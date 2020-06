Projektowanie wnętrza dla nieznajomego, gdy inwestor daje wolną rękę, to ciekawe doświadczenie

Niecodzienna, pełna wyrazu i temperamentu paleta barw, starannie dobrane meble i humorystyczne detale - 62-metrowe apartamenty są dowodem na to, że mieszkania na wynajem mogą zaskakiwać oryginalnym wzornictwem, funkcjonalnością oraz dbałością o detal. Architekci z pracowni Cechownia stworzyli wnętrza, które tuż po przekroczeniu progu optymistycznie nastrajają do życia, dodają energii i przywołują dobre wspomnienia.

REKLAMA

Wśród głównych oczekiwań inwestorów było to, by wnętrza dwóch apartamentów, posiadających lustrzane względem siebie rzuty, zaaranżować w przyjemnym, niezobowiązującym klimacie. Architekci stanęli przed dużym wyzwaniem stworzenia takiej przestrzeni, która oprócz lekkiego i nowoczesnego charakteru będzie jednocześnie uniwersalna. Każdy wynajmujący, bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie, miał czuć się w apartamencie tak samo komfortowo.

- Projektowanie wnętrza dla nieznajomego, zwłaszcza wtedy, gdy inwestor daje architektowi wolną rękę, może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Charakterystycznym elementem takiego projektowania jest z pewnością szczególna dbałość o dobór materiałów i ich wytrzymałość. Nieszablonowe wzornictwo musi iść dzisiaj w parze z perfekcyjną funkcjonalnością i możliwością długoletniej eksploatacji. Niestety, wciąż króluje przekonanie, że o wynajęte mieszkanie dba się mniej niż o te własne – podkreśla właścicielka pracowni Aleksandra Grzonka.

Pomaluj mój świat…

Motywem przewodnim apartamentów są wyraziste kolory, które budują charakter całego pomieszczenia. Intensywne tony błękitu idealnie współgrają z energetycznym pomarańczem i ciepłym brązem. Elegancji i klasy całości dodają ponadczasowe biel i czerń. Jest kolorowo i nietuzinkowo. W niebieskiej kuchni pierwszoplanową rolę odgrywa oryginalna wyspa kuchenna z hokerami stanowiąca idealne miejsce zarówno na poranną kawę, jak i stanowisko do pracy. Wysoka zabudowa mebli kuchennych w dwóch odcieniach niebieskiego ujmuje oszczędną formą, przyciągając wzrok swą niecodzienną barwą i pięknymi, eleganckimi uchwytami. Pojemne szafy do sufitu to doskonałe wykorzystanie przestrzeni, ale także gwarancja, że w apartamencie nie zabraknie miejsca do przechowywania tak dla osób wynajmujących apartament samodzielnie, jak i dla rodzin z dziećmi. Metalowe klosze w kolorze mlecznej bieli oświetlają „serce domu”.

Chyba śnisz!

Centralnym punktem salonu jest elegancki narożnik na drewnianych nogach, który doskonale prezentuje się w otoczeniu designerskiego fotela oraz nowoczesnego stolika kawowego o nietuzinkowej barwie dojrzałej pomarańczy. Pełen lekkości charakter tej części apartamentu podkreślają kinkiety marki Laga – ich oryginalne wzornictwo i kolorystyka nie pozwalają przejść obok nich obojętnie. W strefie dziennej nie mogło zabraknąć eleganckich detali. Beżowe zasłony, dywan w pasy i obraz tworzą synchroniczną całość ze starannie dobranymi meblami. Podobny charakter wnętrza architekci zachowały w sypialni. Ciepły, przytulny klimat tej przestrzeni tworzą drewniana podłoga oraz drewniane akcenty za łóżkiem, obok którego stoją niebieskie szafki nocne – znów z eleganckimi uchwytami. Ale sypialnia ma swój charakter! Dodają go niecodzienna instalacja świetlna oraz oryginalne uchwyty do poduszek w kolorze pomarańczowym. Jest klimatycznie, nastrojowo, ale na pewno nie sztampowo.