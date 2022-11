Property Design Awards na przestrzeni lat: przypominamy laureatów nagrodzonych za wnętrza komercyjne

Na dniach poznamy nominowanych w plebiscycie Property Design Awards 2023. Zanim to jednak nastąpi przypominamy wnętrza komercyjne, które zgarnęły statuetkę w ubiegłych edycjach!

REKLAMA

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku (z wyłączeniem przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w 2021 roku) w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Nagradzamy zarówno realizacje komercyjne, jak i publiczne. Poniżej przedstawiamy wnętrza komercyjne, które na przestrzeni lat zdobyły statuetkę Property Design Award.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA 4 DESIGN DAYS

Property Design Awards 2022

Design – Wnętrze hotelowe: Cukrownia Żnin

Powstały w 1894 roku budynek dawnej cukrowni w Żninie przeszedł rewitalizację zakończoną w 2020 roku. Funkcja budynku wymagała, aby w dawnych latach fabryka zlokalizowana została nad wodą – cechę tę wykorzystał inwestor, Grupa Arche, który postanowił w obiekcie urządzić miejsce docelowe wyjazdów wypoczynkowych i służbowych.

Property Design Awards 2022 nagroda w kategorii Design - wnętrze hotelowe: Cukrownia Żnin, fot. ONI Studio

W ponad stuletnim poprzemysłowym kompleksie powstały dwa hotele, przestrzenie do organizacji konferencji, lokale gastronomiczne, kręgielnia i aquapark. Za projektem stoi, jako architekt główny, Marek Bulak z Bulak Projekt oraz architekt Grupy Arche, Piotr Grochowski.

W projekt zaangażowane były również pracownie MIXD, Less is Core oraz Mili Młodzi Ludzie.

Design – Wnętrze biurowe: siedziba Echo Investment w Warszawie

Projekt biura Echo Investment w Warszawie stworzony przez MIXD bezpośrednio nawiązuje do charakteru działalności inwestora – branży deweloperskiej oraz powiązanych z budownictwem dziedzin: w tym architektury, wzornictwa oraz urbanistyki.

Szczególny nacisk został położony na skalę prowadzonych przez firmę działań inwestycyjnych oraz na nieograniczone możliwości kreacji w obszarze budowy miast. Główną inspiracją do projektu był film „Incepcja” w reżyserii Christophera Nolana.

Property Design Awards 2022 nagroda w kategorii Design - wnętrze biurowe: siedziba Echo Investment, fot. mat. Echo Investment

Design – Wnętrza przestrzeni handlowo-usługowej: Food Hall w Browarach Warszawskich

Food Hall Browary spod kreski NOKE Architects., to przede wszystkim spektakularna przestrzeń sklepień kolebkowych z oryginalną odrestaurowaną cegłą z XIX wieku, kiedy powstawał Browar Haberbuscha i Schielego. Współczesna odsłona dawnych „piwnic czasu” jest miejscem spotkań towarzyskich, nie tylko do delektowania się doskonałą kuchnią i koktajlami, ale także do spędzania wolnego czasu.

Property Design Awards 2022 nagroda w kategorii Design – Wnętrza przestrzeni handlowo-usługowej: Food Hall w Browarach Warszawskich, fot. Katarzyna Osikowska-Tasz

Całość obiektu to 11 konceptów gastronomicznych. Wszystkie restauracje zostały dobrane tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie odpowiedni rodzaj kuchni. Wśród nich m.in. nowy koncept Alona Thana pod nazwą The Sushi, Dziurka Od Klucza z dwoma nowymi konceptami – OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?! oraz Silk & Spicy.

Property Design Awards 2020

Design – Wnętrza, Przestrzeń Handlowo-Usługowa: 4F Flagship Store w Westfield Arkadia

Inspiracją dla architektów odpowiedzialnych za projekt salonu o powierzchni 700 mkw. była miejska dżungla, stąd też wystrój jest połączeniem miękkich form, odwołujących się do natury z industrialną estetyką charakterystyczną dla zurbanizowanych przestrzeni miejskich.

