Projekty Piotra Kuchcińskiego, Tomka Rygalika i Nikodema Szpunara wśród nowości polskiej marki

Projekty Piotra Kuchcińskiego, Tomka Rygalika oraz Nikodema Szpunara znalazły się w tegorocznych nowościach polskiej marki meblarskiej Noti.

REKLAMA

Ten rok okazał się wyjątkowy jak żaden inny. Jednak pomimo nadzwyczajnych okoliczności dla Noti był to okres intensywnych kreatywnych poszukiwań i wytężonej pracy. A ich owocem jest pięć całkowicie nowych kolekcji oraz nowości w pięciu liniach, będących rozwinięciem znanych już modeli.

Wśród nich znalazła się nowa odsłona kolekcji Michell czyli Mishell Soft - projektu Piotra Kuchcińskiego, dyrektora artystycznego Noti. Fotele, krzesła i stołki barowe zyskały dodatkową wyjątkowo miękką, pikowaną warstwę na siedziskach, zapewniającą niezwykły komfort użytkowania.

Spod ręki tego samego projektanta wyszły również dwie kolekcje stołków barowych. Lekki, nowoczesny model Belem wyróżnia się soczewkową, wklęsłą powierzchnią drewnianego siedziska, dzięki czemu jest wyjątkowo wygodny. Z kolei Rotor ma ergonomiczną formę i funkcjonalne obrotowe siedzisko z charakterystycznym otworem.

Do nowości należy także niewielkie, wizualnie lekkie i uniwersalne w przeznaczeniu krzesło Eke projektu Nikodema Szpunara. Siedzisko i oparcie zostały subtelnie wyprofilowane ze sklejki i wykończone fornirem dębowym, a opcjonalnie może być również tapicerowane. Jego charakterystycznym elementem jest „węzeł” z przeplecionych giętych rurek stelaża.

Ostatnia z premier, fotel obrotowy Shieldon, adresowany jest do przestrzeni komercyjnych, w których konieczne jest zachowanie większego dystansu. Zaprojektowany przez Tomka Rygalika mebel, niczym tarcza („shield” – ang. tarcza), częściowo osłania użytkownika przed otoczeniem. Wysokie oparcie przedłużone jest do boku, zapewniając prywatność i ochronę akustyczną. Druga strona fotela pozostaje otwarta, co pozwala na swobodny kontakt z otoczeniem.

Nowe modele mebli pojawiły się również w stałej ofercie Noti. Większość z nich to projekty Piotra Kuchcińskiego, które nabrały bardziej przytulnego, domowego charakteru. I tak fotel Manta z linii Lounge otrzymał nowy zagłówek bez bocznych przedłużeń oraz metalową podstawę na krzyżaku. Kolekcja sof Rosco zyskała nową podstawę w formie dyskretnych metalowych nóg, dodających całości wizualnej lekkości. Fotel Mula dostępny jest teraz w wersji bujanej z drewnianymi płozami. Kolekcja Muse poszerzyła się o fotel i sofę z charakterystycznym, skórzanym podłokietnikiem. A wersja w pełni tapicerowana uzupełniła kolekcję Mamu autorstwa Tomka Rygalika. Należące do niej krzesła są też teraz dostępne w wersji z nogami drewnianymi lub metalowymi.