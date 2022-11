Property Design Awards: Te bryły publiczne zgarnęły nagrodę w poprzednich latach

W konkursie Property Design Awards na przestrzeni lat wyróżniliśmy wiele przykładów dobrej architektury, między innymi budynków publicznych. Dzisiaj przypominamy je wszystkie!

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku (z wyłączeniem przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w 2021 roku) w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce. Nagradzamy zarówno realizacje komercyjne, jak i publiczne. Poniżej przedstawiamy obiekty publiczne, które na przestrzeni lat zdobyły statuetkę Property Design Award w kategorii Bryła – obiekt publiczny.

Property Design Awards 2016: Muzeum Historii Żydów Polskich

Projekt Muzeum Historii Żydów Polskich było nie lada wyzwaniem - jak za pomocą architektury opowiedzieć trudną historię relacji polsko-żydowskich? Czy projekt budynku i jego wnętrz może być metaforyczny? Twórcom Muzeum Historii Żydów Polskich to się udało. Polin to miejsce kultury, edukacji, ale i zadumy, rozpoznawalne na całym świecie. Budynek był nominowany do nagrody Mies van der Rohe Award 2015.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN projekt: Lahdelma & Mahlamäki, fot. mat. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Budynek, realizowany według projektu fińskiego architekta Rainera Mahlamäkiego, ma 12,8 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Jedną trzecią zajmuje wystawa stała. Pozostałą część – wystawy czasowe, wielofunkcyjna sala: audytoryjna, kinowa i koncertowa, sale projekcyjne i warsztatowe, restauracja i kawiarnia. Pracownią, która współtworzyła projekt lokalnie była pracownia Kuryłowicz & Associates. Projekt i wykonanie wystawy stałej powierzono pracowni Nizio Design International.

Property Design Awards 2017: dworzec Łódź Fabryczna

Nad projektem dla PKP i Miasta Łodzi pracowało 300 projektantów, którzy wykonali prawie 13 tys. rysunków, a realizacja wymagała zaangażowania blisko 15 tys. pracowników, zarządzanych przez ok. 300 inżynierów z różnych branż. Skala inwestycji na pewno robi wrażenie.

Powstały trzy przestronne hale doświetlone naturalnym światłem słonecznym, trzy poziomy użytkowe, stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami, dworzec autobusowy na 24 stanowiska, trzy poziomy parkingów, zielony pasaż dla pieszych, miejsca dla rowerzystów, nowe ulice i linia tramwajowa.

Dworzec Łódź Fabryczna, proj. Systra S.A. Oddział w Polsce, fot. mat. prasowe

W momencie jego powstania, dworzec Łódź Fabryczna był największą tego typu inwestycją w historii polskiej kolei. Można ją porównać z takimi projektami jak dworce głównie w Berlinie czy Wiedniu, które uznawane są za perły architektury.

Wart niemal 1,8 mld zł multimodalny dworzec Łódź Fabryczna połączył kolej dalekobieżną i aglomeracyjną z komunikacją autobusową – regionalną i miejską, tramwajową oraz ruchem samochodowym. Dworzec został wybudowany przez konsorcjum firm – Torpol (lider konsorcjum), Astaldi, PBDiM oraz Intercor.

Property Design Awards 2018: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest największym historycznym muzeum w Polsce, jego wystawa główna, zajmuje powierzchnię niemal 5 tys. mkw. Zlokalizowana jest na najniższym poziomie budynku, 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Za architekturę odpowiada Studio Architektoniczne Kwadrat - Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, za wystawę stałę (5 000 mkw.) - Tempora, zaś za wnętrza poza ekspozycją (łącznie 17 000 mkw.) pracownia Loft Magdalena Adamus.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, proj. Studio Architektoniczne Kwadrat - Jacek Droszcz, fot. mat. konkursowe

Od 2008 r. trwały prace nad tworzeniem muzeum – koncepcją i realizacją wystawy oraz budową siedziby, która zalicza się dziś do grona architektonicznych ikon Gdańska. Muzeum II Wojny Światowej uroczyście otwarto w marcu 2017 r. Budynek był nominowany do najważniejszej nagrody architektonicznej w Europie - Mies van der Rohe Award 2019.

Ekspresyjna forma budynku, którego dramatycznie pochyloną sylwetkę można zaobserwować przechodząc mostem przez kanał Motławy, również poprzez czerwony kolor elewacji z betonowych płyt barwionych w masie, jest jak wykrzyknik w przestrzeni, mówiący o tym, że właśnie tu umieszczono coś ważnego.