Property Design Awards 2020 nagroda w kategorii Design – Wnętrza: Przestrzeń Handlowo-Usługowa: 4F Flagship Store w Westfield Arkadia, fot. mat. OTCF SA

Nadrzędną wartością towarzyszącą projektowaniu było zapewnienie klientom marki customer experience na najwyższym poziomie. Osiągnięto to między innymi poprzez przemyślany podział salonu na strefy, które dostarczają klientom informacji o produktach, w odpowiednio stworzonej atmosferze, która ma budować klimat odpowiadający ofercie produktowej.

Nagrodę debrała Katarzyna Sepielak – kierownik działu architektów w spółce OTCF.

Design – Wnętrza, Biura: Biuro Worko w biurowcu Promenady Zita we Wrocławiu

We wrocławskim biurowcu Promenady Zita otwarta została pierwsza przestrzeń pracy wspólnej Worko. Na niemal 1000 mkw. powierzchni uniwersalny motyw sieci rzek łączy się w wystroju z elementami nawiązującymi do charakterystycznych dla Wrocławia mostów. Koncepcję zagospodarowania przestrzeni biurowej stworzyła firma Tétris.

Property Design Awards 2020 nagroda w kategorii Design – Wnętrza Biuro: Biuro Worko w biurowcu Promenady Zita we Wrocławiu, fot. mat. Tetris

- Na element wiodący w koncepcji Worko wybraliśmy siatkę rzek będących naturalnym łącznikiem wielu miast, kultur i interesów. We Wrocławiu, nazywanym „miastem 100 mostów”, dodatkowo wprowadziliśmy do identyfikacji wizualnej graficzne formy nawiązujące do tych konstrukcji. Można je także interpretować jako symbol pokonywania barier i łączenia wielu różnych podmiotów w jednym miejscu, czyli kwintesencję przestrzeni co-workingowej - mówiła Danuta Barańska, dyrektor kreatywna w Tétris.

Design –Wnętrza, Centrum Handlowe: Poznań Plaza

W wyniku modernizacji, jaką przeszło centrum handlowe strefa restauracyjna zyskała zupełnie nowe oblicze – przestrzeń ta została znacznie powiększona, a jej wnętrze wypełniły wykonane na specjalne zamówienie meble, komponujące się doskonale z architekturą tego miejsca.

Property Design Awards 2020 nagroda w kategorii Design – Wnętrza Centrum Handlowe: Poznań Plaza, fot. mat. Klepierre

Nowością są również wyspy wypoczynkowe z wygodnymi kanapami, strefą darmowego wifi oraz ładowarkami do urządzeń mobilnych – zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Można je też znaleźć na pasażach handlowych, w których dodatkowo uwagę zwracają nowe okładziny ścienne, posadzki, korytarze toalet, a przede wszystkim szklane balustrady o designerskim kształcie.

Nagrodę odebrali Kamil Michael– prezes firmy Klepierre oraz Łukasz Derlacki – prezes ARS Retail Design.

Design - Wnętrza, Hotel: Lake Hill Resort & SPA w Sosnówce

Wnętrza położonego wśród dzikiej przyrody Karkonoszy Lake Hill Resort & Spa powstały w oparciu o współpracę pracowni architektonicznej Ideograf, która odpowiada za ich projekt oraz znanej reżyserski pokazów mody, Katarzyny Sokołowskiej, która pomogła dobrać meble. Wystrój obiektu harmonizuje z otoczeniem, a we wnętrzach panuje górski klimat z dużą dozą elegancji.

Property Design Awards 2020 nagroda w kategorii Design – Wnętrza Hotel: Lake Hill Resort & SPA w Sosnówce, fot. Ola Kaczmarek, fotografia-hotelowa.pl

Głównym założeniem przyjętej koncepcji było stworzenie luksusowej przestrzeni, która w żaden sposób nie kolidowałaby z otaczającą przyrodą, na którą wnetrza otwierają się za sprawa dużych, panoramicznych okien. Przestrzeń miała być komfortowa, a jednocześnie w pewien sposób „przezroczysta", tak aby nie zakłócać gościom kontaktu z naturą.

Autorem projektu wnętrz jest Paulina Czurak z sopockiej pracowni Ideograf.

LAUREATÓW PROPERTY DESIGN AWARDS 2023 POZNAMY NA 4 DESIGN DAYS - ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!



