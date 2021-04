Projekt studia Husarska z Oscarem świata designu

Jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego – Red Dot Design Award trafiła właśnie w ręce krakowskiej firmy Vasco Electronics. Wyróżnieniem w kategorii „Product Design 2021” uhonorowano innowacyjny tłumacz elektroniczny Vasco Translator M3, którego design powstał w pracowni Jadwigi Husarskiej.

Red Dot Design Award to nagroda przyznawana nieprzerwanie od 1955 roku przez Centrum Designu Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. W tym roku zgłoszono do niej ponad 7 800 projektów z całego świata, ocenionych następnie przez niezależne, międzynarodowe jury. Zgłoszenia przyjmowane były w 51 kategoriach – od projektów mebli po sprzęt elektroniczny i opakowania. Wśród dotychczasowych laureatów Red Dot można znaleźć takie produkty jak MacBook Air firmy Apple (nagroda w 2019 r.) czy motocykl Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP (nagroda w 2020 r.). Vasco Translator M3 wyróżniono w tegorocznej edycji konkursu w podkategorii „communication technology - translation devices”.

– Otrzymanie tak prestiżowej nagrody jak Red Dot jest dla nas potwierdzeniem, że warto tworzyć rzeczy z pasją i bez kompromisów. Nad Vasco Translator M3 nasz zespół programistów oraz dział R&D pracował blisko 2 lata. Projektowanie każdej aplikacji poprzedzone było dokładną analizą potrzeb użytkowników, aplikacje tworzone były z zachowaniem wysokich standardów programowania i stosowaniem dobrych praktyk programistycznych. Każda funkcjonalność była bardzo dokładnie sprawdzana przez doświadczony zespół testerski. Te działania pozwoliły nam stworzyć wysokiej jakości oprogramowanie, które jest cały czas udoskonalane – mówi Maciej Góralski, prezes firmy Vasco Electronics.

– Duże brawa należą się także studiu projektowemu Husarska, które odpowiadało za design urządzenia. Uważam, że bardzo ważne jest, by przedmioty, którymi się otaczamy nie tylko ułatwiały nam życie, ale też były piękne. Dzięki temu kształtuje się nasze poczucie estetyki i funkcjonalności, co potem przekłada się na to, co sami tworzymy. Zdobycie Red Dot potwierdza, że stworzyliśmy technologię, która jest i użyteczna, i piękna – dodaje Maciej Góralski.

Nagrodzony w konkursie Vasco Translator M3 został stworzony, by ułatwić komunikację ludziom na całym świecie. Urządzenie umożliwia tłumaczenie mowy w ponad 70 językach, a dodatkowo wyposażone jest w funkcję tłumaczenia zdjęć. Translator sprawdza się zarówno w turystycznych czy służbowych podróżach, jak i podczas tłumaczenia rozmów telefonicznych, konferencji oraz biznesowych spotkań. Ze sprzętu można korzystać nawet bez ciągłego dostępu do Wi-Fi. Wbudowana karta SIM pozwala dożywotnio na bezpłatny i nielimitowany dostęp do sieci w prawie 200 państwach świata.

– Ponad 80 proc. ludzkości nie mówi w języku angielskim, a my jak większość ludzi pragniemy świata bez barier, które powstają najczęściej z powodu problemów w komunikacji. Mamy nadzieję, że biorąc czynny udział w przełamywaniu tych barier przyczyniamy się nie tylko do udanych podróży czy sprawnej komunikacji w biznesie, ale także do tworzenia lepszego świata, z wysokim poziomem edukacji, bez barier i konfliktów. Cieszymy się, że w konkursie Red Dot doceniono nie tylko wygląd urządzenia, ale także jego funkcjonalność, której poświęciliśmy równie dużo uwagi – podsumowuje Maciej Góralski, prezes firmy Vasco Electronics.