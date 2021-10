Projekt Michała Bonikowskiego doceniony w konkursie DesignEuropa Awards

Domowy stetoskop StethoMe zaprojektowany przez polskiego designera Michała Bonikowskiego znalazł się w ścisłym finale 4 najlepiej zaprojektowanych produktów konkursu DesignEuropa Awards, pokonując 750 zgłoszeń z całej Europy.

We wtorek 19 października w holenderskim Eindhoven przyznano DesignEuropa Awards - nagrody dla najlepszych europejskich wzorów przemysłowych i produktów.

W kategorii „Małe i nowo utworzone przedsiębiorstwa” wyróżnienie trafiło do projektanta domowego stetoskopu StethoMe, Michała Bonikowskiego – jednego z najbardziej uznanych i znanych polskich designerów.

Konkurs DesignEuropa Awards organizuje Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a jego celem jest docenienie zarówno produktów, jak i projektantów w dziedzinie wzornictwa.

Projekt domowego stetoskopu StethoMe urzekł jury i w swojej kategorii znalazł się w ścisłej czołówce czterech najlepszych projektów z Europy. W tym gronie były jeszcze projekty z Włoch, Niemiec i Szwecji.

Do konkursu zgłoszono ponad 750 prac i dotarcie do finału konkursu jest dla StethoMe ogromnym wyróżnieniem. Jak podkreślają organizatorzy: do finału trafiły firmy, które swoimi produktami ustanawiają nowe standardy w sektorze wzornictwa.

- Dla nas to fantastyczna wiadomość, że produkt, który został stworzony, by pomagać, został doceniany w środowisku projektantów za design. To wyróżnienie to dla nas potwierdzenie, że doskonała użyteczność jest pochodną doskonałego wzornictwa – mówi Honorata Hafke-Dys ze StethoMe.

Entuzjazm ten podziela Michał Bonikowski, projektant urządzenia. - To ogromny zaszczyt znaleźć się w finale konkursu organizowanego przez EUIPO. Bycie dostrzeżonym wśród tak wielu zgłoszonych do konkursu produktów, to kolejny dowód na to, że polskie produkty są w stanie odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. Liczę na to, że to wyróżnienie pomoże StethoMe dotrzeć do jak największej ilości odbiorców w ojczyźnie i poza nią. To jeden z moich ulubionych projektów i odczuwam wielką dumę, że mogłem przyczynić się do jego powstania. To niewielkie, ale wspaniałe urządzenie w ogromnym stopniu chroni, a często i ratuje ludzkie życie, co doskonale pokazał nam czas pandemii. Dzięki takim konkursom, produkty takie jak StethoMe, mają szansę znaleźć się na wyposażeniu każdej domowej apteczki i takiego sukcesu życzę całemu zespołowi, który przyczynił się do stworzenia tego wyjątkowego, czyniącego dobro, produktu - podsumowuje Michał Bonikowski.

Co wyróżnia StethoMe?