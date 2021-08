Projekt showroomu. Jak urządzić salon marki wnętrzarskiej?

Jak powinien wyglądać showroom marki wnętrzarskiej? Jakie strefy warto w nim wydzielić? Sprawdź, jak zaprojektować wnętrzęm, aby stało się ono wizytówką firmy i miejscem budowania relacji.







W świecie, w którym trendy zmieniają się co chwila, czasem trudno znaleźć swój pomysł na wnętrze. Showroom marki oraz jego zespół są po to, by pomóc inwestorowi odnaleźć się w tym bogactwie. W końcu eksperci producenta, jego projektanci czy handlowcy są na bieżąco z tym, co można zobaczyć na targach i co oferują współczesne technologie.

Autorskie patenty i rozwiązania

Showroom to miejsce inspiracji i edukacji. Zwłaszcza że nie każdy ma okazję odwiedzać targi w Mediolanie, Paryżu, Frankfurcie czy Sztokholmie. W dobrze zaprojektowanym salonie klient – czy to inwestor, czy architekt – aktualne trendy ma na wyciągnięcie ręki. Widać je w produktach, aranżacjach czy dobrze materiałów. Dobrze, gdy aranżacja wnętrze salonu łączy w sobie różne inspiracje i nurty. Ale popularne rozwiązania warto też wzbogacić o unikalne, wyjątkowe pomysły – takie, które wyróżnią dane miejsce na tle innych sklepów. Siłą marki są w końcu autorskie patenty i rozwiązania. One stanowić powinny serce ekspozycji.

– Projektanci wnętrz chętnie inspirują się w swoich projektach elementami różnych stylów, bo pomaga im to tworzyć wyjątkowe aranżacje. W każdej z nich ważne są funkcjonalność rozwiązań, design i jakość mebli. To te elementy, w połączeniu z wizją projektanta, są tajemnicą jego sukcesu. Tym bardziej projektanci i styliści cenią sobie firmy, które potrafią sprostać ich oczekiwaniom, zaoferować produkty o wysokich walorach estetycznych, wykonane z dobrej jakości materiałów i zgodne z najnowszymi trendami – mówi Joanna Misiun, architekt wnętrz.



Dla marki Komandor, która ma sieć salonów i ekspozycji w całym kraju, jednym z wyjątkowych miejsc jest Galeria Polskie Meble w Poznaniu. Na powierzchni ponad 200 mkw powstała tam kreatywna i ekskluzywna przestrzeń wystawowa. To miejsce, które żyje – zamiast zwykłej prezentacji produktów, możemy wejść do w pełni zaaranżowanego wnętrza.

– W przypadku marek wnętrzarskich żaden produkt nie funkcjonuje sam w sobie. Potrzebuje kontekstu, by pokazać swoje walory. Nasze meble są robione na wymiar, a to oznacza, że tym bardziej ich forma i ostateczna funkcjonalność zależą od tego, gdzie i jak są używane. Potencjał rozwiązań szytych na miarę pokazaliśmy w naszym showroomie – mówi Katarzyna Drabik, zastępca Dyrektora Marketingu Grupy Komandor.

Jak w domowym zaciszu

Naturalną drogą jest takie przygotowanie showroomu, by wizyta w nim przypominała wizytę u znajomych. Zarówno ścieżki komunikacyjne, jak też układ pomieszczeń warto zaplanować, jak w typowym, domowym wnętrzu. Dzięki temu klienci poczują się jakby dobrze znali to miejsce. Szybciej też minie im stres, jaki zawsze towarzyszy remontom oraz urządzaniu.