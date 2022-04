Przełomowa aukcja tokenizowanych dzieł sztuki w Polsce zakończona sukcesem

Przełomowa aukcja tokenizowanych dzieł sztuki w Polsce zakończyła się sukcesem, którego nie przewidywali sami organizatorzy. Kwota z najwyżej wylicytowanego dzieła NFT zostanie przekazana na pomoc dla Ukrainy.

Zakończyła się pierwsza i jednocześnie przełomowa aukcja tokenizowanych dzieł sztuki w Polsce.

Wszystkie tokeny NFT znalazły nowych właścicieli, a ich łączna wartość osiągnęła blisko 350 tys. zł.

Dodając do tego wartość wylicytowanych dzieł w klasycznej formie: oleje na płótnie, rzeźby – suma wszystkich sprzedanych dzieł przekroczyła półtora miliona złotych.

Jeszcze nikt wcześniej nie zorganizował licytacji, w której na sprzedaż zostało wstawionych aż 19 wirtualnych dzieł sztuki.

- Spodziewaliśmy się wysokich kwot na licytacji, ponieważ temat tokenów NFT przyciąga ostatnio wiele osób, ale to, co się stało, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji technologicznej, w której wirtualny, cyfrowy świat odgrywa kluczową rolę. Cieszę się, że Diamondscraft może zapoczątkować tę rewolucję na polskim rynku dzieł sztuki w formie NFT. Jestem pewna, że to dopiero początek – mówi Samanta Belling, pomysłodawczyni platformy Diamondscraft, Członek Zarządu NFT Art.

Najwyżej wylicytowanym tokenem NFT pod czas aukcji okazał się obraz Maksymiliana Novaka-Zemplińskiego, Anioł i demon, który został sprzedany za ponad 47 tys. zł. Organizatorzy licytacji, tak jak zapowiadali, całą tę kwotę przekażą na pomoc Ukrainie. To jednak nie wszystko. W serwisie Onebid.pl już niebawem zostaną otwarte licytacje kolejnych dzieł sztuki w formie tradycyjnej oraz cyfrowej, z których dochód również zostanie przekazany naszym wschodnim sąsiadom.

- Pomoc Ukrainie jest dla nas czymś absolutnie naturalnym. Nie możemy przejść obojętnie wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy pewni, że wykorzystując nowe technologie, takie jak NFT również można realnie pomagać potrzebującym. Jeden token na pomoc Ukrainie został już sprzedany na naszej licytacji, a już wkrótce będzie można kupić kolejne dzieła sztuki, tym razem online – podkreśla Belling.

Na aukcji zorganizowanej przy ul. Złotej 44 w Warszawie oprócz wirtualnych dzieł sztuki, na sprzedaż wystawione zostały także obrazy i rzeźby znanych artystów w tradycyjnej formie. Największym zainteresowaniem licytujących cieszył się obraz Zdzisława Beksińskiego, FŃ, który został sprzedany za prawie pół miliona złotych.

NFT to niepodrabialny, niezmienny technicznie i niemożliwy do zhakowania certyfikat. Jest on potwierdzeniem unikalności cyfrowych przedmiotów w rejestrze nazywanym blockchainem. To z kolei system służący do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. NFT pozwala stwierdzić, kto jest właścicielem danego wirtualnego przedmiotu, np. cyfrowego fragmentu ciała Dody.