Projektant mody ulicznej stworzył własną wersję samochodu Porsche

Projektant i influencer Sean Wotherspoon na co dzień projektujący modę uliczną zaprojektował swoją wersję modelu Taycan 4 Cross Turismo od Porsche.

REKLAMA

Projektant i influencer Sean Wotherspoon połączył siły z Porsche i zaprojektował swój spersonalizowany egzemplarz modelu Taycan 4 Cross Turismo.

Wotherspoon na co dzień zajmuje się projektowaniem modnej odzieży ulicznej (ang. streetwear). Jej znaki szczególne to żywa kolorystyka i niecodzienne materiały.

Samochód, ze swoim efektownym nadwoziem w kilku kolorach, był jedną z głównych atrakcji marcowego festiwalu South by Southwest® w Austin w Teksasie.

Samochód jak dzieło sztuki

Teraz Porsche po raz pierwszy prezentuje wnętrze nowego art cara (w wolnym tłumaczeniu to „samochód będący dziełem sztuki”) – żywe malowanie karoserii w kolorach Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple i Ashley Green ma swoją kontynuację w kabinie. Z odważnymi odcieniami kontrastują korkowe wstawki, zastosowane do wykończenia deski rozdzielczej, kierownicy i konsoli środkowej.

fot. Porsche AG

Kolejnym zjawiskowym dodatkiem są obicia ze sztruksu w kolorze Atacama Beige. Materiał ten pokrywa podsufitkę, środkowe panele foteli oraz osłony przeciwsłoneczne. Sean Wotherspoon – jako zagorzały weganin – chciał zresztą, aby wnętrze jego Porsche Taycan było pozbawione skórzanych wykończeń; z tej opcji mogą skorzystać również inni nabywcy modelu.

Art car jest prezentowany przez samego Wotherspoona na profilu Porsche na Instagramie, gdzie projektant wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi.

„Od psychodelicznego 356 Janis Joplin z lat 60. do 911 RSR rocznik 2019, zaprojektowanego przez Richarda Philipsa – lista kultowych art carów Porsche jest długa” – powiedział Robert Ader, dyrektor Porsche ds. marketingu (CMO).

„Zresztą art cary bardzo dobrze pasują do Porsche. Kreatywna współpraca z artystami stanowi dla nas źródło inspiracji – i motywuje nas do dalszego rozwoju marki bez naruszania jej fundamentów”.

„Dzięki interakcji kreatywność rozkwita” – dodał Michael Mauer, szef Style Porsche, czyli działu designu producenta sportowych samochodów. „Jestem projektantem, więc ważne jest dla mnie, by dosłownie wszystko kwestionować i zawsze starać się »oglądać« pomysły w nowym świetle. Praca z młodymi projektantami, takimi jak Sean, pomaga nam w gromadzeniu nowych impulsów z bardzo różnych obszarów produktów”.

„Kiedy na coś patrzę, analizuję, jak mogę to zmienić i wznieść na nowy poziom” – powiedział Sean Wotherspoon. „Te pytania stanowią moje osobiste wyzwanie. Nie ma znaczenia, czy pracuję nad projektem sneakersów, czy samochodu, nad podziałem pracy, kwestiami zrównoważonego rozwoju czy nowym materiałem. Napędza mnie dążenie do innowacji. Od samego początku fascynowały mnie też niezwykłe materiały, z którymi pracują projektanci Porsche w Weissach. Przez cały czas trwania tego projektu inspirowaliśmy się nawzajem i finalnie stworzyliśmy zupełnie nową odmianę samochodowego designu”.

Historia powstawania nowego art cara Porsche

Inicjatywa współpracy z Seanem Wotherspoonem wyszła ze strony zespołu komunikacji marketingowej Porsche. Eksperci ds. komunikacji umówili projektanta ze stylistami działu Style Porsche i wspólnie z nim zorganizowali światową premierę samochodu na Instagramie.

Sean Wotherspoon kilkakrotnie odwiedził Porsche Design Studio w Weissach. Nadzorował również fizyczne tworzenie swojego art cara na miejscu. W tym celu spędził m.in. czas w pracowniach, gdzie powstają samochody koncepcyjne oraz wykończenia aut w Weissach.

W pierwszym etapie do przetestowania i omówienia opcji kolorystycznych nadwozia posłużyła technologia wirtualnej rzeczywistości.

„Sean, zainspirowany wizytą w Porsche Museum, wpadł na pomysł zastosowania okrągłych elementów na drzwiach” – wspomniał Volker Müller, dyrektor Style Porsche ds. kolorystyki i wykończenia. „Jego pomysł nawiązuje do oznaczeń z numerami startowymi spotykanych w historycznych samochodach wyścigowych. A jednocześnie odwrócona kolorystyka »przełamuje« dużą powierzchnię”.

Aby odcienie były zgodne z oczekiwaniami, Sean Wotherspoon wysłał do Porsche odpowiednie kody kolorów Pantone. Barwy odtworzono na stanowisku do mieszania farb w pracowni samochodów koncepcyjnych, a następnie nałożono na próbniki – projektant mógł je osobiście zobaczyć i ocenić efekt w różnych warunkach. Służy do tego specjalna kabina oświetleniowa w Porsche Design Studio, która za jednym naciśnięciem przycisku oferuje funkcje przełączania pomiędzy światłem dziennym a sztucznym.

Niezwykłe nazwy farb to także pomysł samego projektanta. „Rozmawialiśmy o tym, jak ważne są unikalne nazwy kolorów. Sean zaproponował, by nazwać lakiery imionami członków jego rodziny” – powiedział Volker Müller. Tak powstały odcienie Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple i Ashley Green.

Koncepcja wnętrza „naśladuje” wzornictwo nadwozia. A ponieważ Wotherspoon używa w swojej odzieży ulicznej sztruksu i korka, sięgnął po nie również do wykończenia kabiny samochodu. Sztruks ma zresztą u producenta samochodów sportowych długą tradycję – pokrywał środkowe panele foteli Porsche 356 już w 1952 r. W nowym art carze ten miękki prążkowany materiał występuje w kolorze Atacama Beige. Dwa lata temu w tej samej formie zastosowano go w 911 Targa 4S Heritage Edition. „Z kolei praca z korkiem postawiła przed naszymi specjalistami szereg wyzwań” – przyznał Müller. Laminowany materiał, występujący w rolkach, trzeba było bowiem dopasować do skomplikowanych kształtów, takich jak deska rozdzielcza.

Taycan 4 Cross Turismo zaprojektowany przez Wotherspoona jest uzupełniony elementami z oferty Porsche Exclusive Manufaktur. Należą do nich 21-calowe obręcze Cross Turismo Design oraz osłona wycieraczki tylnej szyby – obie opcje lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk), a także pas świetlny z czarnym napisem „PORSCHE”.

Klienci mogą zamawiać porównywalne stylizacje w ramach programu specjalnych życzeń Sonderwunsch, oferowanego przez oddział Porsche Exclusive Manufaktur. To współczesna interpretacja legendarnej usługi o tej samej nazwie z końca lat 70., uruchomiona w 2021 r. Jednym z przykładów jest tu opcja Paint to Sample Plus, która w przyszłości umożliwi nawet zamówienie charakterystycznej kolorystyki Porsche Taycan zaprojektowanego przez Seana Wotherspoona.