Property Design Awards 2019

Design wnętrze — biuro: Nordea Scandinavia Office

Skandynawskie ikony architektury rozlały się po kolejnych piętrach siedziby Nordea w Gdyni, której wnętrza zaprojektowało studio Workplace Solutions. Ścieżki rowerowe i kolorowy plac miejski Superkilen w Kopenhadze, słynna opera w Oslo, kościół Temppeliaukio w Helsinkach - tym inspirowane było Scandinavia Office. To 5 pięter i 5500 mkw. w których przywołują architekci ducha miejsc skąd wywodzi się Nordea. Tu design, który podkreśla tożsamość organizacji podąża za funkcją. To połączenie tworzy biuro, które mówi nam "dlaczego", a nie "gdzie" chcemy pracować.

Property Design Awards 2019 nagroda w kategorii Design wnętrze—biuro: Nordea Scandinavia Office, fot. mat. Workplace Solutions

Architekci mieli stworzyć biuro, które naturalnie inspiruje do interakcji, gdzie człowiek czuje się swobodnie. Pozostała powierzchnia to elastyczne strefy pracy umożliwiające różne typy aktywności: skupienie, burze mózgów, wideokonferencje, spotkania ad-hoc. Wszystko płynnie łączą wątki tematyczne z różnych skandynawskich krajów.

Design wnętrze – centrum handlowe: Galeria Libero Katowice

Inwestycja Echo Investment galeria Libero szkicu Mofo Architekci ma blisko 45 tys. mkw. powierzchni, na której znalazło się ponad 150 sklepów, punktów usługowych, restauracji czy kawiarni. Libero to świetnie skrojona oferta handlowa i rozrywkowa, a do tego wyjątkowy komfort i design.

- Od początku założyliśmy sobie, że naszymi priorytetami będzie przyjazność obiektu i wynikające z niej poczucie komfortu przyszłych użytkowników. (..) Klienci oczekują, że nowe projekty będą dla nich naturalnymi miejscami spotkań, gdzie oprócz wyjątkowej oferty butikowej znajdzie się też bogata oferta rozrywkowa, sportowa, gastronomiczna czy edukacyjna - mówili twórcy projektu.

Property Design Awards 2019 nagroda w kategorii Design wnętrze – centrum handlowe: Galeria Libero Katowice, wiz. mat. prasowe

Design wnętrze – handlowo-usługowe: Salon INEA

Poznański Salon INEA szkicu pracowni mode:lina zrywał z dotychczasowymi schematami punktów obsługi klienta i łączy w sobie stylistykę miejskiej kawiarni oraz baru. Obecnie to mniej formalna i bardziej swobodna przestrzeń dla gości, która niczym nie przypomina typowych, „pudełkowych” punktów obsługi klienta.

Głównym celem było stworzenie przyjaznej atmosfery, miejsca, które kojarzy się komfortem, wygodą, zapachem dobrej kawy. INEA, czyli „Dobrzy ludzie od internetu” kontynuują zmiany, których celem jest wyniesienie obsługi klienta na nowy, wyższy poziom. Naturalnym krokiem dla wielkopolskiego lidera usług telekomunikacyjnych stało się tym samym odświeżenie aranżacji wnętrz swoich salonów.

Property Design Awards 2019 nagroda w kategorii Design wnętrze – handlowo-usługowe: Salon INEA, fot. mat. prasowe mode:lina

Design wnętrze – hotel: Raffles Europejski Warsaw



Inwestycja objęła rewitalizację 160-letniego, neorenesansowego pałacu w samym sercu Warszawy i adaptację budynku pod nowe funkcje. Historyczna część hotelowa i gastronomiczna została gruntownie odnowiona tak, by spełniać standardy hotelarskie sieci Raffles Hotels & Resorts. Za design wystroju wnętrz odpowiada uznany scenograf, Boriš Kudlička, który wraz z studiem WWAA oraz APA Wojciechowski, w hotelowych przestrzeniach odtworzył historię Europejskiego i polskiego rzemiosła.

