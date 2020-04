Proste formy, stonowana kolorystyka i funkcjonalność. Oto siedziba Vodeno projektu Trzop Architekci

Proste formy, stonowana kolorystyka i funkcjonalność - pracownia Trzop Architekci zaprojektowała nową warszawską siedzibę fintechu Vodeno, zlokalizowaną na dwóch kondygnacjach zrewitalizowanego kompleksu Elektrowni Powiśle. Nad procesem zmiany czuwała firma Savills.

Przestrzeń Vodeno łączy potrzeby techniczne i funkcjonalne na dwóch piętrach budynku biurowego w Elektrowni Powiśle, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu kultury organizacji oraz doświadczenia pracowników. Oosiągnięt to, dzięki szczegółowemu planowaniu i indywidualnemu podejściu do tożsamości pracowników firmy. Strategia planowania sąsiedztwa koncentruje się na stylach pracy zamiast podziale zespołu na działy i pozwala na większą elastyczność i współpracę. W rezultacie powstało otwarte, nowoczesne biuro, wspierające trwałe więzi pracownicze. Jest to środowisko z profesjonalną, ale dynamiczną estetyką wnętrza, która zachęca do elastyczności, współpracy i interakcji społecznych.

Serccem biura: otwarta kafeteria z wyspą kuchenną

Wchodząc do biura Vodeno, gości i pracowników wita recepcja z dużą szarą sofą i salkami spotkań zapewniającymi niezbędną prywatność. Lada recepcyjna to geometryczna bryła z lastryko, a tuż za nią rozkwita zielona ściana, stanowiąca jedno z wielu miejsc, w których użytkownicy biura mogą łączyć się z naturą. Sercem przestrzeni jest jednak otwarta kafeteria z wyspą kuchenną zastawioną świeżymi owocami i zdrowymi przekąskami, stolikami w kawiarnianym stylu i krzesłami z ciekawym detalem miedzianych nóg i stelaży siedziska. To miejsce łączy ze sobą funkcje przestrzeni socjalnej i eventowej, tworząc strefę idealną do celebrowania wspólnych posiłków oraz stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych miejsc pracy i formalnych spotkań. Sposób aranżacji pozwala na zróżnicowane wykorzystanie przestrzeni. W tej strefie także umieszczono zieloną ścianę z dostosowanym, wspierającym proces fotosyntezy oświetleniem, imitującym promienie słoneczne.

Komfort pracowników

Parametry akustyczne to nadrzędna kwestia wpływająca na komfort użytkowania miejsca pracy, szczególnie ważna i wymagająca zróżnicowanych elementów dźwiękochłonnych przy łączeniu przestrzeni dla pracowników o różnych potrzebach i stylach pracy. Nad głowami pracowników zawieszono płyty sufitowe Heradesign z wełny drzewnej, łącząc je z sufitem kasetonowym w miejscach, w których hałas został wskazany przez pracowników jako największy problem w codziennym funkcjonowaniu biura oraz z ażurowym sufitem w kolorze antracytu. O odpowiednie natężenie dźwięków dbają także wkomponowane w przestrzeń wysokiej jakości szklane ściany dostarczone przez firmę Espes, tapicerki miękkich mebli oraz wykładzina dywanowa Interface.