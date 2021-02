Projektowanie blisko natury. Pracownia 81.WAW.PL doceniona w 2020

81.WAW.PL to warszawska pracownia architektoniczna, której nowoczesne i oryginalne projekty doceniane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Stworzona została z pasji przez małżeństwo architektów, które z powodzeniem łączy wymagania inwestorów, wpisując realizacje w otaczającą naturę.

Dom Falujący… na wietrze

Jego najważniejszą cechą jest indywidualizm, wyrażany przez drewniane żyletki osłaniające okna od słońca i zapewniające prywatność, biegnące wzdłuż całej północnej oraz południowej elewacji. Rzeźbiarskość i wrażenie powiewnej lekkości architekci uzyskali dzięki drewnianemu detalowi.

Dom Falujący ma kształt prostopadłościanu i niską, parterową zabudowę. Budynek składa się z trzech części – dziennej oraz prywatnej, a także garażu z zapleczem technicznym. Głównym miejscem domu jest strefa dzienna. Składają się na nią salon z otwartą kuchnią oraz jadalnia, które tworzą wspólną przestrzeń. Od zewnątrz część ta została podkreślona dużymi przeszkleniami, zarówno od północnej, jak i południowej strony. Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie przenieść się z salonu do przestrzennego ogrodu, aby kontynuować odpoczynek.

Za żyletkami ukryto okna części nocnej. Dzięki temu, od ulicy wertykalne elementy zapewniają więcej prywatności, gdyż do wnętrza można zajrzeć jedynie stając naprzeciwko okna. Od południa natomiast żyletki zapewniają zacienienie w sypialniach dziecięcych. Gwarantują one mieszkańcom nie tylko poczucie intymności, ale też nadają bryle rzeźbiarski charakter. Nie są bowiem jednorodne: różnią się nieco między sobą – podkreśla Anna Paszkowska-Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Żeglarski Dom z Trójkątów

Dom znalazł się w TOP 10 Muratora: „Najciekawsze projekty wybudowanych w Polsce w 2020”.

Pomysł projektantów na taką formę bryły podyktowała działka w kształcie trapezu. Niedaleko niej znajduje się wał przeciwpowodziowy, który spowodował charakterystyczny skos. Tym samym projekt domu powstał w oparciu o powtarzający się, rytmiczny trójkątny moduł wykończony ażurową przysłoną ze stalowej linki. To parterowy budynek podkreślony drewnem. Białe ramy, otaczające dom na krawędziach elewacji, zostały zastosowane jako dopełnienie bryły. Od strony działki pełnią funkcję zadaszenia tarasu, a od drugiej - miejsc postojowych.

Ciekawym rozwiązaniem jest charakterystyczne „przekręcenie” okien pod kątem, aby ukazywały najładniejsze widoki na działce. Wszystkie okna od strony wału zwrócone są w kierunku zachodnio-południowym. Każde z nich można otworzyć, a dzięki charakterystycznemu układowi, mogły pojawić się przy nich mini tarasy. Całe wykonane są z drewna – posadzka, sufit i ścianki.

Trójkąty, które pojawiły się w elewacji, to ukryta przesuwna brama, prowadząca do miejsc postojowych. Jest to poniekąd element konstrukcyjny dla całej ramy. Wybraliśmy trójkąty, ponieważ nawiązują do ostrego kąta, który stworzył kształt działki. Co ciekawe, zastosowaliśmy w nich linki żeglarskie, które odnoszą się do pasji inwestora. Stalowa konstrukcja nadaje budynkowi lekkości, jednocześnie zamykając go i tworząc charakterystyczną ażurową przegrodę – mówi Rafał Grudziąż, architekt pracowni 81.waw.pl.