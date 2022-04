Przegląd wielkanocnych trendów w aranżacji. Nie tylko glamour i złote dodatki

Jak w tym roku zaaranżować wnętrze na Wielkanoc, by zapanował w nim wiosenny i stylowy klimat? Wśród trendów jest m.in. styl glamour i romantyczna stylistyka.

Tegoroczne trendy wielkanocne bez wątpienia ucieszą zarówno wielbicieli klasycznych rozwiązań, jak i tych, którzy są otwarci na nowości. Modna jest bowiem zarówno zgodna z naturą, nieco nostalgiczna i romantyczna stylistyka, jak i bardziej spektakularne, uwzględniające złote dodatki rozwiązania w stylu glamour – przekonują o tym eksperci Salonów Agata.

W zgodzie z naturą

Pierwszy trend inspirowany jest tym, co nas otacza. To mariaż odcieni drewna, bieli i zieleni. W tej przyjemnej, wyciszającej aranżacji przeważają zgaszone barwy natury – delikatne beże i szarości, nawiązujące do ziemi oraz kamieni. Dekorację wnętrz doskonale uzupełnią tu świeże, delikatne kwiaty, umieszczone w szklanym, rustykalnym wazonie. Aranżując stół warto wybrać również ceramikę w naturalnych odcieniach, najlepiej taką o nieregularnych kształtach. Doda ona świątecznego sznytu, a cała aranżacja będzie prezentować się niezwykle świeżo i naturalnie.

- Wybierając wielkanocne dodatki warto kierować się aktualnie panującym stylem danego wnętrza. Jeśli przeważa w nim monochromatyczna kolorystyka, wcale nie trzeba decydować się na intensywne, żółte czy zielone ozdoby. Tegoroczne trendy, to również stonowane dodatki, dzięki którym poczujemy klimat świąt wielkanocnych, ale nie oddalimy się od swoich upodobań.

Królestwo pasteli

Pastelowa aranżacja stołu wielkanocnego to kolejny trend, który jest w tym roku widoczny i stanowi kontynuację ubiegłorocznych, świątecznych motywów. I nie ma się co dziwić. Jasne, pastelowe barwy kojarzą się z wiosną i lekkością. Można przemycić je w postaci świątecznych figurek, a jako ich bardziej wyraziste uzupełnienie potraktować złote dodatki – zarówno w pełnym blasku, jak i w matowym wykończeniu. Mocnym elementem będzie pastelowa zastawa, która doskonale sprawdzi się na naszych stołach nie tylko w okresie świątecznym, ale także przez cały sezon wiosenno-letni. Świetnie będą się przy tym prezentować kryształowe kieliszki oraz szklanki z dekorem. Z kolei przytulności nadadzą utrzymane w kolorystyce różu tekstylia – serwetki i podkładki, a całość doskonale dopełnią żywe kwiaty i kolorowe wypieki.

Luksusowa Wielkanoc – dodatki w stylu glamour

Styl glamour kojarzy nam się z wyrafinowanymi i eleganckimi wnętrzami. Efekt luksusu zapewnia nam olśniewający blask srebra i złota. Aranżując nasze przestrzenie na Wielkanoc możemy dołożyć do tej palety delikatne barwy pastelowe, najlepiej z połyskującym wykończeniem. W tego typu stylistyce doskonale sprawdzą się kryształowe kieliszki i szklanki, które powróciły do łask. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu dodatki te z łatwością dopasują się do każdej aranżacji, nadając jej wdzięku i blasku. Dodatkowo, staną się świetnym uzupełnieniem zarówno gładkiej, jak i kolorowej porcelany. Niezwykle efektownie wyglądać będą również świąteczne, złote figurki które korespondować będą z wazonami z kolorowego szkła.

Złota uczta dla wnętrz

To rozwiązanie przeznaczone jest dla osób odważnych, lubiących oryginalne i nieszablonowe rozwiązania - tych, którzy chcą odejść od powszechnie znanego klimatu pastelowych, wiosennych świąt. W tej propozycji bazą aranżacji będzie wykorzystanie złotych akcesoriów do nakrycia stołu. Wyrazista zastawa i sztućce w odcieniach złota nadadzą wyjątkowo odświętnego klimatu i będą doskonale prezentować się na tle ciemnych pomieszczeń. Warto uzupełnić kompozycję tekstylnymi dodatkami dopasowanymi do koloru wnętrza, a także zachować spójność w pozostałych dodatkach, jak np. świecach, wazonach czy dekoracjach świątecznych. Aby optycznie nadać lekkości aranżacji, wykorzystajmy jasne, drobne kwiaty. Nie tylko dodadzą świeżości, ale będą także umilać czas swoim zapachem.

Dekoracje odgrywają niezwykle istotną rolę w wielkanocnej aranżacji. Dzięki odpowiednim dodatkom dopełnimy przestrzeń i nadamy jej magicznego, świątecznego klimatu.