzisk do wykorzystania we własnych biurach domowych. Niedawno ukończone prace związane z obliczeniem cyklu życia każdego z 9 projektów potwierdzają, że powstałe w wyniku projektu meble są przyjazne dla środowiska i mają ujemny ślad węglowy.

Opracowane przez AHEC wraz z partnerami narzędzie do Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) pokazuje wpływ na środowisko jednego metra sześciennego wysuszonej tarcicy z wybranego gatunku amerykańskiego drewna liściastego dostarczanego na dowolny rynek na świecie. Powykonawcza analiza środowiskowa dla projektu Connected, niezwykle istotna z punktu widzenia projektowania w świecie postpandemicznym potwierdza, że stworzone na potrzeby projektu przedmioty są nie tylko zrównoważone pod względem środowiskowym, ale wykazują wskaźniki korzystniejsze niż neutralność węglowa. Całkowity współczynnik ocieplenia globalnego (GWP), często nazywany „śladem węglowym”, wynosi minus 342 kg ekwiwalentu CO2 dla wszystkich dziewięciu projektów.

DREWNIANY MAGAZYN WĘGLA

Amerykańska tarcica drewna liściastego dostarczona do zakładu Benchmark to ważny z punktu widzenia obliczeń magazyn węgla, stanowiący podstawowy surowiec do produkcji przedmiotów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Węgiel zmagazynowany w drewnie podczas jego wzrostu (2,51 t ekwiwalentu CO2) przekroczył wartość całkowitej emisji dwutlenku węgla podczas pozyskiwania i obróbki surowca oraz jego transportu z USA (1,36 t ekwiwalentu CO2). Emisje powstałe podczas obróbki (87% – głównie suszenie w piecu) znacznie przewyższały emisje powstałe podczas transportu (9%), pomimo konieczności zapewnienia transportu na znaczną odległość. Podczas operacji leśnych niezbędnych do dostarczenia amerykańskiego drewna liściastego do Wielkiej Brytanii powstało jedynie około 4% emisji dwutlenku węgla.

NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA

Neutralność węglowa jest osiągana wówczas, gdy całość węgla zmagazynowanego w drewnie użytym do wyprodukowania przedmiotów w projekcie Connected, wraz z niewielką kompensatą wynikającą z wykorzystania odpadów poprodukcyjnych do wytworzenia energii, przekroczy zbiorczy poziom emisji dwutlenku węgla podczas pozyskiwania, obróbki i transportu surowca, produkcji w zakładzie Benchmark, a także dostarczenia gotowych projektów do Muzeum Designu.

Dane pochodzące z inwentaryzacji lasów prowadzonej przez rząd USA pokazują, że co roku, po uwzględnieniu naturalnego zamierania i wycinki drzew, drzewostan klonu, dębu czerwonego i wiśni w lasach amerykańskich wzrasta odpowiednio o 29,2 mln m3, 28,7 mln m3 oraz 5,4 mln m3. Amerykańskie lasy liściaste potrzebują zaledwie nieco ponad 10 sekund, aby odtworzyć ilość drewna wykorzystanego do wyprodukowania wszystkich mebli z projektu Connected.