Property Design Awards 2019 nagroda w kategorii Design wnętrze – hotel: Raffles Europejski Warsaw, fot. mat. Raffles Europejski

Wnętrza budynku są wypełnione tradycyjnymi i charakterystycznymi dla Polski materiałami takimi jak drewno czy skóra. W eklektyczny sposób połączono tradycję polskiego designu i umiejętności lokalnych rzemieślników z tym, co współcześnie Polska ma do zaoferowaniu światu. Integralną częścią hotelu jest także największa w Polsce prywatna kolekcja polskiej sztuki współczesnej, powstała pod okiem Andy Rottenberg i Barbary Piwowarskiej. Uświetnia ona przestrzenie wspólne hotelu, takie jak lobby, a także stanowi okno na polską kulturę dla międzynarodowych gości.

Property Design Awards 2018

Design wnętrze - biuro: Mindspace Koszyki w Warszawie

Pierwszy coworking Mindspace w Polsce został otwarty w kultowej Hali Koszyki. Zajmuje trzy tysiące mkw. na trzech kondygnacjach i jest siedzibą dla ponad 450 osób. Coworking zachwyca designem. Jest tu nieco hipstersko i industrialnie, ale zarazem… domowo i niebanalnie. W projekcie postawiono m.in. na dostęp do naturalnego światła, w wielu pomieszczeniach są świetliki w suficie i uchylne okna.

Property Design Awards 2018 nagroda w kategorii Design wnętrze – biuro: coworking Mindspace Koszyki, fot. mat. prasowe

Przestrzeń tę, zlokalizowaną na trzech piętrach budynku biurowego przy Hali Koszyki, wykonał pod koniec 2017 roku Tétris. Dzięki realizacji w trybie Design & Build, we współpracy z pracownią Trzop Architekci.

Design wnętrze – centrum handlowe: Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie (rozbudowa)

Odmienione centrum handlowe Galaxy nagrodzone w 2018 roku to projekt Open Architekci. Galeria Galaxy jest zlokalizowana w samym centrum Szczecina i stanowi kluczowy punkt przestrzeni miasta. Wyróżnia się efektowną, białą kopułą będącą uzupełnieniem eleganckiej, biało-czarnej fasady. To inwestycja Echo Investment, a właścicielem centrum jest firma EPP.

Property Design Awards 2018 nagroda w kategorii Design wnętrze – centrum handlowe: Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie (rozbudowa), fot. mat. prasowe

Design wnętrze – handlowo-usługowe: Concept Store dr Irena Eris w Galerii Mokotów w Warszawie

Światło, przestrzeń i wachlarz barw - zaprojektowany przez Roberta Majkuta Concept Store Dr Irena Eris w warszawskiej Galerii Mokotów zgarnął nagrodę dla wnętrza handlowo-usługowego w 2018 roku. Był kwintesencją najnowszych trendów w projektowaniu i realizacji salonów sprzedaży. Salon prezentuje klientom całą ofertę marki Dr Irena Eris: zarówno szeroką gamę kosmetyków, jak i pozostałe filary marki - Hotele Spa Dr Irena Eris oraz Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris.

Property Design Awards 2018 nagroda w kategorii Design wnętrze – handlowo-usługowe: Concept Store dr Irena Eris w Galerii Mokotów w Warszawie, fot. mat. prasowe

Design — wnętrze: hotel: Hotel Puro Gdańsk

Na początku było zanurzenie w atmosferę Wyspy Spichrzów: jej bogatą historię, architekturę, kolory. Z tej fascynacji stopniowo wyłonił się koncept na wnętrza Puro Gdańsk - surowe, industrialne, ale przesycone barwami i sensoryczną tkanką miasta. Architekci Regis De Salles i Simon Flint ze studia DeSalllesFlint stworzyli miejsce charakterystyczne i wysmakowane.

Property Design Awards 2018 nagroda w kategorii Design wnętrze – hotel: Hotel Puro Gdańsk, fot. mat. Hotel Puro Gdańsk

Za projekt bryły odpowiada KD Kozikowski Design. Inwestycji sieci Puro Hotels jest zlokalizowana na gdańskiej starówce, w samym sercu Wyspy Spichrzów, nad Motławą i jest pierwszą komercyjną inwestycją w północnej części wyspy. Nie tylko fasada, ale także wnętrza są zakorzenione lokalnie i nawiązują do architektury i stylistyki otoczenia.

