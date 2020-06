Projekt miniaturowej Elektrowni Scheiblera z klocków Lego może trafić do ogólnoświatowej sprzedaży

Projekt miniaturowej Elektrowni Scheiblera z klocków Lego, stworzony przez Michała Dudę, łodzianina i pasjonata klocków, został właśnie zgłoszony do konkursu Lego Ideas. Model łódzkiej Elektrowni po zebraniu 10 tysięcy głosów oraz pozytywnej ocenie ekspertów ma szansę trafić do sprzedaży na całym świecie.

Elektrownia Scheiblera, która w tym roku obchodzi 110 urodziny, jest obecnie w trakcie rewitalizacji i już niedługo stanie się sercem wielofunkcyjnego projektu Fuzja, realizowanego przez Echo Investment.

Jeden z najważniejszych obiektów postindustrialnej Łodzi… z klocków

W ramach rewitalizacji najważniejszej budowli postindustrialnej Łodzi, Echo Investment objęło mecenatem realizację z klocków Lego zminiaturyzowanej Elektrowni Scheiblera. Model został zgłoszony do konkursu Lego Ideas i ma szansę trafić do ogólnoświatowej sprzedaży. Wystarczy, że zdobędzie 10 tys. głosów oraz przejdzie pozytywną weryfikację ekspertów. Projekt z klocków stworzył Michał Duda – nie tylko wielki pasjonat Lego, ale też rodowity łodzianin, który ma na swoim koncie realizacje także innych ikon architektury tego miasta. W jego portfolio znajdziemy także pięć innych miniatur łódzkiej architektury. Z klocków powstały m.in. plac Wolności, nowy dworzec Łódź Fabryczna czy przystanek Piotrkowska Centrum. W najnowszym projekcie zostały wykorzystane klocki pochodzące z najróżniejszych rejonów świata, w tym z Węgier, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. W zestawie znajduje się blisko 1910 elementów – ta symboliczna liczba, oznaczająca datę powstania Elektrowni, umożliwia zbudowanie obu wnętrz z salą turbin, sterownią i klatką schodową, a następnie elewacji i dachu

– Konstruowanie z klocków to dla mnie największa pasja, którą pielęgnuję już od dzieciństwa. Chciałbym, aby moje projekty przyczyniły się do rozsławienia polskiej postindustrialnej architektury. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu mi to umożliwi, bo to świetna okazja na szczególną promocję nie tylko dla samej Łodzi, ale i Polski. Poświęciłem tej konstrukcji wiele czasu, energii i oczywiście serca. Nad miniaturową wersją Elektrowni pracowałem od września, a klocki, które wykorzystałem do stworzenia tej budowli pochodzą z całego świata – opowiada Michał Duda.

Elektrownia Scheiblera zyskała nowe życie

Miniaturowa Elektrownia Scheiblera z klocków jest symbolem spektakularnej rewitalizacji postindustrialnej części Łodzi. Mecenat nad projektem objęło Echo Investment – deweloper obecny w Łodzi od dwóch dekad. Jednym z najciekawszych projektów firmy jest Fuzja, czyli miejsce, które połączy zarówno różne funkcje, jak i różne generacje. To przestrzeń otwarta dla ludzi i na ludzi. Cały obiekt nabierze nowego wymiaru, a otwierając się ponownie dla społeczności, Elektrownia zachowa swój urok, a także wartość historyczną przestrzeni. Ten budynek jest swoistego rodzaju symbolem – rewitalizacji zabytkowych przestrzeni, w których historia łączy się z nowoczesnością.