Projektowanie biur odporne na pandemię? Najciekawsze realizacje ostatnich miesięcy

Pandemia wysłała wiele firm i organizacji na przymusowe home office, jednak nie zatrzymała biurowych projektów. Tylko w ostatnich kilku miesiącach powstało wiele nowych, designerskich przestrzeni biurowych.

Biuro Codelab i umlat w Szczecinie, proj. MIXD

– Już sama lokalizacja budynku Posejdon podpowiadała wykorzystanie w projekcie motywu podróży – w końcu Brama Portowa to serce Szczecina, a jednocześnie miejsce z którego wyrusza się w świat! To co dla nas było jednak najistotniejsze, to wyruszenie w tą podróż razem. Decydujące znaczenie miało zaangażowanie nas samych - wszystkich pracowników obu firm w budowanie nowego miejsca, to, czym się zajmują i jakie mają potrzeby – wspomina początki projektu Jakub Borowczyk, dyrektor zarządzający umlaut.

Punktem wyjścia do prac projektowych było – podobnie jak w przypadku innych biurowych projektów MIXD - warsztaty Culture Club®. Właśnie podczas warsztatów okazało się, jak mocno praca Codelab i umlaut związana jest z technologią. I choć oprogramowanie to rzecz znacznie mniej uchwytna niż wygodne fotele czy nowoczesne opony, to jednak na równi z nimi sprawiają, że jazda współczesnym autem jest taką samą przyjemnością jak w złotej epoce motoryzacji – latach 50. i 60. XX wieku. To spowodowało, że przewodnim motywem biura w Posejdonie stała się podróż i wszystko to, co z nią kojarzymy: stacje benzynowe, przydrożne bary, plaże, kempingi i turystyczne trasy.

Już w recepcji wita nas gotowy do drogi w nieznane Fiat 500 retro, z bagażnikiem wyładowanym walizkami. Kolejny etap biurowej podróży to Stacja Benzynowa. Jedna z części strefy wspólnej to miejsce ładowania baterii do pracy – na rozmowach z kubkiem kawy w ręku. Tuż obok mamy zaś Kafeterię, inspirowaną amerykańskimi przydrożnymi barami drive-in, gdzie nawet nie trzeba się zatrzymywać, by coś zamówić do jedzenia. Wreszcie ostatnia część strefy wspólnej to plażowa strefa coworkingowa: z plażowym koszem, trzcinowym parasolem, „przebieralniami” kryjącymi biurka, nadmuchiwanymi meblami i lampami od Malafor i Puff-Buff.

– Udało nam się stworzyć przestrzeń, która w wielu warstwach mówi o podróżowaniu i o frajdzie jaką z tego czerpiemy: o nowych miejscach i o tych starych, gdzie zawsze wpadamy na hamburgera i frytki, o pięknych widokach i miejscach do których podążamy. Udało nam się wyrazić dumę pracowników Codelab i Umlaut z programistycznych rozwiązań, które tworzą, a z których my – często nawet nie zdając sobie sprawy – korzystamy siadając codziennie za kierownicą swojego auta” – mówi Piotr Kalinowski, MIXD.

Biuro Autodesk w Krakowie, proj. The Design Group

Krakowskie biuro międzynarodowej korporacji z Kalifornii, firmy Autodesk, znajduje się w centralnym punkcie krakowskiego Unity Centre, w dawnym "Szkieletorze". Pierwotnym założeniem było stworzenie wnętrz w stylu industrialnym, przestrzeni jasnych i tworzących atmosferę sprzyjającą pracy. Projektanci The Design Group zaproponowali lekką modyfikację stylistyki, którą określają mianem modern industrial przez zabieg ocieplenia drewnem i żywymi kolorami.