Propery Design Awards 2017

Design wnętrze — biuro: siedziba MediaCom

Firma projektowa Workplace, na zamówienie domu mediowego MediaCom, stworzyła nowoczesną siedzibę firmy, której przestrzenie - topograficznie i estetycznie – inspirowane były najbardziej charakterystycznymi atrakcjami Warszawy. Biuro było innowacyjne na swoje czasy, zaskakując zastosowanymi rozwiązaniami jak: strefy desk-sharing, sale spotkań, budki telefoniczne. Przestrzeń podzielona na strefy pracy indywidualnej, strefy projektowe, przestrzenie networkingowe.

Property Design Awards 2017 nagroda w kategorii Design wnętrze – biuro: siedziba MediaCom, fot. A.Grzesik

Sama estetyka biura MediaCom - odwołanie do motywów warszawskich, to też element ułatwiający poruszanie się w przestrzeni biurowej. W powierzchni znajduje się: Plac Zbawiciela - duża przestrzeń networkingową z kuchnią, przestrzenie konferencyjne na dworcu Warszawa Centralna, strefy pracy, tematycznie nawiązujące do Centrum Nauki Kopernik, pasażu Wiecha, Biblioteki Uniwersyteckiej, czy Soho Factory oraz strefę pracy projektowej estetycznie nawiązującą do Stadionu Narodowego.

Design wnętrze – centrum handlowe: Hala Koszyki

Inspiracją dla zwycięzcy w tej kategorii - Hali Koszyki - miały być europejskie hale targowo-restauracyjne, jak Foodhallen w Amsterdamie, Mathallen w Oslo czy Mercado da Ribeira w Lizbonie. I tak we wnętrzach hali odnajdziemy takie materiały jak beton, blachę cięto-ciągnioną w kolorze miedziano-złotym, posadzkę z aluminium, marmur, a to wszystko połączone z oryginalnymi elementami klatki schodowej, balustradami, oknami czy elementami ceramicznymi. Jak mówią twórcy projektu, zależało im nie tyle na kontrastach, co przełamywania narzucających się schematów.

Property Design Awards 2017 nagroda w kategorii Design wnętrze – centrum handlowe: Hala Koszyki, fot. mat. prasowe

Koncepcję nowej Hali Koszyki przygotowała pracownia JEMS Architekci, zaś za wnętrza odpowiada też pracownia Medusa Group.

Design wnętrze – handlowo-usługowe: McFit Home of Fitness

Rozmaite style, od street artu przez etno aż po sztukę nowoczesną, łączą się w wyjątkowy sposób w jedną koncepcję przestrzenną i oświetleniową. Dodatkowego uroku dodają siłowni graffiti lokalnych artystów, barokowe lustra i żyrandole oraz barwne patchworkowe dywany, zapewniające jedyne w swoim rodzaju otoczenie treningowe.

Property Design Awards 2017 nagroda w kategorii Design wnętrze – handlowo-usługowe: McFit Home of Fitness, fot. mat. prasowe

Design został opracowany przez samego ówczesnego prezesa McFIT Global Group, Rainera Schallera, który zmarł tragicznie w 2022 roku. Jego doświadczenia z podróży po świecie i poznawania nowych kultur stanowiły podstawę koncepcji zrealizowanej we współpracy z działem designu i dekoracji wnętrz McFIT.

Design wnętrze — hotel: Hotel Almond w Gdańsku

Hotel Almond zlokalizowany jest w wyjątkowym otoczeniu, bo na Starym Mieście w Gdańsku. Powstał w miejscu dawnej pralni garnizonowej, przekształconej następnie w fabrykę kakao i marcepanu. Autorka projektu wnętrz, Paulina Czurak, właścicielka biura architektonicznego Ideograf, starała się odnaleźć liczne nawiązania do historii miejsca. To się naprawdę udało, a hotel zdobył nagrodę w kategorii design-wnętrze – hotel.

Property Design Awards 2017 nagroda w kategorii Design wnętrze – hotel: Hotel Almond w Gdańsku, fot. TKNowicki.com

Industrialnego charakteru wnętrzom dodają podwieszane półki oraz sama konstrukcja baru, na którym pojawiły się kafle w geometryczne wzory, w płynny sposób łączące się z brukiem dębowym w podłodze. Klamrą kompozycyjną domykającą motyw drewna we wnętrzu jest pojawiająca się na suficie restauracji drewniana kratownica. Podobny element zaprojektowany został również w lobby.

