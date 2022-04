Projektanci stworzyli aranżacje z kolekcją Gosi Baczyńskiej. Wybrano zwycięzcę

Wręczono nagrody w pierwszej edycji konkursu „Paradyż Designers”, którego zadanie polegało na stworzeniu wizualizacji 3D z wykorzystaniem płytek ceramicznych zaprojektowanych przez światowej sławy projektantkę Gosię Baczyńską.

REKLAMA

5 kwietnia w warszawskim Hotelu Bristol odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Paradyż Designers”.

Do pierwszej edycji konkursu pod ocenę Jury trafiło aż 2159 projektów o niezwykłej wrażliwości projektowej wyrażonej w niekonwencjonalnym podejściu do urządzania wnętrz.

Nagrodę główną 30 tysięcy złotych otrzymał architekt Paweł Szczygieł, założyciel i CEO gdańskiej pracowni POTEarchitekci.

Konkurs miał zachęcić do kreatywnego, nieszablonowego i niebanalnego zastosowania kolekcji autorstwa Gosi Baczyńskiej.

Zadanie polegało na stworzeniu wizualizacji 3D aranżacji dowolnego wnętrza do 80 mkw. z wykorzystaniem płytek ceramicznych zaprojektowanych przez światowej sławy projektantkę. Zwycięzcą konkursu został architekt Paweł Szczygieł, który otrzymał statuetkę i nagrodę w główną w wysokości 30 tysięcy złotych.

– Gdy zobaczyłem całą piękną i bogatą kolekcję płytek Paradyża, to natychmiast miałem mnóstwo pomysłów. Ciężko było mi wybrać jeden, ponieważ te płytki są naprawdę fajne. Postanowiłem podejść do mojej pracy, jak do tworzenia plakatu, a nie projektu wnętrza. Główną inspiracją była płytka z efektem imitacji fali wodnej. Wybrałem projekt butiku modowego, ponieważ zawsze chciałem zaprojektować taki mały, ekskluzywny butik premium. Zależało mi na nowoczesnej, ale jednocześnie ponadczasowej tonacji – zastosowałem beże idące w bardzo jasne, czyste barwy – powiedział zwycięzca konkursu, Paweł Szczygieł.

Nagrodę 20 tysięcy złotych i drugie miejsce zajął mieszkający w Nowej Zelandii Michał Wiak, a trzecie miejsce przypadło Weronice Walasz z nagrodą 10 tysięcy złotych.

Wyróżnienia otrzymały Joanna Mórawska i Kamila Warda, a nagroda specjalna w postaci stworzenia unikalnej kreacji modowej wspólnie z artystką trafiła do rąk Danuty Konicznej. W konkursie Paradyż Designers głosować mogli także internauci. Nagrodę publiczności i 5 tysięcy złotych przyznano Angelice Grzyb.

– Podczas obrad jury zwracałam uwagę na to, jak uczestnicy konkursu wykorzystywali płytki, jak je łączyli, jak używali. Ważny był dla mnie także projekt, czyli wizualizacja i estetyka – powiedziała Gosia Baczyńska, przewodnicząca Jury.

– Jako członek jury zwracałem uwagę przede wszystkim na to, jak uczestnicy konkursu poradzili sobie z wyobraźnią Gosi Baczyńskiej. Gosię znam od wielu lat i muszę przyznać, że na mnie samym ta kolekcja zrobiła potężne wrażenie. Szukałem w pracach konkursowych czegoś, co by mnie zaskoczyło, bo projekty Gosi stworzyły ogromne możliwości dla uczestników konkursu – powiedział Andrzej Pągowski, artysta grafik, kultowy twórca plakatów.

– Poziom konkursu był bardzo wysoki, a dyskusja podczas obrad Jury była bardzo intensywna, towarzyszyły jej ogromne emocje. Wybrane prace w niezwykle kreatywny sposób łączą w sobie niezwykły świat designu i wielkiej mody. Każdy projekt był zaskakujący, każdy wydobywał z naszych kolekcji inne istotne niuanse. Zwycięzca jednak mógł być tylko jednej – jeszcze raz serdecznie gratuluję panu Pawłowi Szczygłowi, jak i wszystkim pozostałym laureatom – podsumowała dr Anna Tępińska-Marcinek, współwłaścicielka i członkini Zarządu Ceramiki Paradyż.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele firmy, Ceramika Paradyż będzie nadal aktywnie wspierać środowisko architektów i projektantów w twórczym i odważnym podejściu do stosowania produktów ceramicznych we wnętrzach. Nie tylko wdrażając kolejne wyjątkowe kolekcje, organizując szkolenia i warsztaty, ale podejmując takie inicjatywy jak konkurs Paradyż Designers. Start drugiej edycji zaplanowano w drugiej połowie roku.