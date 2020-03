Projektowanie gier to ich specjalność. Polski producent pochwalił się nowym biurem

Firma Techland zainwestowała w nową siedzibę we Wrocławiu. Polski producent ma teraz nowoczesną, imponującą przestrzeń do pracy inspirowaną m.in. Doliną Krzemową. Są tu pokoje do drzemek i gier, ale też własna kantyna prowadzona przez Top Chefa Katarzynę Daniłowicz, siłownia, a nawet barber.

Branża gier rozwija się dynamicznie, podobnie jak sama firma Techland, która wcale nie chce wyłącznie gonić za trendami, ale również je wyznaczać. Nowe biuro Techland we Wrocławiu powstało z myślą o obecnych, ale i przyszłych pracownikach, dla których przygotowano naprawdę sporo miejsca. Firma Techland współpracowała przy projekcie wnętrz z architekt Magdą Kozak.

Nowa siedziba firmy Techland to nie tylko lepsze warunki pracy i przeniesienie standardów z Doliny Krzemowej do biura w Polsce. To także miejsce, gdzie każdego dnia powstają wyjątkowe gry, takie jak Dying Light.

- Techland zainwestował w nową siedzibę – nowoczesną, imponującą przestrzeń, inspirowaną między innymi Doliną Krzemową. Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy. To osoby z wysokimi wymaganiami - opowiada Aleksandra Marchewka, odpowiedzialna za nowe studio i HR. - Nowe miejsce ma nie tylko to, co znamy z biur w całej Polsce tzn. pokój drzemki i gier, ale też własną kantynę prowadzoną przez Top Chefa Katarzynę Daniłowicz, siłownię oraz barbera. Na każdym piętrze jest też kuchnia i miejsce na spokojne spotkanie.

We wrocławskim budynku znajduje się nowe studio i biuro dla kilkuset osób. Jeszcze dziesięć lat temu CEO Techland Paweł Marchewka nie przypuszczał, że jego firma rozrośnie się tak bardzo.

- Jako kraj wyznaczamy kierunki. Jako Techland chcemy być w czołówce światowej, chcemy mieć kilkadziesiąt milionów fanów, jesteśmy już blisko. Nigdy nie wyśniłbym tego, by być tak dużą firmą, która zatrudnia ponad 400 pracowników. Techland gra w super lidze, my musimy się w tej lidze utrzymywać, być coraz lepsi – przekonuje Paweł Marchewka.

Oficjalne otwarcie nowego biura firmy Techland we Wrocławiu miało miejsce na początku marca br.