Prosty sposób na stylową podłogę: modułowe panele wykładzinowe

Modułowość to bardzo wyraźny trend wśród rozwiązań podłogowych. Firma Forbo stworzyła kolekcję Flotex Planks w formie paneli o wymiarach 100x25 cm, który pozwala na wykreowanie różnorodnych wzorów na podłodze.

Wykładzina Flotex posiada właściwości zarówno wykładziny dywanowej jak i elastycznej. Unikalna budowa produktu z włókien nylonowych o bardzo dużej gęstości sprawia, że wykładzina jest bardzo komfortowa, a jednocześnie łatwa w pielęgnacji.

- Przez 60 lat obecności na rynku wykładziny Flotex nie znalazły swojego odpowiednika w produktach konkurencji. Flotex to jedyna wykładzina o komforcie porównywalnym do dywanu, a jednocześnie bardzo trwała, wodoodporna i zmywalna! Obecny nowy format paneli pozwala na jeszcze większe możliwości projektowe we wnętrzach - mówi Waldemar Kulikowski, Key Account Manager Forbo Flooring Polska

Różnorodne miejsca zastosowania

Uniwersalny charakter kolekcji sprawia, że Flotex Planks dobrze prezentują się zarówno we współczesnych, jak i klasycznych wnętrzach biurowych, w centrach kongresowych, restauracjach, hotelach czy poczekalniach na lotnisku.

Wzory tej kolekcji inspirowane są naturalnymi materiałami, motywami tekstylnymi oraz geometrycznymi kształtami i odpowiadają najnowszym trendom we wzornictwie. Wzory 'Wood' oraz 'Seagrass', jedne z ‘najcieplejszych’, najbardziej naturalnych kolekcji prezentują się doskonale również we wnętrzach domowych i sprawdzić się mogą w placówkach opiekuńczych czy domach seniorów.

Elegancja i styl

Flotex Planks oferuje nieskończone możliwości dowolnego zestawiania kolorów i wzorów w obrębie jednej kolekcji. Również sposób układania wzorów na podłodze pozwala na dużą dowolność w projektowaniu, np.: układając wzory w 'zygzag' czy w jodełkę stworzyć można bardzo wyrazistą i stymulującą podłogę. Flotex posiada daleką powtarzalność wzorów, co pozwala na stworzenie niebanalnych deseni nawet w obrębie jednego koloru.