Jest kilka wejść do budynku. Od strony Starego Miasta do muzeum prowadzi długa pochylona łagodnie kładka dla pieszych. To powolne zagłębianie się wzdłuż ściany, którą zbudowano z gabionów wypełnionych starannie poukładanym ceglanym gruzem, pozwala powoli odciąć się od otaczającej rzeczywistości i przygotować się do zwiedzania. Kładka ta jest swoistą osią budynku, biegnie bowiem dokładnie nad główną ulicą dawniej istniejącej tu dzielnicy wiadrowników.

Property Design Awards 2019: Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach to efekt współpracy studia Baas, Grupy 5 Architekci oraz Małeccy biura projektowego. Obiekt znalazł się na liście budynków nominowanych do nagrody Miesa van der Rohe Award 2019.

Ideą projektową było zachowanie starego familoka przy ul. św. Pawła oraz wkomponowanie nowego budynku WRiTV w stare kamienice. Głównym celem było zagwarantowanie ciągłości urbanistycznej miasta. Budynek wykonano z betonu, drewna oraz cegieł i ceramicznych kształtek, użytych na elewacji. To sprawia, że budynek doskonale koresponduje z otoczeniem zarówno pod względem materiałów, bryły jaki i relacji widokowych.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proj. Baas, Grupa 5 Architekci, Małeccy biuro projektowe, fot. mat. prasowe

Architekci wykorzystali sąsiedztwo starych kamienic, łącząc śląską tradycję z nowoczesnością. Zdecydowali, że elewacja nowej siedziby filmówki wtopi się w otoczenie dzięki wykończeniu z brązowej cegły i klinkieru. Postanowili także nie wyburzać stojącej na działce starej fabryki żarówek. Do niewielkiego budyneczku polecili dobudować nowoczesną resztę.

Obiekt stylistycznie nawiązuje nie tylko do śląskich kamienic i familoków, ale również do pobliskiego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Property Design Awards 2020: PKO Rotunda w Warszawie

W listopadzie 2019 roku PKO Rotunda, będąca jednym z architektonicznych symboli Warszawy, powróciła na mapę Warszawy w nowej odsłonie. Nowa Rotunda to 3 tys. mkw. powierzchni na trzech kondygnacjach, konstrukcja stalowa o wadze ponad 500 ton, 1200 elementów tworzących dach i 17 tys. roślin. Nowością była otwarta dla wszystkich strefa spotkań na poziomie +1 z kawiarnią, miejscem do odpoczynku, pracy i ciekawymi wydarzeniami.

PKO Rotunda w Warszawie, proj. Gowin&Siuta, fot. mat. prasowe

– Co ważne, nowatorska jest tu nie tylko geometria, użycie technologii, ale zupełnie inne podejście do przestrzeni bankowych. W tym budynku zmieniło się praktycznie wszystko. Bank jest na dwóch kondygnacjach, a do tego mamy wspaniałą, ogólnodostępną przestrzeń publiczną nie tylko dla klientów banku, ale dla wszystkich warszawiaków – mówił Bartłomiej Gowin, architekt z pracowni Gowin&Siuta odpowiedzialnej za nowy projekt Rotundy.

Bank podjął decyzję o rewitalizacji ze względu na zły stan techniczny budynku. Projekt nowej PKO Rotundy wyłoniono w międzynarodowym konkursie Changing the face, Rotunda Warsaw 2013, a zwycięzcą zostało krakowskie biuro projektowe Gowin&Siuta. Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad 10 tys. osób, które zgłosiły 1500 pomysłów na funkcje społeczne budynku. W efekcie powstała nowa Rotunda, która jest nie tylko nowoczesną siedzibą banku, ale także otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią.

Property Design Awards 2022: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Rzeźbiarska bryła Mauzoleum, zaprojektowana przez Nizio Design International to architektoniczny pomnik pamięci; symbol pacyfikacji dokonanych w Michniowie i innych polskich wsiach w 1943 roku, podczas II wojny światowej.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie proj. Nizio Design International, fot. Marcin Czechowicz

Oglądany z zewnątrz, od strony północnej i południowej elewacji, budynek Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, przywodzi na myśl ustawione jedna za drugą, drewniane wiejskie chaty. Ten ciąg symbolicznych chat ma niepokojącą formę. Poszczególne segmenty zderzają się ze sobą, rozpadają się, jak po kataklizmie, trzęsieniu ziemi czy pożarze.

Unikatową monolityczną bryłę budynku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie tworzy 11 segmentów: 5 zamkniętych i 6 otwartych, poprzecinanych pęknięciami, nadającymi obiektowi dramaturgii. Kolejne segmenty ulegają stopniowej deformacji i rozpadowi. Pełna ekspresji architektura i celowa postępująca degradacja kolejnych elementów bryły to symbol eskalacji wojennych represji wobec mieszkańców wsi.

