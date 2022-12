Property Design Awards 2023: Które biuro będzie tym najlepszym?

Siedziba Allegro, Orange, PepsiCo Polska, Bayer czy The Brain Embassy Czackiego - która z nich zgarnie prestiżową nagrodę w trwającym konkursie Property Design Awards 2023? Trwa głosowanie, którego wyniki poznamy podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach.

Nagroda Property Design Award jest wręczana od 2016 roku. Co roku nagradzamy architekturę i wzornictwo budynków, wnętrz, a także przestrzeni publicznych. Które wnętrza biurowe mają szansę zgarnąć nagrodę w tym roku?

Biuro Allegro w Poznaniu

(inwestor: Allegro, projekt: The Design Group)

Projekt siedziby Allegro w kompleksie Nowy Rynek obejmował 10 pięter, ok. 25 tys. mkw. i prawie 3 tys. stanowisk pracy. Wnętrza są nowoczesne, a zarazem przytulne, zachęcające do powrotu do pracy w biurze - po prostu #dobrzetubyć!

Elegancki design wnętrz, w którym pojawia się koło i charakterystyczne stolarskie szczeble, jest spójny z zewnętrznym krajobrazem: okrągłym patio i pionową fasadą biurowca. Inspiracją wielu elementów wykończeń były również poznańskie legendy.

Projekt siedziby Allegro w kompleksie Nowy Rynek obejmował 10 pięter, ok. 25 tys mkw. i prawie 3 tys. stanowisk pracy. Wnętrza są nowoczesne, a zarazem przytulne, zachęcające do powrotu do pracy w biurze, fot. Fotomohito

Tu design i funkcjonalność łączą się z szeroko pojętym wellbeingiem. Biuro jest doświetlone światłem naturalnym i przestronne. Ergonomię i użyteczność wspierają też inteligentne systemy oświetlenia, elektrycznie regulowane biurka typu Stand Up i najnowsze systemy do video-konferencji zintegrowane z systemem rezerwacji sal. Każde piętro jest w innym odcieniu z 4 wybranych kolorów, co ułatwia orientację. Kształt koła pojawia się np. w przeszkleniach i elementach akustyczych. Fornirowane szczeble inspirowane fasadą biurowca widnieją w strefie powitalnej każdego piętra.

Z kolei odniesienia do legend są na ręcznie malowanych muralach. Mocno przykładano uwagę do akustyki - na każdym open space i w salkach znaleźć można grube filcowe kotary dopasowane do kodu kolorystycznego piętra, baffle i wykładziny z podkładem akustycznym. Jest tu wiele przestrzeni wspierających integrację i współpracę np. jungle roomy, strefy creative czy amfiteatry.

Biuro Orange w Warszawie

(inwestor: Orange, projekt wnętrza: Jander Kabza Architekci)

Projekt i realizacja przebudowy wnętrz biura Orange Polska (OPL) w kompleksie budynków Miasteczko Orange w Warszawie związane były z nowym spojrzeniem na potrzeby pracowników po czasie pandemii. Wspólnie z zespołem OPL przeszliśmy drogę od analiz środowiska pracy, przez ewolucję rzutu, po wypracowanie nowych motywów przewodnich i świeżej, energetycznej estetyki wnętrz. Tak narodził się koncept: re_THINK, re_NEW, re_TURN.

Projekt i realizacja przebudowy wnętrz biura Orange Polska (OPL) w kompleksie budynków Miasteczko Orange w Warszawie związane były z nowym spojrzeniem na potrzeby pracowników po czasie pandemii, fot. mat. pras.

Biuro PepsiCo Polska w Warszawie

(inwestor PepsiCo Polska, projekt wnętrza MIXD)

Nowe biuro PepsiCo Polska mieści się na terenie warszawskiego Konesera i zajmuje powierzchnię 3547 mkw. Różnorodność mebli, materiałów i kolorów pozwoliła stworzyć wiele zaskakujących elementów. Kontrastowe zestawienia np. drewna i malowanej cegły lub kompozytowego, recyklingowego tworzywa dały intrygujący efekt. W duchu reuse ladę recepcyjną wypełniają puszki po Pepsi, a ze szklanych butelek powstały żyrandole. Wnętrze zdobią neony i grafiki reklamowe.

Nowe biuro PepsiCo Polska mieści się na terenie warszawskiego Konesera i zajmuje powierzchnię 3547 mkw., fot. Kinga Skalik

Biuro The Brain Embassy Czackiego w Warszawie

(inwestor: Brain Embassy, projekt: Modelina)

The Brain Embassy Czackiego to jedna z najnowszych lokalizacji, która została stworzona z myślą o inspirującej przestrzeni coworkingowej na mapie Warszawy. Przestrzeń w wielu elementach designu nawiązuje do teatru i sztuki, ponieważ historycznie w tym budynku mieściła się kiedyś siedziba warszawskiego Teatru Kwadrat.

Serce przestrzeni stanowi piękny fortepian. Lokalizacja charakteryzuje się niespotykaną dotąd w biurach przestrzenią eventową stylizowaną na salę kabaretową czy scenę teatralną z czerwoną kurtyną i miejscem do live cookingu.

Brain Embassy Czackiego to też świetne miejsce do pracy na w pełni wyposażonych tarasach z widokiem na "warszawski Manhattan".

Przestrzeń w wielu elementach designu nawiązuje do teatru i sztuki, ponieważ historycznie w tym budynku mieściła się kiedyś siedziba warszawskiego Teatru Kwadrat, fot. mat. pras.

Biuro Bayer w Warszawie

(inwestor: Bayer, projekt wnętrza: Tétris)

Zakres projektu obejmował pełny zakres projektu i budowy 7000 mkw. biura firmy Bayer w Warszawie. Tetris zrealizował fit-out całego kompleksu budynków Bayer, modernizując je i dostosowując do nowych potrzeb pracowników. Ciepły klimat kawiarniany połączony z nowoczesną technologią tworzy bardzo ciekawy efekt.