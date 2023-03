Przenieśli dom do biura. Zaglądamy do warszawskiej siedziby Goldman Sachs

Pracownia Annowska Architektura i Wnętrza we współpracy z nev.a studio stworzyły projekt wnętrz biura dla Goldman Sachs Poland na warszawskim Powiślu. Na powierzchni ok. 1000 mkw. urządzono przestrzeń do pracy w luźnej, domowej atmosferze, we wnętrzach przywodzących na myśl domowy salon.

REKLAMA

Otwarte w lipcu ubiegłego roku biuro NN Investment Partners TFI (obecnie Goldman Sachs) na warszawskim Powiślu powstało z myślą o rozpoczęciu pracy w trybie hybrydowym.

Za projekt wnętrz odpowiada Annowska Architektura i Wnętrza we współpracy z nev.a studio.

Miękkie zasłony i wysokie rośliny zapewniają poczucie intymności, dekoracyjne oświetlenie o ciepłej barwie nadaje wnętrzom kameralny charakter.



Architekci zrezygnowali z indywidualnych stanowisk pracy na rzecz wspólnej przestrzeni.

Pracownicy mają możliwość pozostawienia w biurze sprzętu komputerowego i swoich prywatnych rzeczy w lockerach na kod.

Elastyczne i mobilne meble pozwalają dopasować organizację przestrzeni do aktualnych potrzeb, a elektryczne biurka i wygodne fotele – dostosowanie stanowiska pracy do konkretnej osoby.

Pracownia Annowska Interiors we współpracy z NEVA – Aleksandra Kruk stworzyły projekt wnętrz biura dla Goldman Sachs Poland na warszawskim Powiślu. Na powierzchni ok. 1000 mkw. urządzono przestrzeń do pracy w luźnej, domowej atmosferze, we wnętrzach przywodzących na myśl domowy salon.

Już nie biuro w domu, a dom w biurze

Otwarte w lipcu ubiegłego roku biuro Goldman Sachs Poland na warszawskim Powiślu powstało z myślą o rozpoczęciu pracy w trybie hybrydowym. Doświadczenie pracy na home office podczas pandemii i zrozumienie konieczności zapewnienia pracownikom komfortowych warunków pracy zaowocowały projektem, w którym priorytetem było – jak zaznaczają sami architekci – “przeniesienie domu do biura".

Efekt przytulnej przestrzeni uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych rozwiązań aranżacyjnych. Miękkie zasłony I wysokie rośliny zapewniają poczucie intymności, dekoracyjne oświetlenie o ciepłej barwie nadaje wnętrzom kameralny charakter, a komfortowe meble umożliwiają odgrodzenie się od otwartej przestrzeni we własnym, osobistym kąciku do pracy. Domowej, przytulnej atmosferze sprzyjają również naturalne materiały i kolory, takie jak drewno, kamień i glina.

Ergonomia i komfort pracy

W projekcie z dużą uwagą potraktowano kwestie ergonomii i komfortu pracy. Jednym z głównym założeń projektowych była elastyczna aranżacja przestrzeni do pracy – w równym stopniu zapewniająca intymność i swobodę wszystkim pracownikom.

W biurze znalazły się różnorodne przestrzenie do pracy i spotkań w mniejszym i większym gronie: od budek akustycznych, po sale konferencyjne. fot. mat. prasowe

Architekci zrezygnowali z indywidualnych stanowisk pracy na rzecz wspólnej przestrzeni, zadbawszy jednak o odpowiednie strefowanie biura. Dzięki temu jego użytkownicy otrzymali jednocześnie przestrzeń sprzyjającą swobodnej wymianie myśli i zacieśnianiu więzi oraz poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich pracujących z danymi wrażliwymi.

W biurze znalazły się różnorodne przestrzenie do pracy i spotkań w mniejszym i większym gronie: od budek akustycznych, po sale konferencyjne. Wydzielone przestrzenie wolne od hałasu umożliwiają pracę w skupieniu, podczas gdy wygłuszająca wykładzina podłogowa, perforowane sufity i miękkie elementy, takie jak poduchy, zasłony i tapicerki zapewniają komfort akustyczny w całym biurze.

Technologie sprzyjają pracy hybrydowej

Ponieważ jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie biura dostosowanego do wymogów pracy hybrydowej, w pomieszczeniach zadbano o sprzyjające jej wyposażenie i technologie. Pomimo braku indywidualnych miejsc pracy, pracownicy mają na przykład możliwość pozostawienia w biurze sprzętu komputerowego i swoich prywatnych rzeczy w lockerach na kod.

Elastyczne i mobilne meble pozwalają dopasować organizację przestrzeni do aktualnych potrzeb, a elektryczne biurka i wygodne fotele – dostosowanie stanowiska pracy do konkretnej osoby. Z kolei dobre złącza internetowe i łatwo dostępne miejsca do zasilania zamontowane w stołach i meblach ułatwiają pracę osobom w biurze oraz usprawniają kontakt online - na przykład podczas wideokonferencji.

Zrównoważony rozwój na co dzień

Przy projektowaniu biura oraz doborze wykorzystanych materiałów i rozwiązań, zadbano również o aspekty ESG. Znaczenie mają zarówno zastosowane technologie, jak i tak niepozorne detale, jak chociażby dobór kolorystyki wnętrz. Obficie zastosowany biały kolor oraz szklane ściany rozjaśniają wnętrza i pozwalają na lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego, co z kolei przekłada się na oszczędność energii elektrycznej. Zużycie energii ograniczają również specjalnie dobrane pod tym kątem sprzęty biurowe oraz lampy LED.

Obficie zastosowany biały kolor rozjaśnia wnętrza i pozwala na lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. fot. mat. prasowe

Obecność dużej ilości roślinności to z kolei zwiększenie wilgotności powietrza, oczyszczenie powietrza i obniżenie stresu u pracowników, a także - ograniczenie konieczności korzystania z klimatyzacji. Kropką nad "i" są harmonizujące z naturą dodatki z ceramiki i szkła oraz ekologiczne materiały biurowe, jak papierowe segregatory i kartony.