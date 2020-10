Projektowanie biur wczoraj, dziś i jutro

Jak zmieniło się myślenie o projektowaniu biur i przestrzeni coworkingowych w ostatnich latach? O tym opowie wystawa plenerowa "Zza biurka na hamak" zorganizowania w Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

REKLAMA

Celem wystawy jest pokazanie, jak na przestrzeni lat zmienił się sposób myślenia o przestrzeni do pracy. Kiedyś priorytetem dla architektów przestrzeni komercyjnych były minimalizacja kosztów i szukanie sposobów na jak największą intensyfikację pracy. Teraz najważniejszym elementem w procesie projektowania staje się człowiek i jego potrzeby. Nowe miejsca pracy mają być więc jednocześnie przestrzenią do współpracy, relaksu i wzajemnej inspiracji. Coraz częściej wśród biurowych udogodnień można znaleźć takie elementy jak kawiarnię, przestrzeń chilloutową czy miejsca do ćwiczeń fizycznych. Oczywiście współistniejących obok niezbędnych i podstawowych w dzisiejszych czasach urządzeń i technologii umożliwiających organizację i streaming spotkań.

Na wystawie można zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni biurowej - od historii, poprzez metodologię takiego procesu i podział przestrzeni na strefy, po prezentację topowych warszawskich coworków. Poruszany jest również temat „biur przyszłości” i to, jaki wpływ na ich kształt może mieć trwająca pandemia. Wszystko to zaprezentowane jest na 20 planszach wystawy plenerowej.

- Dostrzegamy, że coraz większe znaczenie dla pracowników ma przestrzeń w jakiej pracują. Coraz mniej osób zainteresowanych jest pracą przy wydzielonym biurku, praktycznie bez kontaktu ze współpracownikami. Poprzez wystawę mamy nadzieję pokazać, że obecny model projektowania przestrzeni biurowej bierze pod uwagę ich potrzeby i zmienia się tak, by pracowało i funkcjonowało im się jak najlepiej - mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Przyjazne i kreatywne miejsce pracy to cecha coraz większej części przestrzeni biurowych w Warszawie. Nowoczesne biura odprężają, pobudzają kreatywne myślenie i zapewniają możliwość pracy indywidualnej lub zespołowej, w zależności od sytuacji. Obok szerokiego wachlarza możliwości spędzania wolnego czasu, znakomitej infrastruktury i umiarkowanych kosztów życia to właśnie warunki pracy są jednym z ważniejszych aspektów jakie biorą pod uwagę pracownicy. Dzięki zapewnieniu komfortu w biurach Warszawa przyciąga utalentowane osoby z całego świata.

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury to miejsce dyskusji o rozwoju gospodarczym miasta, architekturze i nowoczesnym projektowaniu przestrzeni miejskiej. Wystawa dostępna jest na placu przed Pawilonem na Pasażu Wiecha 4, od 23 października do 18 grudnia 2020 r. Wystawa została zorganizowana wraz z partnerami z branży nieruchomości - BNP Paribas Real Estate Poland, Colliers International, Cushman & Wakefield, Knight Frank i Savills.