Property Design Awards 2016

Edycja Property Design Awards z 2016 była pierwszą w historii. Przypominamy, z dozą nostalgii, kto wówczas zdobył nagrody w kategoriach wnętrz komercyjnych.

Design wnętrze — biuro: siedziba Ars Thanea i ATGames

Architekci z pracowni PIK Studio przywiązali dużą wagę do funkcjonalnie zaprojektowanej przestrzeni. Podobne oczekiwania względem projektu miał sam inwestor. – Najważniejsze założenie, jakie przyjęliśmy względem biura to funkcjonalny design. Łatwo jest zaprojektować biuro, które wygląda świetnie i jest unikatowe, ale połączyć to z użytkowością to już trudna sztuka. PiKowi się to udało – podkreśla Bartłomiej Rozbicki, prezes Ars Thanea i ATGames.

Property Design Awards 2016 nagroda w kategorii Design wnętrze - biuro: siedziba Ars Thanea i ATGames, projekt PIK Studio, fot. mat. PIK Studio

Design wnętrze – centrum handlowe: Dom Handlowy Vitkac

Projektując nasz obiekt w ścisłym centrum Warszawy, pragnęliśmy uchwycić ekskluzywny charakter domów towarowych Paryża, Londynu i Berlina. Wydobyć atmosferę współczesnej ulicy europejskiego miasta – tak opisywali Vitkac, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków współczesnej Warszawy, jego twórcy z Kuryłowicz & Associates.

Property Design Awards 2016 nagroda w kategorii Design wnętrze – centrum handlowe: Dom Handlowy Vitkac, fot. mat. Kuryłowicz & Associates

Obok bryły Domu Handlowego Vitkac nie dało się przejść obojętnie. Ale to dewiza krakowskiej rodziny Likusów, która inwestuje w nieruchomości z historią, indywidualnym charakterem, luksusowe i obdarzone niepowtarzalnym klimatem. Dzięki lokalizacji i architekturze, wnętrzu pełnym szlachetnych i trwałych materiałów, prostym, minimalistycznym zestawieniom faktur i barw, Vitkac stał się domem dla towarów sygnowanych przez najdroższe światowe marki.

Dom handlowy Vitkac był nominowany do nagrody Nagroda Mies van Der Rohe w 2012 roku.

Design wnętrze – handlowo-usługowe: sieć Kawiarni Green Caffe Nero

Kawiarnie w sieci Green Caffe Nero są indywidualnie projektowane i współtworzona przez polskich artystów-rzemieślników. Marka przykłada uwagę do tego, aby jej lokale wpisywały się w lokalna przestrzeń. Głównym architektem Green Caffe Nero jest Grażyna Piotrowska.

– Moda na sieciowe kawiarnie trwa już od dobrych kilku lat. To trudny biznes, w którym wygrywa się nie tylko zapachem świeżo palonej kawy, ale przede wszystkim atmosferą. Jesteśmy w biznesie kreowania prywatnego miejsca w przestrzeni publicznej – mówił założyciel Green Cafe Nero Adam Ringer odbierając statuetkę.

Design-wnętrze – hotel: Hotel Bristol w Warszawie

Hotel Bristol istnieje od ponad wieku, ale wciąż wyznacza najwyższe standardy na hotelarskim rynku w Polsce i na świecie. W 2015 roku hotel przeszedł renowację, w wyniku której udało się połączyć ducha art deco i art nouveau oraz podkreślić romantyczną historię obiektu.

Property Design Awards 2016 nagroda w kategorii Design wnętrze – hotel: hotel Bristol w Warszawie, fot. mat. prasowe

Za koncept odnowionych przestrzeni odpowiadało niszowe, butikowe studio Sagrada z Londynu, wyspecjalizowane w projektowaniu luksusowych obiektów i prowadzone przez światowej sławy architekta wnętrz Davida d’Almadę. Nadrzędnym celem projektu było nie tylko zachowanie ducha, ale i podkreślenie stylu art deco, z którego Bristol zasłynął w Europie.