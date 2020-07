Prosto i przejrzyście. Tak wyglądają wnętrza Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnego Alior Banku

Prostota i wizualna przejrzystość to dwie cechy charakterystyczne projektu wnętrz Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnego Alior Banku. Pracownia Sixfingers postawiła na monochromatyczne, betonowe tło, klarowny podział funkcji i modułowe meble od Oskara Zięty. W budynku urządzono również pokoje do relaksu, które "zabiorą" pracowników na leśną polanę lub w podróż kosmiczną.

REKLAMA

Wykorzystanie najnowszych technologii, prostota, przejrzystość i przyjazność środowiska pracy - to podstawowe cechy projektu, jaki dla Alior Banku stworzyła pracownia Sixfingers. Wnętrza Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnego miały wpisywać się w strategię banku Cyfrowy Buntownik, a nadrzędnym priorytetem towarzyszącym tworzeniu aranżacji była przestrzeń funkcjonalna i przyjazna dla pracowników, ale także nowoczesna.

Powierzchnia całego centrum to 1145 mkw, a architekci Damian Kasprzycki i Julia Demkowicz-Dobrzańska podjęli się organizacji i podziału tej przestrzeni. Zaraz za wejściem do centrum urządzono przestrzeń wspólną o powierzchni 235 mkw., w której urządzono kuchnię, jadalnię i strefę relaksu. Duża ilość panoramicznych okien dodatkowo potęguje wrażenie przestrzenności otwartej przestrzeni, która pełni jednocześnie funkcję reprezentacyjną obiektu. Idealnie wpasowały się tutaj wyspa kuchenna z efektownymi frontami w rdzawym kolorze czy drewniane meble z kolekcji Pakiet Oskara Zięty.

Dalej w centrum znalazły się również dwie sale konferencyjne, dwie, w których odbywają się spotkania rekrutacyjne, siedem sal szkoleniowych oraz cztery sale komputerowe. Pracownicy mogą również skorzystać z kilku pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do relaksu. W każdym z tych pokoi panuje inna atmosfera, pozwalająca na odpoczynek wśród wystroju nawiązującego na przykład do podwodnego świata, podróży kosmicznych czy leśnej polany. Do dyspozycji pracowników są wygodne leżanki i fotele.

Wizualną bazą dla projektu jest monochromatyczny beton, który posłużył za tło dla ekspozycji pozostałych elementów aranżacji. Wspólnie z żywą roślinnością, prostymi w formie meblami ze sklejki i rdzawymi detalami tworzy nowoczesną aranżację w nieco surowym stylu. Aranżacyjnym urozmaiceniem, wprowadzającym do wnętrz odrobinę "miękkości" są ścienne panele o geometrycznych formach. Oprócz roli dekoracyjnej pełnią one także użytkową funkcję wygłuszając hałas we wnętrzach.